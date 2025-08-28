Индивидуальная
до 6 чел.
Фуджейра: история и живописная природа
Начало: Ваш отель или по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
С Фуджейры в Абу-Даби
Откройте для себя величие Абу-Даби! Посетите культовые места и насладитесь уникальной архитектурой столицы
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
30 авг в 09:00
$360
$450 за всё до 4 чел.
Билеты
Экскурсия в Абу-Даби из Фуджейры
Откройте для себя Абу-Даби: величественная мечеть Шейха Заида, президентский дворец и другие достопримечательности ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
30 авг в 09:00
$410 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Дворец шейха Захеда»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фуджейре
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Фуджейре
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в августе 2025
Сейчас в Фуджейре в категории "Дворец шейха Захеда" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 410 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Экскурсии на русском языке в Фуджейре (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Дворец шейха Захеда», 4 ⭐ отзыва, цены от $350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь