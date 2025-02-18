Горы Хаджар – экскурсии в Фуджейре

Найдено 5 экскурсий в категории «Горы Хаджар» в Фуджейре на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Морской круиз в Оман-Мусандам, катание на банане, рыбалка, снорклинг
На автобусе
7 часов
25 отзывов
Круиз
Морской круиз в Оман-Мусандам
Отправляйтесь на увлекательную морскую экскурсию из Фуджейры в Мусандам. Вас ждут скалистые фьорды, плавание с маской и ластами, а также вкусный обед на борту
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Понедельник, Среда и Пятница (09.00 - 19.00)
11 апр в 09:00
14 апр в 09:00
$75 за человека
Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа из Фуджейры
На автобусе
10 часов
5 отзывов
Круиз
Экскурсия в Дубай с круизом и Бурдж Халифа из Фуджейры
Погрузитесь в великолепие Дубая: от Пальмы Джумейра до вершины Бурдж Халифа. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Сбор в отеле Фуджейры
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
12 апр в 11:30
14 апр в 11:30
$155 за человека
В Дубай с круизом и аквариумом из Фуджейры
На автобусе
10 часов
1 отзыв
Круиз
Групповой круиз в Дубай: Пальма Джумейра, Дубай Марина, аквариум
Погрузитесь в мир современной архитектуры и морских чудес во время увлекательной экскурсии из Фуджейры. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Ср, Сб с 11.30 - 13.30 забираем в зависимости от расположения отеля
Завтра в 11:30
12 апр в 11:30
$140 за человека
Утреннее сафари из Фуджейры индивидуально
4 часа
Индивидуальная
Утреннее сафари в Фуджейре: погружение в мир арабской пустыни
Начните свой день с приключения по песчаным дюнам Фуджейры, где вас ждут верблюжьи прогулки и катание на сендборде
Начало: Любой отель в Фуджейре
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
$330 за человека
VIP Экскурсия по Фуджейре
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальное путешествие по Фуджейре: от водопада до древней мечети
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по Фуджейре. Вас ждут живописные пейзажи, исторические памятники и уникальные археологические находки
Начало: Любой отель в Фуджейры
Расписание: Любое удобное время
Завтра в 14:00
10 апр в 14:00
$350 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    18 февраля 2025
    Морской круиз в Оман-Мусандам, катание на банане, рыбалка, снорклинг
    Всё было шикарно организовано. Спасибо. Впечатления самые позитивные. Правда, хотелось бы,немного больше времени уделить рыбалке!
  • Л
    Людмила
    26 октября 2024
    В Дубай с круизом и аквариумом из Фуджейры
    Экскурсия была очень познавательная и интересная, гид Татьяна рассказала и показала много интересных деталей и максимально комфортно провела экскурсию.
  • Н
    Нина
    9 марта 2024
    Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа из Фуджейры
    Экскурсия очень понравилась, все хорошо организовано… Все успели, и фонтаны посмотреть, и лазерное шоу и подняться на Бурж Халиф. Очень
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    понравилась прогулка на кораблике по Дубай Марине, шведский стол очень впечатлил разнообразием, особенно вкусная рыба. Вообщем экскурсию оцениваю на высший балл!

  • И
    Ирина
    1 февраля 2024
    Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа из Фуджейры
    Были на экскурсии в Дубай с подъемом на 124 этаж Бурдж Халифа. Турагент Анна. Оплачивали билеты на башню заранее из
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    Москвы. Остальную сумму на месте. Организация экскурсии, тайминг, гид, подача информации - всё абсолютно понравилось. Самое большое впечатление произвели Дубай Марина, виды с башни Бурдж Халифа и фонтаны. Всё,что мы хотели посмотреть, мы увидели.

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Горы Хаджар»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Морской круиз в Оман-Мусандам, катание на банане, рыбалка, снорклинг
  2. Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа из Фуджейры
  3. В Дубай с круизом и аквариумом из Фуджейры
  4. Утреннее сафари из Фуджейры индивидуально
  5. VIP Экскурсия по Фуджейре
Какие места ещё посмотреть в Фуджейре
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. LegoLand
  3. Парк Феррари
  4. Бурдж-Халифа
  5. Лувр
  6. Парк Warner Bros. World
  7. Аквапарк Wild Wadi
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в апреле 2025
Сейчас в Фуджейре в категории "Горы Хаджар" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 75 до 350. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Экскурсии на русском языке в Фуджейре (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Горы Хаджар», 31 ⭐ отзыв, цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь