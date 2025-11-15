Советы для посещения Женщинам запрещено носить слишком откровенную одежду, мужчинам — футболки и шорты. Дубай — религиозный город со строгими правилами. Лучше отложить отдых, запланированный на пятницу и субботу. Эти дни считаются выходными в ОАЭ, поэтому в районе очень много людей, постоянные очереди и столпотворения. Распитие спиртных напитков строго запрещено. Пить можно только в специально предназначенных для этого местах. Большинство номеров в отелях Дубай-Марина не предназначены для курящих. Уточните этот момент заранее, чтобы не получить большой штраф. В транспорте Дубая действует правило «30 минут». Если в течение получаса вы успели выйти из одного автобуса и пересесть в другой, деньги за повторную поездку не спишутся

Немного истории Дубай-Марина — один из сравнительно молодых районов города. Первые попытки строительства тут начались только в 2003 году. Застройщик хотел сделать искуственный залив для яхт и катеров. В туристический успех проекта поначалу никто не верил, так как район располагался на окраине города. Первыми тут появились знаменитые шесть башен для жилых домов. Первые три из них были названы в честь драгоценных камней, следующие — в честь культовых арабских ароматов. Строительство обошлось в 1,2 миллиона дирхамов. На втором этапе застройщик создал самый высокий блок, куда вошло наибольшее количество небоскрёбов в мире. Район строится до сих пор — периодически в нём возводятся новые здания и ремонтируются старые. Интересные факты: - На территории района находится около 40 отелей. - Он вмещает более 120 тысяч жителей. - По Дубай-Марина ходит собственный трамвай. - Большинство местных автомобилей работают на бензине, поскольку он стоит очень дёшево. Электрокаров тут не встретишь. - В районе есть эскалатор, расположенный под открытым небом