Полюбуйтесь на невероятное множество экзотических видов животных

Пройдите по тоннелю-аквариуму и окунитесь в подводную жизнь. Полюбуйтесь гигантским резервуаром объемом 10 миллионов литров, где живут более 33 000 водных животных и обитает крупнейшее в мире число тигровых песчаных акул.

Посетите прозрачный аквариум-тоннель и подводный зоопарк на нулевом уровне торгового центра «Дубай Молл»

После прогулки по прозрачному тоннелю посетите подводный зоопарк и посмотрите на великое разнообразие экзотических морских животных. Подводный зоопарк использует интерактивный подход к знакомству детей и посетителей с экологией и устойчивым развитием морской флоры и фауны. Маршрут состоит из трех экологических зон: Тропического леса, Каменистого берега и Живого океана.

Познакомьтесь с Королем Кроком, одним из самых больших крокодилов в мире

Познакомьтесь с игривыми и непоседливыми выдрами, очаровательными пингвинами и не упустите возможность увидеть одного из самых больших крокодилов в мире по имени Король Крок с его Королевой в подводном зоопарке.

Выберите билет 🎫 в аквариум и зоопарк или пакет Explorer Experience

Дополните посещение пакетом Explorer Experience, который включает посещение тоннеля-аквариума, подводного зоопарка, тур по закулисью, подводную обсерваторию, симулятор погружения и катание на лодке ⚓ со стеклянным дном.

Важная информация

Бесплатный вход для детей до 3 лет