Посетите страну с гидом, увидите и узнаете много полезной информации, которую не найдете в интернете. Достопримечательности запомнятся на всю жизнь. Самое прекрасное увидеть столицу, понять чем живет местный народ. Если вы прилетели в страну! Нужно обязательно увидеть восхитительную архитектуру Абу-Даби. Посетить достопримечательности страны, разница с Дубаем колоссальная.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Во время экскурсии вы сможете погрузиться в историю и традиции местного народа, посетив самые знаменитые достопримечательности города. Что вас ждет:• Мечеть Шейха Заида — одно из величайших архитектурных достижений мира.
- Отель Emirates Palace, знаменитый своим роскошным интерьером • Лувр Абу-Даби, известный своими уникальными коллекциями искусства.
- Last Exit — место, которое будет особенно интересно жителям Абу-Даби.
Вы также посетите резиденцию Qasr Al Watan, ставшую символом власти и величия страны. Этот тур не только познакомит вас с великолепной архитектурой, но и даст уникальное понимание жизни местных жителей. Сделайте незабываемые фото и видео на память и откройте для себя всю красоту Абу-Даби! Важная информация:.
Вы также посетите резиденцию Qasr Al Watan, ставшую символом власти и величия страны. Этот тур не только познакомит вас с великолепной архитектурой, но и даст уникальное понимание жизни местных жителей. Сделайте незабываемые фото и видео на память и откройте для себя всю красоту Абу-Даби! Важная информация:.
Билеты оплачивают дополнительно, посещение достопримечательностей по желанию. Лувр: 63 дирхама, до 18 лет бесплатно Резиденция: 75 дирхам, до 17 лет -30 дирхам Билеты делает гид, вы решаете куда идете, а куда нет. Посещение по желанию • Программа индивидуальная, вы можете выбирать локации из программы сами.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Шейха Заида
- Отель Emirates palace
- Лувр
- Last exit (если вы с эмирата Абу-Даби, то это локацию не сможете увидеть)
- Резиденция Qasr Al Watan
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Билеты оплачивают дополнительно, посещение достопримечательностей по желанию
- Программа индивидуальная, вы можете выбирать локации из программы сами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Фуджейры
Похожие экскурсии из Фуджейры
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фуджейры - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
В Абу-Даби из Фуджейры: главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, где небоскрёбы соседствуют с культурными памятниками. Узнайте, как город стал оазисом среди пустыни
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$161
$169 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби
Познакомиться с двумя городами сразу, побывать в ключевых местах и узнать о жизни эмиратов
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
$470 за всё до 4 чел.