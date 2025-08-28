Найдено 3 экскурсии в категории « Дворец шейха Захеда » в Фуджейре на русском языке, цены от $350, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности 9 часов 4 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Фуджейра: история и живописная природа Начало: Ваш отель или по договоренности $350 за всё до 4 чел. 10 часов 20% Индивидуальная до 4 чел. С Фуджейры в Абу-Даби Откройте для себя величие Абу-Даби! Посетите культовые места и насладитесь уникальной архитектурой столицы Начало: По договоренности $360 $450 за всё до 4 чел. 11 часов Билеты Экскурсия в Абу-Даби из Фуджейры Откройте для себя Абу-Даби: величественная мечеть Шейха Заида, президентский дворец и другие достопримечательности ждут вас на этой увлекательной экскурсии Начало: По договоренности Расписание: По согласованию с гидом. $410 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Фуджейры

