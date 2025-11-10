Во время экскурсии вы сможете погрузиться в историю и традиции местного народа, посетив самые знаменитые достопримечательности города. Что вас ждет:• Мечеть Шейха Заида — одно из величайших архитектурных достижений мира.

Отель Emirates Palace, знаменитый своим роскошным интерьером • Лувр Абу-Даби, известный своими уникальными коллекциями искусства.

Last Exit — место, которое будет особенно интересно жителям Абу-Даби.

Вы также посетите резиденцию Qasr Al Watan, ставшую символом власти и величия страны. Этот тур не только познакомит вас с великолепной архитектурой, но и даст уникальное понимание жизни местных жителей. Сделайте незабываемые фото и видео на память и откройте для себя всю красоту Абу-Даби! Важная информация:.

Билеты оплачивают дополнительно, посещение достопримечательностей по желанию. Лувр: 63 дирхама, до 18 лет бесплатно Резиденция: 75 дирхам, до 17 лет -30 дирхам Билеты делает гид, вы решаете куда идете, а куда нет. Посещение по желанию • Программа индивидуальная, вы можете выбирать локации из программы сами.