Туры с прогулкой по Дубай-Марине

Найдено 3 тура в категории «Дубай-Марина» в Дубае на русском языке, цены от $540, скидки до 40%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Эмираты во всех красках: грандиозный Дубай, роскошный Абу-Даби и релакс у Индийского океана
Джиппинг
На машине
Музыкальные теплоходы
6 дней
Отправиться в вечерний круиз по заливу и джип-сафари по пустыне и поужинать в бедуинской деревне
Начало: Аэропорт Аль-Мактум (Дубай), до 15:00
15 ноя в 15:00
15 дек в 08:00
$1590 за человека
VIP-отдых в Дубае с резортом на Palm Jumeirah, вечеринками и фотопрогулками
На машине
На яхте
6 дней
Снять много контента и повеселиться, поужинать устрицами и лобстерами, провести вечер на яхте
Начало: Аэропорт Дубая, время по договорённости
16 сен в 10:00
6 окт в 10:00
$2600 за человека
Колорит 3 эмиратов: индивидуальный мини-тур по Дубаю, Абу-Даби и Шарджа
На машине
3 дня
-
40%
Заехать на остров Пальма-Джумейра, увидеть мечеть шейха Зайда и прогуляться по площади Корана
Начало: Дубай, ваш отель, время - по договорённости
15 авг в 10:00
16 авг в 10:00
$540$900 за всё до 6 чел.

Советы для посещения

Женщинам запрещено носить слишком откровенную одежду, мужчинам — футболки и шорты. Дубай — религиозный город со строгими правилами. Лучше отложить отдых, запланированный на пятницу и субботу. Эти дни считаются выходными в ОАЭ, поэтому в районе очень много людей, постоянные очереди и столпотворения. Распитие спиртных напитков строго запрещено. Пить можно только в специально предназначенных для этого местах. Большинство номеров в отелях Дубай-Марина не предназначены для курящих. Уточните этот момент заранее, чтобы не получить большой штраф. В транспорте Дубая действует правило «30 минут». Если в течение получаса вы успели выйти из одного автобуса и пересесть в другой, деньги за повторную поездку не спишутся

Немного истории

Дубай-Марина — один из сравнительно молодых районов города. Первые попытки строительства тут начались только в 2003 году. Застройщик хотел сделать искуственный залив для яхт и катеров. В туристический успех проекта поначалу никто не верил, так как район располагался на окраине города. Первыми тут появились знаменитые шесть башен для жилых домов. Первые три из них были названы в честь драгоценных камней, следующие — в честь культовых арабских ароматов. Строительство обошлось в 1,2 миллиона дирхамов. На втором этапе застройщик создал самый высокий блок, куда вошло наибольшее количество небоскрёбов в мире. Район строится до сих пор — периодически в нём возводятся новые здания и ремонтируются старые. Интересные факты: - На территории района находится около 40 отелей. - Он вмещает более 120 тысяч жителей. - По Дубай-Марина ходит собственный трамвай. - Большинство местных автомобилей работают на бензине, поскольку он стоит очень дёшево. Электрокаров тут не встретишь. - В районе есть эскалатор, расположенный под открытым небом

Местные экскурсоводы

На нашем сайте вы можете выбрать и забронировать экскурсию в Дубай-Марина недорого. На выбор есть самостоятельные туры и поездки с гидом, индивидуальные и групповые экскурсии. На большинство туров можно с детьми. В нашем каталоге представлен большой выбор экскурсий с ценами, отзывами от путешественников, рейтингом. Благодаря нам выбрать лучший экскурсионный тур будет очень просто!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Дубай-Марина»

Сколько стоит тур в Дубае в августе 2025
Сейчас в Дубае в категории "Дубай-Марина" можно забронировать 3 тура от 540 до 2600 со скидкой до 40%.
Туры в Дубай-Марина — это возможность погрузиться в фешенебельный мир небоскрёбов, торговых центров, яхт, дорогих ресторанов и магазинов. В районе есть неограниченный выбор для развлечений. Вы можете путешествовать на яхте, кабриолете, автобусе или автомобиле. У нас представлены лучшие пешеходные и автомобильные туры по Дубаю на 2022 год по доступным ценам!