Откройте Фуджейру в формате VIP.
Вы прогуляетесь по набережной Корфаккана с её водопадом и озером, посетите Археологический музей и этнографическую деревню.
Увидите старейшую мечеть Аль Бидия, величественный Форт Фуджейры и остановитесь у современной мечети Шейха Заеда для фотосессии. Завершение маршрута — набережная Индийского океана. Путешествие охватывает древнюю историю, арабские традиции и захватывающие морские пейзажи.
Вы прогуляетесь по набережной Корфаккана с её водопадом и озером, посетите Археологический музей и этнографическую деревню.
Увидите старейшую мечеть Аль Бидия, величественный Форт Фуджейры и остановитесь у современной мечети Шейха Заеда для фотосессии. Завершение маршрута — набережная Индийского океана. Путешествие охватывает древнюю историю, арабские традиции и захватывающие морские пейзажи.
Описание экскурсииФуджейра — самый «морской» эмират ОАЭ, раскинувшийся на берегу Оманского залива, в окружении горных хребтов. Эта VIP-экскурсия познакомит вас с главным культурным и природным наследием региона. Маршрут начнётся с набережной Корфаккана, где вы сможете прогуляться, сделать фотографии у водопада и полюбоваться искусственным озером с живописной дамбой. Далее вы отправитесь в Археологический музей, чтобы увидеть находки, рассказывающие о древней истории и традициях эмирата. Особое внимание уделено культовым достопримечательностям: вы посетите старейшую мечеть страны — Аль Бидия, построенную ещё в XV веке, увидите Форт Фуджейры и этнографическую деревню. В программе также фотостоп у Новой мечети Шейха Заеда — символа современного исламского зодчества. Завершит экскурсию прогулка вдоль океанской набережной, где открываются виды на Индийский океан. Всё путешествие будет сопровождать профессиональный гид, который расскажет об истории Фуджейры, её культурных традициях и современных проектах. Важная информация: Для бронирования необходимо оплатить депозит • Форма одежды smart casual (закрытая) • С собой необходимо иметь деньги на личные расходы • Программа экскурсии может быть изменена в связи со сложившимися обстоятельствами (погода, дорожные условия и другие факторы). В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен
Любое удобное время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Древнейшая мечеть Фуджейры Аль Бидия
- Форт Фуджейры
- Музей раскопок
- Этнографическая деревня
- Новая мечеть Шейха Заеда (фото-стоп)
- Океанская набережная (фото-стоп)
Что включено
- Индивидуальный транспорт
- Входные билеты
- Услуги русскоговорящего профессионального гида-историка
Что не входит в цену
- Личные расходы (например, финики и сувениры во время экскурсии)
Место начала и завершения?
Любой отель Фуджейры
Когда и сколько длится?
Когда: Любое удобное время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Для бронирования необходимо оплатить депозит
- Форма одежды smart casual (закрытая)
- С собой необходимо иметь деньги на личные расходы
- Программа экскурсии может быть изменена в связи со сложившимися обстоятельствами (погода, дорожные условия и другие факторы). В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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