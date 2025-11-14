Найдено 3 тура в категории « Пальма Джумейра » в Дубае на русском языке, цены от $630, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности Джиппинг На машине 5 дней 8 Марта в ОАЭ: фототур для женщин в мини-группе с джип-сафари Сделать кадры на фоне Бурдж-Халифа, побывать в Абу-Даби и поужинать под звёздами в пустыне Начало: Дубай, район Marina, с 12:00 «Прогуляетесь по набережной Dubai Marina, увидите культовые достопримечательности — Бурдж-Халифа, Бурдж-аль-Араб и остров Пальма-Джумейра» $1100 за человека На машине 3 дня 10% Колорит 3 эмиратов: индивидуальный мини-тур по Дубаю, Абу-Даби и Шарджа Заехать на остров Пальма-Джумейра, увидеть мечеть шейха Зайда и прогуляться по площади Корана Начало: Дубай, ваш отель, время - по договорённости «После заедем на остров Пальма-Джумейра, сделаем фотопаузу у знаменитого отеля Atlantis The Palm» $630 $700 за всё до 6 чел. На машине На яхте 6 дней VIP-отдых в Дубае с резортом на Palm Jumeirah, вечеринками и фотопрогулками Снять много контента и повеселиться, поужинать устрицами и лобстерами, провести вечер на яхте Начало: Аэропорт Дубая, время - по договорённости «Вы окунётесь в красивую жизнь сразу, ведь мы забронировали для вас номер в эксклюзивном резорте с собственным бассейном и пляжем на острове Пальма Джумейра» $2600 за человека Все туры Дубая

