Религиозные экскурсии по святым местам Фуджейры

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Фуджейре на русском языке, цены от $90, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
Групповая
7 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия в Абу-Даби из Фуджейры с обедом и русскоговорящим гидом
Погрузитесь в атмосферу роскоши и культуры Абу-Даби вместе с профессиональным гидом. Экскурсия с обедом и посещением главных достопримечательностей
«Важная информация: Форма одежды в мечеть: мужчина в брюках и плечи закрыты / женщина все закрыто - можно в брюках, на голову платок (либо за 45 дерхам приобрести арабское платье с платком на месте)»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$100 за человека
Феррари парк с обедом и посещением мечети
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Феррари парк в Фуджейре: скорость, история и культура в одном туре
Погрузитесь в мир скорости и элегантности с экскурсией в Феррари парк. Исследуйте историю легендарной марки и насладитесь уникальными аттракционами
Расписание: Вторник Четверг и Воскресенье (10.00 - 19.00)
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от $90 за человека
Обзорная поездка по Фуджейре и отдых на пляже Индийского океана
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Фуджейре и релакс на пляже Индийского океана
Путешествие по Фуджейре с посещением форта, мечетей, водопадов и этнографической деревни. Завершите день отдыхом на пляже Индийского океана
Начало: У вашего отеля
«Мечеть Шейха Заеда — самая большая в Фуджейре, находится недалеко от центра города»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
320$224 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    3 октября 2023
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
    В целом экскурсия неплохая, но не продумана логистика. Нас забирала из Эмирата Фуджейра, в Дубай на общий сбор мы приехали
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    раньше всех (это неплохо). Но обратно, почему то в Дубае сразу забрали туристов из других Эмиратов (Аджмана,Шарджи), а мы ездили на автобусе сначала развозило туристов по Дубаю и нас последних пересадили на машину в Фуджейру. Это очень огорчило, приехали в отель только к 12 ночи.

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Святые места»

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  3. Самое главное
  4. Лувр
  5. Аквариум
  6. Парк Warner Bros. World
  7. Парк Феррари
  8. Аквапарк Wild Wadi
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в июне 2024
Сейчас в Фуджейре в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 224 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
Экскурсии на русском языке в Фуджейре (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Святые места», 2 ⭐ отзыва, цены от $90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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