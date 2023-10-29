Живописная Фуджейра расположилась на берегу Оманского залива Индийского океана в окружении горных хребтов.

Именно на территории этого эмирата можно увидеть самую старую мечеть во всей стране – Al Bidya, которая находится там с 15 века.

В завершении вы сможете полюбоваться на белую мечеть под рассказы профессионального гида.

Важная информация: