Мои заказы

8 Марта в ОАЭ: фототур для женщин в мини-группе с джип-сафари

Сделать кадры на фоне Бурдж-Халифа, побывать в Абу-Даби и поужинать под звёздами в пустыне
4 дня вдохновения и ярких впечатлений в самом современном городе мира.

Вы отправитесь в Дубай — место, где небоскрёбы отражаются в бирюзовой воде залива, а вечера наполнены светом и звуками большого
читать дальше

города.

Прогуляетесь по набережной Dubai Marina, увидите культовые достопримечательности — Бурдж-Халифа, Бурдж-аль-Араб и остров Пальма-Джумейра. Посетите мечеть шейха Зайда и дворец Qasr Al Watan в Абу-Даби, почувствуете величие Востока. Вас ждёт сафари по пустыне, ужин под звёздами и закат над барханами.

Нас будет сопровождать профессиональный фотограф, поэтому каждый день станет новым кадром вашего путешествия — от моря и колеса Ain Dubai до роскошных дворцов и песков.

8 Марта в ОАЭ: фототур для женщин в мини-группе с джип-сафари
8 Марта в ОАЭ: фототур для женщин в мини-группе с джип-сафари
8 Марта в ОАЭ: фототур для женщин в мини-группе с джип-сафари

Описание тура

Организационные детали

Возьмите лёгкую одежду, головной убор и солнцезащитные очки — март в Дубае тёплый. Для вечерних прогулок и посещения мечети пригодятся закрытые плечи и длинные юбки или брюки.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт и знакомство с Дубаем

Добро пожаловать в город света и небоскрёбов — Дубай. После прибытия — заселение в апартаменты и время для отдыха после перелёта. Вечером вас ждёт прогулка по набережной, наполненной ароматом моря и свежесваренного кофе. В этот день мы знакомимся, делимся планами и начинаем наше фотопутешествие мечты.

Прилёт и знакомство с ДубаемПрилёт и знакомство с ДубаемПрилёт и знакомство с Дубаем
2 день

Обзорная экскурсия и фотосессия у Бурдж-Халифа

Утро начинается с обзорной экскурсии по Дубаю. Мы увидим главные символы эмирата: легендарный Бурдж-аль-Араб, остров Пальма-Джумейра, исторический район старого Дубая и современную Марину. Этот день подарит ощущение динамики мегаполиса и атмосферы роскоши.

После экскурсии пройдёт профессиональная фотосессия у Бурдж-Халифа — самой высокой башни в мире. Платья развеваются на ветру, зеркальные фасады ловят закатные отблески, а город становится идеальной декорацией для выразительных кадров.

Вечером можно прогуляться по набережной, увидеть музыкальные фонтаны и поужинать с видом на сверкающие небоскрёбы.

Обзорная экскурсия и фотосессия у Бурдж-ХалифаОбзорная экскурсия и фотосессия у Бурдж-ХалифаОбзорная экскурсия и фотосессия у Бурдж-Халифа
3 день

Море, колесо обозрения и сафари в пустыне

Начало дня пройдёт на пляже JBR, где мягкий белый песок и бирюзовая вода создают атмосферу тотального отдыха. Рядом возвышается знаменитое Ain Dubai — одна из самых эффектных фотолокаций города. В первой половине дня состоится фотосессия у колеса обозрения: лёгкие образы, морской ветер и солнце, играющее на коже.

После обеда мы отправимся в пустыню — впереди джип-сафари по дюнам, закат и восточная вечерняя программа. Ужин под звёздами завершит насыщенный день. Здесь пройдёт ещё одна фотосессия — на фоне барханов, в золотом свете уходящего солнца. Этот момент напомнит, зачем сюда приезжают — ради настоящей арабской сказки.

Море, колесо обозрения и сафари в пустынеМоре, колесо обозрения и сафари в пустынеМоре, колесо обозрения и сафари в пустыне
4 день

Абу-Даби и роскошь Востока

Сегодня путешествие продолжится в Абу-Даби — столице Объединённых Арабских Эмиратов, где гармонично сочетаются традиции и современность. Первая остановка — мечеть шейха Зайда, ослепительно белая и величественная. Её мраморные залы и позолоченные арки создают ощущение покоя и священной красоты.

Затем мы посетим дворец Qasr Al Watan — символ арабского величия. Внутри — мозаичные залы, расписные купола и атмосфера подлинного восточного великолепия. Здесь мы сделаем заключительные кадры тура — мягкие, женственные, вдохновляющие, сохраняющие настроение всей поездки.

Вечером возвращаемся в Дубай и собираемся за финальным ужином (за доплату) с видом на огни города.

Абу-Даби и роскошь ВостокаАбу-Даби и роскошь ВостокаАбу-Даби и роскошь ВостокаАбу-Даби и роскошь ВостокаАбу-Даби и роскошь ВостокаАбу-Даби и роскошь Востока
5 день

Окончание тура

Последнее утро в Дубае — время для прогулки по набережной Dubai Marina, неспешного кофе с видом на яхты и последних покупок. Трансфер в аэропорт и вылет домой.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1100
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, ужин в пустыне
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Обзорная экскурсия по Дубаю
  • Сафари по пустыне с ужином под звёздами
  • Экскурсия в Абу-Даби с входными билетами в мечеть и дворец Qasr Al Watan
  • 3 профессиональные фотосессии с фотографом Екатериной Фокиной
Что не входит в цену
  • Перелёт до Дубая и обратно
  • Остальное питание
  • Трансфер из/до аэропорта - $50
  • Билеты на колесо Ain Dubai
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дубай, район Marina, с 12:00
Завершение: Дубай, район Marina, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена
Лена — ваш гид в Дубае
Провела экскурсии для 16 туристов
Больше 5 лет показываю путешественникам красоты Северного Кавказа и Стамбула. Влюблю вас в горы или покажу Стамбул таким многогранным, каким вижу его я! Присоединяйтесь! Также буду рада организовать индивидуальный формат тура от трех человек (любые даты).

Тур входит в следующие категории Дубая

Похожие туры из Дубая

Большое путешествие по ОАЭ с выбором экскурсий и отдыхом на море (перелёты включены)
На автобусе
11 дней
2 отзыва
Большое путешествие по ОАЭ с выбором экскурсий и отдыхом на море (перелёты включены)
Побывать в 3 эмиратах, рассмотреть современные и традиционные здания и посетить мечеть шейха Зайда
Начало: Москва, аэропорт, перелёт в ОАЭ (Fly Dubai), точно...
20 янв в 08:00
3 фев в 08:00
€1308 за человека
Роскошное ночное сафари в Аль-Мармум с куполом и наблюдением за звёздами
На верблюдах
1 день
1 отзыв
Роскошное ночное сафари в Аль-Мармум с куполом и наблюдением за звёздами
Начало: Трансфер от места проживания
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$482 за человека
Эмираты во всех красках: грандиозный Дубай, роскошный Абу-Даби и релакс у Индийского океана
Джиппинг
На машине
Музыкальные теплоходы
6 дней
Эмираты во всех красках: грандиозный Дубай, роскошный Абу-Даби и релакс у Индийского океана
Отправиться в вечерний круиз по заливу и джип-сафари по пустыне и поужинать в бедуинской деревне
Начало: Аэропорт Аль-Мактум (Дубай), до 15:00
15 дек в 08:00
$1590 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Дубае
Все туры из Дубая