  1. ОАЭ
  2. Дубай
  3. Экскурсии

Дубайский аквариум и подводный зоопарк: билет на день

GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Дубая
Посетите Дубайский аквариум и подводный зоопарк, один из крупнейших закрытых океанариумов в мире.

Отправляйтесь в эксклюзивный тур и пройдите по тоннелю, любуясь невероятным разнообразием экзотических животных.
Задать вопрос
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная

  • $35 за экскурсию

    Купить билеты
Дубайский аквариум и подводный зоопарк: билет на день
Дубайский аквариум и подводный зоопарк: билет на день

Что вы увидите

  • Дубайский аквариум и подводный зоопарк
Полюбуйтесь на невероятное множество экзотических видов животных
Пройдите по тоннелю-аквариуму и окунитесь в подводную жизнь. Полюбуйтесь гигантским резервуаром объемом 10 миллионов литров, где живут более 33 000 водных животных и обитает крупнейшее в мире число тигровых песчаных акул.
Посетите прозрачный аквариум-тоннель и подводный зоопарк на нулевом уровне торгового центра «Дубай Молл»
После прогулки по прозрачному тоннелю посетите подводный зоопарк и посмотрите на великое разнообразие экзотических морских животных. Подводный зоопарк использует интерактивный подход к знакомству детей и посетителей с экологией и устойчивым развитием морской флоры и фауны. Маршрут состоит из трех экологических зон: Тропического леса, Каменистого берега и Живого океана.
Познакомьтесь с Королем Кроком, одним из самых больших крокодилов в мире
Познакомьтесь с игривыми и непоседливыми выдрами, очаровательными пингвинами и не упустите возможность увидеть одного из самых больших крокодилов в мире по имени Король Крок с его Королевой в подводном зоопарке.
Выберите билет 🎫 в аквариум и зоопарк или пакет Explorer Experience
Дополните посещение пакетом Explorer Experience, который включает посещение тоннеля-аквариума, подводного зоопарка, тур по закулисью, подводную обсерваторию, симулятор погружения и катание на лодке ⚓ со стеклянным дном.
Важная информация
Бесплатный вход для детей до 3 лет
Что входит
  • Тоннель-аквариум
  • Подводный зоопарк.
Что не входит
  • Только при выборе соответствующего билета:
  • Симулятор погружения
  • Экскурсия на лодке со стеклянным дном
Начало
🚩 Financial Center Rd, Along Sheik zayed road
Место завершения
🏁 Financial Center Rd, Along Sheik zayed road, next to burj khalifa tower - Dubai
Дубайский аквариум и подводный зоопарк: билет на день
Дубайский аквариум и подводный зоопарк: билет на день
Дубайский аквариум и подводный зоопарк: билет на день
Дубайский аквариум и подводный зоопарк: билет на день

Выберите дату начала действия билетов

  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
GetYourGuide
GetYourGuide
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

GetYourGuide проводит ещё 5 экскурсий

Шоу фонтанов и прогулка на лодке абра
$24.5
0.5 час
Шоу фонтанов и прогулка на лодке абра
12 отзывов
Вечерный круиз на лодке доу с шведским столом с трансфером
$119
2 часа
Вечерный круиз на лодке доу с шведским столом с трансфером
11 отзывов
Дубай: hop-on hop-off автобус – Classic, Premium или Deluxe
$60
0 часов
Дубай: hop-on hop-off автобус – Classic, Premium или Deluxe
10 отзывов
Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая
$21
2.5 часа
Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая
Ski Dubai: Snow Classic Pass – безлимитные поездки Snow Park
$59
12 часов
Ski Dubai: Snow Classic Pass – безлимитные поездки Snow Park

Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Дубай — первая встреча
скидка40%
250
$150
8 часов
Дубай — первая встреча
114 отзывов
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
Пустынное Сафари
$43
5.5 часов
Пустынное Сафари
111 отзывов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине
$35
5 часов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине
95 отзывов
Знакомство с Дубаем
скидка25%
180
$135
8 часов
Знакомство с Дубаем
91 отзыв
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
$80
12 часов
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
82 отзыва
Магия вечернего Абу-Даби
$250
6 часов
Магия вечернего Абу-Даби
70 отзывов
Познакомиться с «визитными карточками» города и погрузиться в его волшебную атмосферу