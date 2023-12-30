Ювелирный шопинг в Дубае
Индивидуальная экскурсия в Дубае

Выгодно купить украшения из золота в проверенных магазинах

ОАЭ — рай для шопоголиков, особенно для тех, кто любит золотые изделия. Цены на них в этой стране значительно ниже, чем в других. Кроме того, вы точно останетесь довольны качеством украшений. Мы знаем проверенные ювелирные магазины с впечатляющим ассортиментом. Отвезём вас туда на комфортабельном автомобиле и поможем на всех этапах покупки.
Ювелирный шопинг в Дубае
Ювелирный шопинг в Дубае
Ювелирный шопинг в Дубае
Ювелирный шопинг в Дубае
Ювелирный шопинг в Дубае
Ближайшие даты:
30
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даты

Описание

Что вас ожидает

Гиды нашей команды уже давно живут в Эмиратах и знают места, где выгоднее покупать золотые украшения. Вы посетите несколько ювелирных магазинов.

Почему мы выбрали именно эти локации:

  • Цены на ювелирные изделия ниже, а качество украшений выше, чем в других точках
  • Можно оплатить картой любого российского банка
  • На каждый купленный товар есть сертификат и гарантия
  • В течение 5 лет можно обменять украшение или вернуть его по купленной цене

Организационные детали

  • В стоимость поездки включены трансфер из Дубая, Шарджи или Аджмана и услуги гида
  • Поездка пройдёт на автомобиле класса комфорт: Hyundai Sonata, Chevrolet Malibu, Honda Odyssey, Kia Carnival или Kia Cerato
  • Дополнительно оплачивается трансфер из Абу-Даби, Фуджейры, Рас-эль-Хаймы. Стоимость уточняйте в личной переписке.
  • Можем изменить маршрут и дополнительно заехать в бутики одежды. Подробности обсудим в переписке.
  • В поездке вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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