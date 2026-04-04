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Выгодный трансфер в Дубае

Безопасно и комфортно доехать из аэропортов Дубая в отель или из отеля в аэропорт
Профессиональный водитель встретит вас, поможет погрузить багаж и с комфортом отвезёт по указанному адресу. Выбирайте аэропорт и указывайте маршрут в поле бронирования заказа.
4.8
25 отзывов
Выгодный трансфер в Дубае
Выгодный трансфер в Дубае
Выгодный трансфер в Дубае

Описание трансфер

Встреча в аэропорту и сопровождение до автомобиля

Укажите, нужно ли вас встретить в аэропорту с табличкой с именем. Водитель встретит вас в аэропорту и поможет донести багаж

Бесплатное ожидание, если рейс задержали

Водитель отслеживает задержки рейса в пределах 12 часов и корректирует время прибытия трансфера. Также предусмотрено бесплатное ожидание в течение часа, пока вы будете проходить трансферную зону

Индивидуальный трансфер и фиксированная цена

Цена фиксируется при бронировании без каких-либо последующих доплат. Принимаем карты российских и иностранных банков

Круглосуточная поддержка оператора на русском языке

Вы в любой момент сможете задать вопросы по заказу в поддержке 24/7

Организационные детали

  • Указана ориентировочная средняя стоимость. Точную стоимость вы можете увидеть на странице заказа — она зависит от маршрута и выбранных дополнительных услуг
  • При бронировании укажите номер рейса и конечную точку. Номер рейса нужен, чтобы водитель смог отслеживать ваш рейс в случае задержки рейса
  • Укажите, нужны ли детские кресла, количество детей и их возраст. Аренда детских кресел и ожидание 1 час в аэропорту включены в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Трансферы
Трансферы — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2620 туристов
Более 7 лет мы работаем на рынке заказа трансферов по всему миру. У нас бесплатное ожидание: 1 час в аэропорту и 15 минут в городе. Профессиональные водители, чистые и комфортные автомобили. Трансфер заказывается заранее, вам не нужно переживать за вашу поездку. Профессиональная поддержка 24/7.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Elena
При оформлении трансфера рас-эль-хайма- аэропорт Аль Мактум, цена выросла с 94 долларов до 102. Но не смотря на моё недовольство ценой, прислали шикарный просторный минивэн, очень культурный англоговорящий водитель, который
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был заранее со мной на связи по вотсапп, раздал нам в дороге вайфай, предложил воду в маленьких бутылочках. Пожелал хорошей дороги) остались довольны. Место для четверых и большого количество багажа нашлось. Спасибо!

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Е
все прошло отлично, во время, водитель на связи. супер
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П
Водитель оказался очень приветливым и рассказал много интересного про жизнь в эмиратах. Приехал немного раньше, чтобы не заставлять нас ждать. Ездил аккуратно, был точен по времени. Машина тоже была чистая.
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Н
Мы брали автобус для спортивной команды и всё прошло без проблем! Водитель был очень внимательный — встретил нас, довёз до гостиницы и даже подсказал, как лучше добираться до нужных мест. Можем рекомендовать, этот водитель точно не подведёт.
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М
В целом, поездка оставила только хорошие впечатления. Стоимость вполне доступная, что приятно удивило. Водитель оказался вежливым и опытным, а машина — новой и удобной. Большое спасибо за такой сервис!
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Р
Водитель был очень приветливым. В машине было опрятно и приятный запах. Кондиционер отлично справлялся со своей задачей. По желанию можно было получить вайфай. Цена тоже приятно порадовала, рекомендую.
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