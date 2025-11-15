Vip-отдых в Дубае с резортом на Palm Jumeirah, вечеринками и фотопрогулками
Снять много контента и повеселиться, поужинать устрицами и лобстерами, провести вечер на яхте
Начало: Аэропорт Дубая, время по договорённости
«На прощание мы отправимся в круиз: любуясь мегаполисом с воды, поужинаем (входит в стоимость, алкоголь оплачивается отдельно), послушаем музыку и проводим закатные лучи»
$2600 за человека
Контрасты Эмиратов: Дубай, Фуджейра, Хатта, Абу-Даби с пляжным и активным отдыхом
Отдохнуть в резорте и на яхте, заняться снорклингом и каякингом, сходить в Музей будущего и Лувр
Начало: Аэропорт Дубая, время по договорённости
«В Дубае мы погуляем среди футуристичных небоскрёбов, перенесёмся в завтрашний день в Музее будущего, окунёмся в восточный колорит в старинном квартале Бастакия и насладимся гриль-ужином во время вечернего круиза»
$1650 за человека
Эмираты во всех красках: грандиозный Дубай, роскошный Абу-Даби и релакс у Индийского океана
Отправиться в вечерний круиз по заливу и джип-сафари по пустыне и поужинать в бедуинской деревне
Начало: Аэропорт Аль-Мактум (Дубай), до 15:00
«Включены завтраки в отеле (во 2-5 дни), 1 обед по системе «шведский стол» (без напитков) на берегу Индийского океана (в 4-й день), 2 ужина во время круиза (без напитков) и в бедуинской деревне (в 1-й и 5-й дни)»
15 ноя в 15:00
15 дек в 08:00
$1590 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Круизы»
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