Отправляемся в мир роскоши, восточных традиций и ультрасовременных небоскрёбов — Объединённые Арабские Эмираты.

Вы осмотрите все главные локации Дубая, от знаменитого искусственного острова в форме пальмы до местной Венеции, и полюбуетесь
вечерним мегаполисом с воды во время круиза на лодке доу.

Посетите сердце страны — Абу-Даби — и его поражающие богатым убранством достопримечательности: Лувр, президентский дворец, мечеть шейха Заида.

Возьмёте небольшую паузу, чтобы после насыщенных впечатлениями дней расслабиться на побережье Индийского океана.

А также исколесите пустыню на внедорожнике и завершите отдых атмосферным ужином в затерянной в песках бедуинской деревне.

Описание тура

Организационные детали

.

Питание. Включены завтраки в отеле (во 2-5 дни), 1 обед по системе «шведский стол» (без напитков) на берегу Индийского океана (в 4-й день), 2 ужина во время круиза (без напитков) и в бедуинской деревне (в 1-й и 5-й дни). Остальное питание — за доплату.

Транспорт. В стоимость входят все трансферы по маршруту на микроавтобусе, такси, метро.

Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.

Виза. Гражданам России и Беларуси предоставляется бесплатно по прилёте на срок до 90 дней.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Дубай, вечерний круиз

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. После размещения в номерах у вас будет время для отдыха. А вечером отправимся в круиз по заливу вокруг фешенебельного района Дубай Марина на двухпалубной традиционной лодке доу. В программу включены ужин по системе «шведский стол» (без напитков) и живая музыка.

2 день

Прогулки по Дубаю

После завтрака поедем знакомиться с городом. Вы узнаете, как появились Объединённые Арабские Эмираты и как Дубай превратился из деревушки ловцов жемчуга в ультрасовременный мегаполис. Также поговорим о семейных традициях, образовании, работе и отдыхе в эмирате.

Этот день будет насыщен локациями. Вы увидите самое высокое в мире колесо обозрения, погуляете по роскошной марине искусственного острова Блювотерс. Со смотровой площадки увидите рукотворное чудо — остров Палм-Джумейра в форме пальмы, с видовых точек рассмотрите порт и роскошные отели.

Мы посетим исторический рынок и курортный комплекс, который называют «дубайской Венецией». Увидим Золотую рамку — ворота между старыми и новыми кварталами. Погрузимся в атмосферу Востока и ароматы специй, гуляя по улочкам Старого города. В завершение променада заедем в торговый центр «Дубай Молл» и полюбуемся шоу фонтанов на фоне небоскрёба Бурдж-Халифа.

3 день

Поездка в Абу-Даби

Сегодняшний день посвятим сердцу ОАЭ — столице. Посетим мультикультурный музей «Лувр Абу-Даби» и финиковый рынок. Рассмотрим воплощение роскоши и арабского гостеприимства — отель Emirate Palace, напоминающий дворец. Восхитимся богатым убранством и необъятными масштабами белоснежной президентской резиденции. Перед возвращением в Дубай увидим восхитительную мечеть шейха Заида, входящую в число самых больших в мире.

4 день

Пляжный отдых

После насыщенных впечатлениями дней устроим релакс и отправимся нежиться на пляже у Индийского океана. По пути к побережью сделаем остановки у форта 17 века и старейшей в стране мечети. Прокатимся по Фуджейре, увидим Хорфокканский водопад и при желании заедем на рынок ковров, шелков и специй.

Прибыв к океану, на несколько часов разместимся в отеле. Здесь включён обед по системе «шведский стол» (без напитков), пользование собственным бассейном и пляжем. Вечером вернёмся в Дубай.

5 день

Цветочный парк, джип-сафари, бедуинская деревня

Проведём утро в экзотическом благоухающем оазисе — Цветочном парке. А затем отправимся покорять пустыню: на внедорожниках пронесёмся по песчаным дюнам и проводим среди них впечатляющий закат.

Затем доедем до деревни бедуинов. Здесь вы попробуете арабский кофе гахва и финики, поужинаете прямо под звёздами и посмотрите шоу-программу с танцами и песнями. Желающие смогут сделать татуировку хной и покататься на верблюде.

6 день

Возвращение домой

До полудня — свободное время. Затем — освобождение номеров и обратный трансфер к аэропорту.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1590
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака, 1 обед, 2 ужина
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоязычным гидом
  • Все входные билеты, активности и экскурсии по программе
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Перелёты в Дубай и обратно в ваш город
  • Питание вне программы
  • Напитки во время круиза и отдыха у Индийского океана
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Аль-Мактум (Дубай), до 15:00
Завершение: Аэропорт Аль-Мактум (Дубай), после 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Дубае
Провела экскурсии для 449 туристов
Здравствуйте! Живу в Воронеже всю жизнь, закончила два ВУЗа, но любовь к путешествиям взяла верх. Жду Вас на экскурсии по Воронежу, где покажу и расскажу все самое-самое. А также с 2018 года организую
читать дальше

авторские поездки, где каждый день новое и интересное. Обычно в турагентствах продают туры, куда входит перелет и проживание, а программу приходится выдумывать самому. У нас другой подход: включены все экскурсии, а вот перелет Вы выбираете сами, чтобы было удобно для Вас лично. В аэропорту всех встречают и можно расслабиться, программы все отработаны и проезжены. Поэтому, если давно мечтали о каком-то путешествии, но всё не складывалось, присоединяйтесь к нам! До встречи!

