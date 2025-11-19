Утро начинается с обзорной экскурсии по Дубаю. Мы увидим главные символы эмирата: легендарный Бурдж-аль-Араб, остров Пальма-Джумейра, исторический район старого Дубая и современную Марину. Этот день подарит ощущение динамики мегаполиса и атмосферы роскоши.

После экскурсии пройдёт профессиональная фотосессия у Бурдж-Халифа — самой высокой башни в мире. Платья развеваются на ветру, зеркальные фасады ловят закатные отблески, а город становится идеальной декорацией для выразительных кадров.

Вечером можно прогуляться по набережной, увидеть музыкальные фонтаны и поужинать с видом на сверкающие небоскрёбы.