читать дальше так, в машине были дети. Нужно посетить данную экскурсию, красивые фото обеспечены (мой совет одевайте белую одежду, контраст песка и белого цвета дают вау эффект). вкусный ужин, впечатляющее представление, особенно огненное шоу. В 9 вечера были в отеле👍

Сначала было как-то неорганизованно. Но потом началось пустынное приключение. Водитель у нас был предельно аккуратен, иногда хотелось драйва. Но лучше