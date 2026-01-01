Девичник в ОАЭ с комфортом и без детей: Дубай, Абу-Даби и тысяча развлечений
Отдохнуть на яхте и в аквапарке, покорить дюны на джипе, посетить парк Ferrari, Лувр и океанариум
Начало: Аэропорт или отель в Дубае, 19:30
«Устроим джип-сафари по пустыне, среди дюн проводим закат и посмотрим восточные танцы»
4 фев в 19:30
13 фев в 19:30
$1880 за человека
Эмираты во всех красках: грандиозный Дубай, роскошный Абу-Даби и релакс у Индийского океана
Отправиться в вечерний круиз по заливу и джип-сафари по пустыне и поужинать в бедуинской деревне
Начало: Аэропорт Аль-Мактум (Дубай), до 15:00
«А также исколесите пустыню на внедорожнике и завершите отдых атмосферным ужином в затерянной в песках бедуинской деревне»
15 ноя в 08:00
15 дек в 08:00
$1590 за человека
8 Марта в ОАЭ: фототур для женщин в мини-группе с джип-сафари
Сделать кадры на фоне Бурдж-Халифы, побывать в Абу-Даби и поужинать под звёздами в пустыне
Начало: Дубай, район Marina, с 12:00
«После обеда мы отправимся в пустыню — впереди джип-сафари по дюнам, закат и восточная вечерняя программа»
7 мар в 12:00
$1100 за человека
