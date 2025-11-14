8 Марта в ОАЭ: фототур для женщин в мини-группе с джип-сафари
Сделать кадры на фоне Бурдж-Халифа, побывать в Абу-Даби и поужинать под звёздами в пустыне
Начало: Дубай, район Marina, с 12:00
«Прогуляетесь по набережной Dubai Marina, увидите культовые достопримечательности — Бурдж-Халифа, Бурдж-аль-Араб и остров Пальма-Джумейра»
7 мар в 12:00
$1100 за человека
-
10%
Колорит 3 эмиратов: индивидуальный мини-тур по Дубаю, Абу-Даби и Шарджа
Заехать на остров Пальма-Джумейра, увидеть мечеть шейха Зайда и прогуляться по площади Корана
Начало: Дубай, ваш отель, время - по договорённости
«После заедем на остров Пальма-Джумейра, сделаем фотопаузу у знаменитого отеля Atlantis The Palm»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$630
$700 за всё до 6 чел.
VIP-отдых в Дубае с резортом на Palm Jumeirah, вечеринками и фотопрогулками
Снять много контента и повеселиться, поужинать устрицами и лобстерами, провести вечер на яхте
Начало: Аэропорт Дубая, время - по договорённости
«Вы окунётесь в красивую жизнь сразу, ведь мы забронировали для вас номер в эксклюзивном резорте с собственным бассейном и пляжем на острове Пальма Джумейра»
16 дек в 10:00
$2600 за человека
