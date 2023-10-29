Экскурсия по Фуджейре

Описание
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Ответы на вопросы
Вы прокатитесь до набережной Корфаккана, и остановитесь, чтобы прогуляться и сделать снимки на фоне водопада, также вы посетите искусственное озеро, обрамленное дамбой.

Во время экскурсии вы посетите археологический музей, где сможете увидеть экспонаты, посвященные местным археологическим находкам и исторически сложившемуся традиционному образу жизни Фуджейры, в частности, и ОАЭ в целом.
Экскурсия по Фуджейре
Экскурсия по Фуджейре
Экскурсия по Фуджейре
Экскурсия по Фуджейре
Экскурсия по Фуджейре
Экскурсия по Фуджейре
Экскурсия по Фуджейре
Ближайшие даты:
29
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30
окт
31
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1
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Живописная Фуджейра расположилась на берегу Оманского залива Индийского океана в окружении горных хребтов.
Именно на территории этого эмирата можно увидеть самую старую мечеть во всей стране – Al Bidya, которая находится там с 15 века.
В завершении вы сможете полюбоваться на белую мечеть под рассказы профессионального гида.

Важная информация:

  • Форма одежды smart casual (закрытая).
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
  • С собой необходимо иметь деньги на личные расходы.
  • Программа экскурсии может быть изменена в связи со сложившимися обстоятельствами (погода, дорожные условия и другие факторы). В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Экскурсия по Фуджейре
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Приобрести финики и сувениры во время экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любой отель в Фуджейры
Завершение: Любой отель Фуджейры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Форма одежды smart casual (закрытая).
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
  • С собой необходимо иметь деньги на личные расходы.
  • Программа экскурсии может быть изменена в связи со сложившимися обстоятельствами (погода, дорожные условия и другие факторы). В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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