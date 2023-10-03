1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия в Абу-Даби из Фуджейры с обедом и русскоговорящим гидом
Погрузитесь в атмосферу роскоши и культуры Абу-Даби вместе с профессиональным гидом. Экскурсия с обедом и посещением главных достопримечательностей
«Важная информация: Форма одежды в мечеть: мужчина в брюках и плечи закрыты / женщина все закрыто - можно в брюках, на голову платок (либо за 45 дерхам приобрести арабское платье с платком на месте)»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$100 за человека
Групповая
10 часов
Феррари парк в Фуджейре: скорость, история и культура в одном туре
Погрузитесь в мир скорости и элегантности с экскурсией в Феррари парк. Исследуйте историю легендарной марки и насладитесь уникальными аттракционами
Расписание: Вторник Четверг и Воскресенье (10.00 - 19.00)
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от $90 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Фуджейре и релакс на пляже Индийского океана
Путешествие по Фуджейре с посещением форта, мечетей, водопадов и этнографической деревни. Завершите день отдыхом на пляже Индийского океана
Начало: У вашего отеля
«Мечеть Шейха Заеда — самая большая в Фуджейре, находится недалеко от центра города»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
320$224 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина3 октября 2023В целом экскурсия неплохая, но не продумана логистика. Нас забирала из Эмирата Фуджейра, в Дубай на общий сбор мы приехали
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Святые места»
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Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в июне 2024
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