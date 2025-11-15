Найдено 3 тура в категории « Круизы » в Дубае на русском языке, цены от $1590. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

На машине На яхте 6 дней Vip-отдых в Дубае с резортом на Palm Jumeirah, вечеринками и фотопрогулками Снять много контента и повеселиться, поужинать устрицами и лобстерами, провести вечер на яхте Начало: Аэропорт Дубая, время по договорённости «На прощание мы отправимся в круиз: любуясь мегаполисом с воды, поужинаем (входит в стоимость, алкоголь оплачивается отдельно), послушаем музыку и проводим закатные лучи» $2600 за человека На машине На яхте Прогулки на каяках 6 дней Контрасты Эмиратов: Дубай, Фуджейра, Хатта, Абу-Даби с пляжным и активным отдыхом Отдохнуть в резорте и на яхте, заняться снорклингом и каякингом, сходить в Музей будущего и Лувр Начало: Аэропорт Дубая, время по договорённости «В Дубае мы погуляем среди футуристичных небоскрёбов, перенесёмся в завтрашний день в Музее будущего, окунёмся в восточный колорит в старинном квартале Бастакия и насладимся гриль-ужином во время вечернего круиза» $1650 за человека Джиппинг На машине Музыкальные теплоходы 6 дней Эмираты во всех красках: грандиозный Дубай, роскошный Абу-Даби и релакс у Индийского океана Отправиться в вечерний круиз по заливу и джип-сафари по пустыне и поужинать в бедуинской деревне Начало: Аэропорт Аль-Мактум (Дубай), до 15:00 «Включены завтраки в отеле (во 2-5 дни), 1 обед по системе «шведский стол» (без напитков) на берегу Индийского океана (в 4-й день), 2 ужина во время круиза (без напитков) и в бедуинской деревне (в 1-й и 5-й дни)» $1590 за человека Все туры Дубая

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Круизы»

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