Круиз
Морской круиз в Оман-Мусандам
Отправляйтесь на увлекательную морскую экскурсию из Фуджейры в Мусандам. Вас ждут скалистые фьорды, плавание с маской и ластами, а также вкусный обед на борту
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Понедельник, Среда и Пятница (09.00 - 19.00)
11 апр в 09:00
14 апр в 09:00
$75 за человека
Круиз
Экскурсия в Дубай с круизом и Бурдж Халифа из Фуджейры
Погрузитесь в великолепие Дубая: от Пальмы Джумейра до вершины Бурдж Халифа. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Сбор в отеле Фуджейры
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
12 апр в 11:30
14 апр в 11:30
$155 за человека
Круиз
Групповой круиз в Дубай: Пальма Джумейра, Дубай Марина, аквариум
Погрузитесь в мир современной архитектуры и морских чудес во время увлекательной экскурсии из Фуджейры. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Ср, Сб с 11.30 - 13.30 забираем в зависимости от расположения отеля
Завтра в 11:30
12 апр в 11:30
$140 за человека
Индивидуальная
Утреннее сафари в Фуджейре: погружение в мир арабской пустыни
Начните свой день с приключения по песчаным дюнам Фуджейры, где вас ждут верблюжьи прогулки и катание на сендборде
Начало: Любой отель в Фуджейре
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
$330 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальное путешествие по Фуджейре: от водопада до древней мечети
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по Фуджейре. Вас ждут живописные пейзажи, исторические памятники и уникальные археологические находки
Начало: Любой отель в Фуджейры
Расписание: Любое удобное время
Завтра в 14:00
10 апр в 14:00
$350 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса18 февраля 2025Всё было шикарно организовано. Спасибо. Впечатления самые позитивные. Правда, хотелось бы,немного больше времени уделить рыбалке!
- ЛЛюдмила26 октября 2024Экскурсия была очень познавательная и интересная, гид Татьяна рассказала и показала много интересных деталей и максимально комфортно провела экскурсию.
- ННина9 марта 2024Экскурсия очень понравилась, все хорошо организовано… Все успели, и фонтаны посмотреть, и лазерное шоу и подняться на Бурж Халиф. Очень
- ИИрина1 февраля 2024Были на экскурсии в Дубай с подъемом на 124 этаж Бурдж Халифа. Турагент Анна. Оплачивали билеты на башню заранее из
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Горы Хаджар»
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