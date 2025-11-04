Мои заказы

Туры с посещением Парка цветов в Дубае

Найдено 3 тура в категории «Парк цветов» в Дубае на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Большое путешествие по ОАЭ с выбором экскурсий и отдыхом на море (перелёты включены)
На автобусе
11 дней
1 отзыв
Побывать в 3 эмиратах, рассмотреть современные и традиционные здания и посетить мечеть шейха Зайда
Начало: Москва, аэропорт, перелёт в ОАЭ (Fly Dubai), точно...
4 ноя в 08:00
18 ноя в 08:00
€1308 за человека
Четыре волшебных дня в Дубае
Пешая
На машине
4 дня
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости.
Завтра в 07:00
16 авг в 07:00
$250 за человека
Эмираты во всех красках: грандиозный Дубай, роскошный Абу-Даби и релакс у Индийского океана
Джиппинг
На машине
Музыкальные теплоходы
6 дней
Отправиться в вечерний круиз по заливу и джип-сафари по пустыне и поужинать в бедуинской деревне
Начало: Аэропорт Аль-Мактум (Дубай), до 15:00
15 ноя в 15:00
15 дек в 08:00
$1590 за человека

