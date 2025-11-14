Роскошное ночное сафари в Аль-Мармум с куполом и наблюдением за звёздами
Начало: Трансфер от места проживания
«Приключения в пустыне Во время сафари вас ждёт драйв по песчаным дюнам, встреча с дикими животными — газелями и сернобыками, поход на верблюдах в «золотой час» и демонстрация соколиной охоты на фоне заката»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$482 за человека
8 Марта в ОАЭ: фототур для женщин в мини-группе с джип-сафари
Сделать кадры на фоне Бурдж-Халифа, побывать в Абу-Даби и поужинать под звёздами в пустыне
Начало: Дубай, район Marina, с 12:00
«Вас ждёт сафари по пустыне, ужин под звёздами и закат над барханами»
7 мар в 12:00
$1100 за человека
Эмираты во всех красках: грандиозный Дубай, роскошный Абу-Даби и релакс у Индийского океана
Отправиться в вечерний круиз по заливу и джип-сафари по пустыне и поужинать в бедуинской деревне
Начало: Аэропорт Аль-Мактум (Дубай), до 15:00
15 дек в 08:00
$1590 за человека
