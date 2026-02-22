ОАЭ — рай для шопоголиков, особенно для тех, кто любит золотые изделия. Цены на них в этой стране значительно ниже, чем в других. Кроме того, вы точно останетесь довольны качеством украшений. Мы знаем проверенные ювелирные магазины с впечатляющим ассортиментом. Отвезём вас туда на комфортабельном автомобиле и поможем на всех этапах покупки.
Описание экскурсии
Гиды нашей команды уже давно живут в Эмиратах и знают места, где выгоднее покупать золотые украшения. Вы посетите несколько ювелирных магазинов.
Почему мы выбрали именно эти локации:
- Цены на ювелирные изделия ниже, а качество украшений выше, чем в других точках
- Можно оплатить картой любого российского банка
- На каждый купленный товар есть сертификат и гарантия
- В течение 5 лет можно обменять украшение или вернуть его по купленной цене
Организационные детали
- В стоимость поездки включены трансфер из Дубая, Шарджи или Аджмана и услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле класса комфорт: Hyundai Sonata, Chevrolet Malibu, Honda Odyssey, Kia Carnival или Kia Cerato
- Дополнительно оплачивается трансфер из Абу-Даби, Фуджейры, Рас-эль-Хаймы. Стоимость уточняйте в личной переписке.
- Можем изменить маршрут и дополнительно заехать в бутики одежды. Подробности обсудим в переписке.
- В поездке вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амин — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 466 туристов
Меня зовут Амин, я представляю команду гидов в ОАЭ. Проживаю в Эмиратах с 2010 года и за это время много что успел узнать об этой стране. Позвольте нам рассказать вам об обычаях местных, о том, как эта страна развивалась. Обещаем, что вы отлично проведёте время!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Моя тёплая благодарность Амину за прекрасную экскурсию и шоппинг! За увлекательное путешествие и интересную информацию! Очень приятное впечатление от сотрудничества и общения с Амином!!! Огромное спасибо!!! Мои самые-самые лучшие рекомендации!!! Восторг!!!
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