Советы к посещению Интересно, что для охлаждения и амортизации воздуха в небоскребе используются специальные мембраны. Запах был разработан именно для этой башни. Бурдж-Халифа посещают из-за смотровой площадки. Вечером туда поднимаются, чтобы полюбоваться водяным шоу. Рядом с башней располагается Дубай Молл – огромный торговый центр, площадь которого превышает миллион кв. м. Туда можно отправиться на весь день. Количество магазинов порядка 1200 штук. В них удастся отыскать драгоценности, сувениры, одежду. На территории расположен аквариум, где проживает около 33 тысяч морских обитателей. Также есть развлекательные центры для детей, более 20 кинозалов, ледовый каток, натуральный скелет динозавра. Посетить стоит и Дубай-Марина. Это набережная длиной 7 км, где можно устроить пешеходную прогулку, посетить один из ресторанов и кафе, изучить ассортимент сувенирных лавочек

Немного истории С наступлением нового тысячелетия правитель Дубая решил превратить свой эмират в один из крупнейших центров мирового туризма. Он хотел воссоздать новый район, где размещались бы офисы, жилые здания, отели, торговые центры и прочее. И главным центром этого места должен был стать небоскреб, первый в мире по высоте. Именно поэтому при проектировании детали здания держали в секрете, чтобы скорректировать сооружение, если появится конкурент. При создании дизайна вдохновлялись цветком Гименокаллис, у которого лепестки расходятся в разные стороны. Строительство заняло 6 лет. За это время было потрачено более 22 миллионов человеко-часов на работу. Ежедневно на площадке присутствовало около 12 000 рабочих. В бетон добавлялся лед, а сам он заливался только ночью. Это позволяло ему набрать прочность, что было невозможно в условиях жары днем. Состав бетона был специально разработан для климата ОАЭ