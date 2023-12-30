Выгодно купить украшения из золота в проверенных магазинах
ОАЭ — рай для шопоголиков, особенно для тех, кто любит золотые изделия. Цены на них в этой стране значительно ниже, чем в других. Кроме того, вы точно останетесь довольны качеством украшений. Мы знаем проверенные ювелирные магазины с впечатляющим ассортиментом. Отвезём вас туда на комфортабельном автомобиле и поможем на всех этапах покупки.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Гиды нашей команды уже давно живут в Эмиратах и знают места, где выгоднее покупать золотые украшения. Вы посетите несколько ювелирных магазинов.
Почему мы выбрали именно эти локации:
- Цены на ювелирные изделия ниже, а качество украшений выше, чем в других точках
- Можно оплатить картой любого российского банка
- На каждый купленный товар есть сертификат и гарантия
- В течение 5 лет можно обменять украшение или вернуть его по купленной цене
Организационные детали
- В стоимость поездки включены трансфер из Дубая, Шарджи или Аджмана и услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле класса комфорт: Hyundai Sonata, Chevrolet Malibu, Honda Odyssey, Kia Carnival или Kia Cerato
- Дополнительно оплачивается трансфер из Абу-Даби, Фуджейры, Рас-эль-Хаймы. Стоимость уточняйте в личной переписке.
- Можем изменить маршрут и дополнительно заехать в бутики одежды. Подробности обсудим в переписке.
- В поездке вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амин — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 94 туристов
Меня зовут Амин, я представляю команду гидов в ОАЭ. Проживаю в Эмиратах с 2010 года и за это время много что успел узнать об этой стране. Позвольте нам рассказать вам об обычаях местных, о том, как эта страна развивалась. Обещаем, что вы отлично проведёте время!
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