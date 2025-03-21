Форт Фуджейра – экскурсии в Фуджейре

Найдено 5 экскурсий в категории «Форт Фуджейра» в Фуджейре на русском языке, цены от $55. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Пустынное сафари из Фуджейры
7 часов
21 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Пустынное сафари из Фуджейры: захватывающее приключение в песках ОАЭ
Вас ждет незабываемое путешествие по песчаным дюнам на мощных джипах и вечер в атмосфере бедуинской деревни с ужином и живым шоу
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: Ежедневно 13:00-14:00 в зависимости от расположения отеля.
Завтра в 13:00
10 апр в 13:00
$55 за человека
Морской круиз в Оман-Мусандам, катание на банане, рыбалка, снорклинг
На автобусе
7 часов
25 отзывов
Круиз
Морской круиз в Оман-Мусандам
Отправляйтесь на увлекательную морскую экскурсию из Фуджейры в Мусандам. Вас ждут скалистые фьорды, плавание с маской и ластами, а также вкусный обед на борту
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Понедельник, Среда и Пятница (09.00 - 19.00)
11 апр в 09:00
14 апр в 09:00
$75 за человека
Парк цветов Miracle Garden и всемирная ярмарка Global Village из Фуджейры
На автобусе
10 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Лучший выбор
Парк цветов и ярмарка из Фуджейры
Погрузитесь в мир красоты и культурного разнообразия с экскурсией в Miracle Garden и Global Village
Начало: Любой отель в Фуджейре
Завтра в 12:00
12 апр в 12:00
$80 за человека
Глубоководная рыбалка в Фуджейре
5 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Глубоководная рыбалка в Фуджейре: захватывающее приключение на воде
Вас ждет захватывающее приключение на водах Персидского залива с уникальной возможностью поймать трофейную рыбу
Начало: Любой отель Фуджейры
Расписание: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00
Завтра в 06:00
10 апр в 06:00
$900 за экскурсию
В Дубай с круизом и аквариумом из Фуджейры
На автобусе
10 часов
1 отзыв
Круиз
Групповой круиз в Дубай: Пальма Джумейра, Дубай Марина, аквариум
Погрузитесь в мир современной архитектуры и морских чудес во время увлекательной экскурсии из Фуджейры. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Ср, Сб с 11.30 - 13.30 забираем в зависимости от расположения отеля
Завтра в 11:30
12 апр в 11:30
$140 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    21 марта 2025
    Парк цветов Miracle Garden и всемирная ярмарка Global Village из Фуджейры
    Всё супер.
  • К
    Кира
    17 марта 2025
    Пустынное сафари из Фуджейры
    Сначала было как-то неорганизованно. Но потом началось пустынное приключение. Водитель у нас был предельно аккуратен, иногда хотелось драйва. Но лучше
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    так, в машине были дети. Нужно посетить данную экскурсию, красивые фото обеспечены (мой совет одевайте белую одежду, контраст песка и белого цвета дают вау эффект). вкусный ужин, впечатляющее представление, особенно огненное шоу. В 9 вечера были в отеле👍

  • Л
    Лариса
    18 февраля 2025
    Морской круиз в Оман-Мусандам, катание на банане, рыбалка, снорклинг
    Всё было шикарно организовано. Спасибо. Впечатления самые позитивные. Правда, хотелось бы,немного больше времени уделить рыбалке!
  • Ю
    Юлия
    4 февраля 2025
    Парк цветов Miracle Garden и всемирная ярмарка Global Village из Фуджейры
    Это полный восторг, столько ярких красок и эмоций 🤩🤩🤩 Под впечатлением и взрослые, и дети! И отдельная благодарность Спутнику за организацию, все было четко и в лучшем виде 👌🏻
  • В
    Валерий
    10 декабря 2024
    Парк цветов Miracle Garden и всемирная ярмарка Global Village из Фуджейры
    Все понравилось. Хороший водитель.
  • I
    Ivan
    29 октября 2024
    Глубоководная рыбалка в Фуджейре
    Встретили чётко по времени,отличный гид! Выход в море на рассвете. Капитан и старпом отлично подготовились. Рыбалка удалась,5 шт по 8-10
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    кг дорады. Море впечатлений и эмоций. Гиду Татьяне, отдельная благодарность,большая умничка и лучшей водитель)) Если думаете ехать или нет,надо ехать обязательно!!!

  • Л
    Людмила
    26 октября 2024
    В Дубай с круизом и аквариумом из Фуджейры
    Экскурсия была очень познавательная и интересная, гид Татьяна рассказала и показала много интересных деталей и максимально комфортно провела экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Форт Фуджейра»

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Какие места ещё посмотреть в Фуджейре
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
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  2. LegoLand
  3. Парк Феррари
  4. Бурдж-Халифа
  5. Лувр
  6. Парк Warner Bros. World
  7. Аквапарк Wild Wadi
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в апреле 2025
Сейчас в Фуджейре в категории "Форт Фуджейра" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 55 до 900. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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