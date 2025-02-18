читать дальше понравилась прогулка на кораблике по Дубай Марине, шведский стол очень впечатлил разнообразием, особенно вкусная рыба. Вообщем экскурсию оцениваю на высший балл!

Экскурсия очень понравилась, все хорошо организовано… Все успели, и фонтаны посмотреть, и лазерное шоу и подняться на Бурж Халиф. Очень