Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города

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M Mikhail Заказали трансфер из Дубая в Фуджейру. Рейс задержали на 5 часов!! Тем не мения Фарух нас встретил вовремя, с табличкой. Помог с багажом и аккуратно довёз до пункта назначения. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Сёма читать дальше уменьшить водитель нам без проблем дождался и мы поехали обратно, попали в лютую пробку на три часа, но водитель не ругался, мы спокойно доползли, в общем, без вопросов. Все хорошо, Фарух сам был на связи и в связи с тем, что на обратной дороге был водитель, плохо говорящий по-английски и не говорящий по-русски, то Фарух в рамках чата с ним помог преодолеть языковой барьер. Нам нужно было съездить из Умм Аль кувайна в Дубай и обратно. Утром трансфер был подан вовремя, водитель был русскоговорящий, все хорошо доехали без вопросов. Обратно мы сами задержались, но Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ирина Нас встречал Атабек. Заранее приехал в аэропорт. Мы по приземлении получили сообщение, что он на месте и где будет ждать. По пути к отелю рассказал нам о Дубае, какие-то тонкости и нюансы не известные туристам. Подсказал, что посмотреть и куда съездить на шопинг. Спасибо Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Ехали из аэропорта в отель.

Водитель понравился.

Организовано всё супер.

Спасибо. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

и ирина Спасибо за трансфер до отеля, была интересная беседа о Дубае и ее жителях. Записались на экскурсию по Дубаю Вам был полезен этот отзыв? Да Нет