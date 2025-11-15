Мои заказы

Туры с посещением Бурдж-Халифа в Дубае

Найдено 3 тура в категории «Бурдж-Халифа» в Дубае на русском языке, цены от $540, скидки до 40%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Эмираты во всех красках: грандиозный Дубай, роскошный Абу-Даби и релакс у Индийского океана
6 дней
Отправиться в вечерний круиз по заливу и джип-сафари по пустыне и поужинать в бедуинской деревне
Начало: Аэропорт Аль-Мактум (Дубай), до 15:00
«В завершение променада заедем в торговый центр «Дубай Молл» и полюбуемся шоу фонтанов на фоне небоскрёба Бурдж-Халифа»
15 ноя в 15:00
15 дек в 08:00
$1590 за человека
VIP-отдых в Дубае с резортом на Palm Jumeirah, вечеринками и фотопрогулками
6 дней
Снять много контента и повеселиться, поужинать устрицами и лобстерами, провести вечер на яхте
Начало: Аэропорт Дубая, время по договорённости
«Едем в Dubai Mall: устроим шопинг в любимых бутиках, посмотрим шоу фонтанов, сделаем фото и видео на фоне Бурдж-Халифа — тут каждый сантиметр буквально создан для впечатляющих кадров»
16 сен в 10:00
6 окт в 10:00
$2600 за человека
Колорит 3 эмиратов: индивидуальный мини-тур по Дубаю, Абу-Даби и Шарджа
3 дня
Заехать на остров Пальма-Джумейра, увидеть мечеть шейха Зайда и прогуляться по площади Корана
Начало: Дубай, ваш отель, время - по договорённости
«Прогуляетесь по футуристичным кварталам Дубая, сделаете фото у «паруса» Burj Al Arab и на фоне небоскрёбов Дубай Марины, полюбуетесь фонтанами у подножия Бурдж-Халифа»
15 авг в 10:00
16 авг в 10:00
$540$900 за всё до 6 чел.

Советы к посещению

Интересно, что для охлаждения и амортизации воздуха в небоскребе используются специальные мембраны. Запах был разработан именно для этой башни. Бурдж-Халифа посещают из-за смотровой площадки. Вечером туда поднимаются, чтобы полюбоваться водяным шоу. Рядом с башней располагается Дубай Молл – огромный торговый центр, площадь которого превышает миллион кв. м. Туда можно отправиться на весь день. Количество магазинов порядка 1200 штук. В них удастся отыскать драгоценности, сувениры, одежду. На территории расположен аквариум, где проживает около 33 тысяч морских обитателей. Также есть развлекательные центры для детей, более 20 кинозалов, ледовый каток, натуральный скелет динозавра. Посетить стоит и Дубай-Марина. Это набережная длиной 7 км, где можно устроить пешеходную прогулку, посетить один из ресторанов и кафе, изучить ассортимент сувенирных лавочек

Немного истории

С наступлением нового тысячелетия правитель Дубая решил превратить свой эмират в один из крупнейших центров мирового туризма. Он хотел воссоздать новый район, где размещались бы офисы, жилые здания, отели, торговые центры и прочее. И главным центром этого места должен был стать небоскреб, первый в мире по высоте. Именно поэтому при проектировании детали здания держали в секрете, чтобы скорректировать сооружение, если появится конкурент. При создании дизайна вдохновлялись цветком Гименокаллис, у которого лепестки расходятся в разные стороны. Строительство заняло 6 лет. За это время было потрачено более 22 миллионов человеко-часов на работу. Ежедневно на площадке присутствовало около 12 000 рабочих. В бетон добавлялся лед, а сам он заливался только ночью. Это позволяло ему набрать прочность, что было невозможно в условиях жары днем. Состав бетона был специально разработан для климата ОАЭ

Местные экскурсоводы

Чтобы посетить Бурдж-Халифа, достаточно выбрать подходящий тур и забронировать его. Удобство заключается в возможности просмотреть все предложения в каталоге, изучить их стоимость. Также можно задать гиду интересующие вопросы, ознакомиться с отзывами. Предлагаются не только групповые, но и индивидуальные туры

Сколько стоит тур в Дубае в августе 2025
Сейчас в Дубае в категории "Бурдж-Халифа" можно забронировать 3 тура от 540 до 2600 со скидкой до 40%.
Бурдж-Халифа является небоскребом, расположенным в центре Дубая. Он знаменит своей высотой более 800 м. и смотровыми площадками внутри. Внутри здания расположены рестораны, кафе, фитнес-центры, бассейны, номера. Благодаря удобному расположению добраться до достопримечательности можно на машине, на автобусе, метро. Туры можно забронировать ниже, выбрав подходящую дату и уточнив важные моменты у гида