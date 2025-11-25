Вы осмотрите все главные локации Дубая, от знаменитого искусственного острова в форме пальмы до местной Венеции, и полюбуетесь
Описание тура
Организационные детали
.
Питание. Включены завтраки в отеле (во 2-5 дни), 1 обед по системе «шведский стол» (без напитков) на берегу Индийского океана (в 4-й день), 2 ужина во время круиза (без напитков) и в бедуинской деревне (в 1-й и 5-й дни). Остальное питание — за доплату.
Транспорт. В стоимость входят все трансферы по маршруту на микроавтобусе, такси, метро.
Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.
Виза. Гражданам России и Беларуси предоставляется бесплатно по прилёте на срок до 90 дней.
Программа тура по дням
Прибытие в Дубай, вечерний круиз
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. После размещения в номерах у вас будет время для отдыха. А вечером отправимся в круиз по заливу вокруг фешенебельного района Дубай Марина на двухпалубной традиционной лодке доу. В программу включены ужин по системе «шведский стол» (без напитков) и живая музыка.
Прогулки по Дубаю
После завтрака поедем знакомиться с городом. Вы узнаете, как появились Объединённые Арабские Эмираты и как Дубай превратился из деревушки ловцов жемчуга в ультрасовременный мегаполис. Также поговорим о семейных традициях, образовании, работе и отдыхе в эмирате.
Этот день будет насыщен локациями. Вы увидите самое высокое в мире колесо обозрения, погуляете по роскошной марине искусственного острова Блювотерс. Со смотровой площадки увидите рукотворное чудо — остров Палм-Джумейра в форме пальмы, с видовых точек рассмотрите порт и роскошные отели.
Мы посетим исторический рынок и курортный комплекс, который называют «дубайской Венецией». Увидим Золотую рамку — ворота между старыми и новыми кварталами. Погрузимся в атмосферу Востока и ароматы специй, гуляя по улочкам Старого города. В завершение променада заедем в торговый центр «Дубай Молл» и полюбуемся шоу фонтанов на фоне небоскрёба Бурдж-Халифа.
Поездка в Абу-Даби
Сегодняшний день посвятим сердцу ОАЭ — столице. Посетим мультикультурный музей «Лувр Абу-Даби» и финиковый рынок. Рассмотрим воплощение роскоши и арабского гостеприимства — отель Emirate Palace, напоминающий дворец. Восхитимся богатым убранством и необъятными масштабами белоснежной президентской резиденции. Перед возвращением в Дубай увидим восхитительную мечеть шейха Заида, входящую в число самых больших в мире.
Пляжный отдых
После насыщенных впечатлениями дней устроим релакс и отправимся нежиться на пляже у Индийского океана. По пути к побережью сделаем остановки у форта 17 века и старейшей в стране мечети. Прокатимся по Фуджейре, увидим Хорфокканский водопад и при желании заедем на рынок ковров, шелков и специй.
Прибыв к океану, на несколько часов разместимся в отеле. Здесь включён обед по системе «шведский стол» (без напитков), пользование собственным бассейном и пляжем. Вечером вернёмся в Дубай.
Цветочный парк, джип-сафари, бедуинская деревня
Проведём утро в экзотическом благоухающем оазисе — Цветочном парке. А затем отправимся покорять пустыню: на внедорожниках пронесёмся по песчаным дюнам и проводим среди них впечатляющий закат.
Затем доедем до деревни бедуинов. Здесь вы попробуете арабский кофе гахва и финики, поужинаете прямо под звёздами и посмотрите шоу-программу с танцами и песнями. Желающие смогут сделать татуировку хной и покататься на верблюде.
Возвращение домой
До полудня — свободное время. Затем — освобождение номеров и обратный трансфер к аэропорту.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1590
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 4 завтрака, 1 обед, 2 ужина
- Трансферы от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоязычным гидом
- Все входные билеты, активности и экскурсии по программе
- Страховка
Что не входит в цену
- Перелёты в Дубай и обратно в ваш город
- Питание вне программы
- Напитки во время круиза и отдыха у Индийского океана