Экскурсия в Miracle Garden — парковый сад с живописными картинами, составленными из более чем 50 миллионов цветов, и в Global Village, где вы сможете погрузиться в музыку, танцы, фольклор и традиции каждой страны, а также приобрести сувениры и сладости.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Miracle Garden представляет собой потрясающий парковый сад, созданный человеком, который впечатлит вас своим уникальным ландшафтным дизайном и великолепной красотой. В этом оазисе в пустыне вы будете восхищаться невероятными скульптурами и живописными картинами, составленными из более чем 50 миллионов цветов.
Global Village, находящийся под открытым небом, представляет собой изумительную ярмарку с многочисленными торговыми павильонами, представляющими разные страны мира. Здесь вы сможете погрузиться в музыку, танцы, фольклор и традиции каждой страны, а также приобрести сувениры и сладости. Вы насладитесь разнообразной кухней, полюбуетесь красочными шоу и атмосферой настоящего праздника с развлекательными программами, аттракционами и живой музыкой.
важная информация:
- Время сбора зависит от вашего отеля.
- После подтверждения это будет уточнено.
- Пожалуйста, будьте в отеле в указанное время сбора и ожидайте в вашем номере.
- Форма одежды smart casual (закрытая).
- При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
- В зимнее время желательно иметь при себе теплые вещи.
- С собой необходимо иметь деньги на личные расходы (сувениры, питание, аттракционы).
По средам и субботам. Время сбора зависит от вашего отеля, после подтверждения это будет уточнено.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет в Парк цветов и Global Village
- Трансфер
- Что не входит
- Питание
- Сувениры
- Парк аттракционов в Global Village
- Место начала и завершения?
- Любой отель в Фуджейре
- Когда и сколько длится?
- Когда: По средам и субботам. Время сбора зависит от вашего отеля, после подтверждения это будет уточнено.Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ! До 18/10/23 тур будет проводиться с посещением Парка Цветов и Дубай Молла.
- Время сбора зависит от вашего отеля.
- После подтверждения это будет уточнено.
- Пожалуйста, будьте в отеле в указанное время сбора и ожидайте в вашем номере
- Форма одежды smart casual (закрытая).
- При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
- В зимнее время желательно иметь при себе теплые вещи.
- С собой необходимо иметь деньги на личные расходы (сувениры, питание, аттракционы)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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