Парк цветов Miracle Garden и всемирная ярмарка Global Village из Фуджейры

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Экскурсия в Miracle Garden — парковый сад с живописными картинами, составленными из более чем 50 миллионов цветов, и в Global Village, где вы сможете погрузиться в музыку, танцы, фольклор и традиции каждой страны, а также приобрести сувениры и сладости.
Парк цветов Miracle Garden и всемирная ярмарка Global Village из Фуджейры
Парк цветов Miracle Garden и всемирная ярмарка Global Village из Фуджейры
Парк цветов Miracle Garden и всемирная ярмарка Global Village из Фуджейры
Парк цветов Miracle Garden и всемирная ярмарка Global Village из Фуджейры
Парк цветов Miracle Garden и всемирная ярмарка Global Village из Фуджейры
Парк цветов Miracle Garden и всемирная ярмарка Global Village из Фуджейры
Парк цветов Miracle Garden и всемирная ярмарка Global Village из Фуджейры
Парк цветов Miracle Garden и всемирная ярмарка Global Village из Фуджейры
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Miracle Garden представляет собой потрясающий парковый сад, созданный человеком, который впечатлит вас своим уникальным ландшафтным дизайном и великолепной красотой. В этом оазисе в пустыне вы будете восхищаться невероятными скульптурами и живописными картинами, составленными из более чем 50 миллионов цветов.
Global Village, находящийся под открытым небом, представляет собой изумительную ярмарку с многочисленными торговыми павильонами, представляющими разные страны мира. Здесь вы сможете погрузиться в музыку, танцы, фольклор и традиции каждой страны, а также приобрести сувениры и сладости. Вы насладитесь разнообразной кухней, полюбуетесь красочными шоу и атмосферой настоящего праздника с развлекательными программами, аттракционами и живой музыкой.

важная информация:

  • Время сбора зависит от вашего отеля.
  • После подтверждения это будет уточнено.
  • Пожалуйста, будьте в отеле в указанное время сбора и ожидайте в вашем номере.
  • Форма одежды smart casual (закрытая).
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
  • В зимнее время желательно иметь при себе теплые вещи.
  • С собой необходимо иметь деньги на личные расходы (сувениры, питание, аттракционы).

По средам и субботам. Время сбора зависит от вашего отеля, после подтверждения это будет уточнено.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Парк цветов и Global Village
  • Трансфер
Что не входит
  • Питание
  • Сувениры
  • Парк аттракционов в Global Village
Место начала и завершения?
Любой отель в Фуджейре
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и субботам. Время сбора зависит от вашего отеля, после подтверждения это будет уточнено.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! До 18/10/23 тур будет проводиться с посещением Парка Цветов и Дубай Молла.
  • Время сбора зависит от вашего отеля.
  • После подтверждения это будет уточнено.
  • Пожалуйста, будьте в отеле в указанное время сбора и ожидайте в вашем номере
  • Форма одежды smart casual (закрытая).
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
  • В зимнее время желательно иметь при себе теплые вещи.
  • С собой необходимо иметь деньги на личные расходы (сувениры, питание, аттракционы)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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