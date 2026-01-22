Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города

Предлагаем трансферы на удобных минивэнах из аэропорта в отель и обратно, а также просто по городу. В любое время суток отвезём вас в нужное место, поможем с багажом и ответим на вопросы. В аэропорту встретим вас с табличкой с вашим именем.
Описание трансфер
Наши тарифы
- Аэропорт DXB — Дубай = 55$
- Дубай — аэропорт DXB = 45$
- Аэропорт Шарджи (SHJ) — Дубай/Шарджа = 70$
- Дубай — аэропорт Шарджи (SHJ) = 60$
- Аэропорт DXB/SHJ — Рас-эль-Хайма = 110$
- Рас-эль-Хайма — аэропорт DXB/SHJ = 110$
- Аэропорт DXB/SHJ — Фуджейра/Абу-Даби = 125$
- Фуджейра/Абу-Даби — аэропорт DXB/SHJ = 125$
- Аэропорт Абу-Даби (AHU) — Дубай/Шарджа = 125$
- Дубай — аэропорт Абу-Даби (AHU) = 125$
Стоимость остальных направлений уточняйте в переписке.
Организационные детали
- Вас буду сопровождать я или другой опытный водитель из нашей команды
- Трансфер проходит на комфортабельном минивэне (см. фото)
- По запросу предоставим детское кресло. Если оно необходимо, сообщите нам об этом заранее.
- Просим предоставить детали рейса и адрес отеля минимум за сутки до вылета для организации трансфера
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарух — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 30622 туристов
Семь лет живу в Дубае и очень его люблю! У меня два высших образования, знаю 6 языков. Работаю с командой гидов: у каждого из нас есть лицензия для проведения экскурсий. Хотим поделиться нашими знаниями с гостями ОАЭ. Наши экскурсии проходят в комфортном темпе и без толпы, организовано и насыщенно.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 99 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Заказали трансфер из Дубая в Фуджейру. Рейс задержали на 5 часов!! Тем не мения Фарух нас встретил вовремя, с табличкой. Помог с багажом и аккуратно довёз до пункта назначения.
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Нам нужно было съездить из Умм Аль кувайна в Дубай и обратно. Утром трансфер был подан вовремя, водитель был русскоговорящий, все хорошо доехали без вопросов. Обратно мы сами задержались, но
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Нас встречал Атабек. Заранее приехал в аэропорт. Мы по приземлении получили сообщение, что он на месте и где будет ждать. По пути к отелю рассказал нам о Дубае, какие-то тонкости и нюансы не известные туристам. Подсказал, что посмотреть и куда съездить на шопинг. Спасибо
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Е
Ехали из аэропорта в отель.
Водитель понравился.
Организовано всё супер.
Спасибо.
Водитель понравился.
Организовано всё супер.
Спасибо.
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и
Спасибо за трансфер до отеля, была интересная беседа о Дубае и ее жителях. Записались на экскурсию по Дубаю
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Н
Экскурсией довольны, все прошло максимально удобно, не нужно было заботится о входных билетах, воде и прочем. Акмал учёл все наши пожелания и все подробно рассказал. Забрал из отеля и вернул обратно. Посетили Лувр, президентский дворец, и индуистский храм, с перерывом на обед. Все хорошо, рекомендую!
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