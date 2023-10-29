Вы прокатитесь до набережной Корфаккана, и остановитесь, чтобы прогуляться и сделать снимки на фоне водопада, также вы посетите искусственное озеро, обрамленное дамбой.
Во время экскурсии вы посетите археологический музей, где сможете увидеть экспонаты, посвященные местным археологическим находкам и исторически сложившемуся традиционному образу жизни Фуджейры, в частности, и ОАЭ в целом.
Во время экскурсии вы посетите археологический музей, где сможете увидеть экспонаты, посвященные местным археологическим находкам и исторически сложившемуся традиционному образу жизни Фуджейры, в частности, и ОАЭ в целом.
Ближайшие даты:
29
окт
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30
окт
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31
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3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Живописная Фуджейра расположилась на берегу Оманского залива Индийского океана в окружении горных хребтов.
Именно на территории этого эмирата можно увидеть самую старую мечеть во всей стране – Al Bidya, которая находится там с 15 века.
В завершении вы сможете полюбоваться на белую мечеть под рассказы профессионального гида.
Важная информация:
- Форма одежды smart casual (закрытая).
- При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
- С собой необходимо иметь деньги на личные расходы.
- Программа экскурсии может быть изменена в связи со сложившимися обстоятельствами (погода, дорожные условия и другие факторы). В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Экскурсия по Фуджейре
- Услуги русскоговорящего гида
- Что не входит
- Приобрести финики и сувениры во время экскурсии
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Любой отель в ФуджейрыЗавершение: Любой отель Фуджейры
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Форма одежды smart casual (закрытая).
- При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
- С собой необходимо иметь деньги на личные расходы.
- Программа экскурсии может быть изменена в связи со сложившимися обстоятельствами (погода, дорожные условия и другие факторы). В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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