Большое путешествие по ОАЭ с выбором экскурсий и отдыхом на море (перелёты включены)
Побывать в 3 эмиратах, рассмотреть современные и традиционные здания и посетить мечеть шейха Зайда
Начало: Москва, аэропорт, перелёт в ОАЭ (Fly Dubai), точно...
17 фев в 08:00
10 мар в 08:00
€1508 за человека
Колорит 3 эмиратов: индивидуальный мини-тур по Дубаю, Абу-Даби и Шарджа
Заехать на остров Пальма-Джумейра, увидеть мечеть шейха Зайда и прогуляться по площади Корана
Начало: Дубай, ваш отель, время - по договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$907 за всё до 6 чел.
Эмираты во всех красках: грандиозный Дубай, роскошный Абу-Даби и релакс у Индийского океана
Отправиться в вечерний круиз по заливу и джип-сафари по пустыне и поужинать в бедуинской деревне
Начало: Аэропорт Аль-Мактум (Дубай), до 15:00
15 ноя в 08:00
15 дек в 08:00
$1590 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «С детьми»
Самые популярные туры этой рубрики в Дубае
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Дубае
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Дубае в феврале 2026
Сейчас в Дубае в категории "С детьми" можно забронировать 3 тура от 907 до 1590. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Туры на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «С детьми», 2 ⭐ отзыва, цены от €907. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель