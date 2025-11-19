Вы отправитесь в Дубай — место, где небоскрёбы отражаются в бирюзовой воде залива, а вечера наполнены светом и звуками большого
Описание тура
Организационные детали
Возьмите лёгкую одежду, головной убор и солнцезащитные очки — март в Дубае тёплый. Для вечерних прогулок и посещения мечети пригодятся закрытые плечи и длинные юбки или брюки.
Программа тура по дням
Прилёт и знакомство с Дубаем
Добро пожаловать в город света и небоскрёбов — Дубай. После прибытия — заселение в апартаменты и время для отдыха после перелёта. Вечером вас ждёт прогулка по набережной, наполненной ароматом моря и свежесваренного кофе. В этот день мы знакомимся, делимся планами и начинаем наше фотопутешествие мечты.
Обзорная экскурсия и фотосессия у Бурдж-Халифа
Утро начинается с обзорной экскурсии по Дубаю. Мы увидим главные символы эмирата: легендарный Бурдж-аль-Араб, остров Пальма-Джумейра, исторический район старого Дубая и современную Марину. Этот день подарит ощущение динамики мегаполиса и атмосферы роскоши.
После экскурсии пройдёт профессиональная фотосессия у Бурдж-Халифа — самой высокой башни в мире. Платья развеваются на ветру, зеркальные фасады ловят закатные отблески, а город становится идеальной декорацией для выразительных кадров.
Вечером можно прогуляться по набережной, увидеть музыкальные фонтаны и поужинать с видом на сверкающие небоскрёбы.
Море, колесо обозрения и сафари в пустыне
Начало дня пройдёт на пляже JBR, где мягкий белый песок и бирюзовая вода создают атмосферу тотального отдыха. Рядом возвышается знаменитое Ain Dubai — одна из самых эффектных фотолокаций города. В первой половине дня состоится фотосессия у колеса обозрения: лёгкие образы, морской ветер и солнце, играющее на коже.
После обеда мы отправимся в пустыню — впереди джип-сафари по дюнам, закат и восточная вечерняя программа. Ужин под звёздами завершит насыщенный день. Здесь пройдёт ещё одна фотосессия — на фоне барханов, в золотом свете уходящего солнца. Этот момент напомнит, зачем сюда приезжают — ради настоящей арабской сказки.
Абу-Даби и роскошь Востока
Сегодня путешествие продолжится в Абу-Даби — столице Объединённых Арабских Эмиратов, где гармонично сочетаются традиции и современность. Первая остановка — мечеть шейха Зайда, ослепительно белая и величественная. Её мраморные залы и позолоченные арки создают ощущение покоя и священной красоты.
Затем мы посетим дворец Qasr Al Watan — символ арабского величия. Внутри — мозаичные залы, расписные купола и атмосфера подлинного восточного великолепия. Здесь мы сделаем заключительные кадры тура — мягкие, женственные, вдохновляющие, сохраняющие настроение всей поездки.
Вечером возвращаемся в Дубай и собираемся за финальным ужином (за доплату) с видом на огни города.
Окончание тура
Последнее утро в Дубае — время для прогулки по набережной Dubai Marina, неспешного кофе с видом на яхты и последних покупок. Трансфер в аэропорт и вылет домой.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1100
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, ужин в пустыне
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Обзорная экскурсия по Дубаю
- Сафари по пустыне с ужином под звёздами
- Экскурсия в Абу-Даби с входными билетами в мечеть и дворец Qasr Al Watan
- 3 профессиональные фотосессии с фотографом Екатериной Фокиной
Что не входит в цену
- Перелёт до Дубая и обратно
- Остальное питание
- Трансфер из/до аэропорта - $50
- Билеты на колесо Ain Dubai