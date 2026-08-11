Описание Фото Ответы на вопросы Откройте Фуджейру в формате VIP.



Вы прогуляетесь по набережной Корфаккана с её водопадом и озером, посетите Археологический музей и этнографическую деревню.



Увидите старейшую мечеть Аль Бидия, величественный Форт Фуджейры и остановитесь у современной мечети Шейха Заеда для фотосессии. Завершение маршрута — набережная Индийского океана. Путешествие охватывает древнюю историю, арабские традиции и захватывающие морские пейзажи.

DubaiRelaxTours Ваш гид в Фуджейре Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $350 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 5 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Фуджейра — самый «морской» эмират ОАЭ, раскинувшийся на берегу Оманского залива, в окружении горных хребтов. Эта VIP-экскурсия познакомит вас с главным культурным и природным наследием региона. Маршрут начнётся с набережной Корфаккана, где вы сможете прогуляться, сделать фотографии у водопада и полюбоваться искусственным озером с живописной дамбой. Далее вы отправитесь в Археологический музей, чтобы увидеть находки, рассказывающие о древней истории и традициях эмирата. Особое внимание уделено культовым достопримечательностям: вы посетите старейшую мечеть страны — Аль Бидия, построенную ещё в XV веке, увидите Форт Фуджейры и этнографическую деревню. В программе также фотостоп у Новой мечети Шейха Заеда — символа современного исламского зодчества. Завершит экскурсию прогулка вдоль океанской набережной, где открываются виды на Индийский океан. Всё путешествие будет сопровождать профессиональный гид, который расскажет об истории Фуджейры, её культурных традициях и современных проектах. Важная информация: Для бронирования необходимо оплатить депозит • Форма одежды smart casual (закрытая) • С собой необходимо иметь деньги на личные расходы • Программа экскурсии может быть изменена в связи со сложившимися обстоятельствами (погода, дорожные условия и другие факторы). В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен

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