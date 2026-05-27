Эта поездка для тех, кто любит свободу и комфорт.
В назначенное время водитель встретит вас у отеля в Фуджейре, по дороге в Абу-Даби можно сделать остановку на кофе или фото. В столице вы осмотрите знаменитые достопримечательности, а после насыщенного дня вернётесь в отель.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Стандартный маршрут (можно изменить по желанию):
- Last Exit — стильная остановка на дороге с оригинальным дизайном и атмосферой ретрозаправок, где можно выпить кофе и сделать фото
- Белая мечеть шейха Зайда (с посещением) — символ страны. Впечатляющая архитектура, мрамор, позолота и ощущение спокойствия
- Музей Лувр Абу-Даби — современное архитектурное чудо на острове Саадият. Можно сделать фото снаружи или посетить музей (входной билет оплачивается дополнительно — $18 с чел.)
- Набережная Абу-Даби (Corniche) — место съёмок фильма «Форсаж» с шикарными видами на Персидский залив и современные небоскрёбы
- Каср Аль-Ватан (Qasr Al Watan) — президентский дворец, символ власти и роскоши. Возможно посещение (билет оплачивается дополнительно — $18 с чел.)
Организационные детали
- Поездка проходит на просторных и современных 6-местных автомобилях. В машине предусмотрено всё для вашего удобства: прохладная питьевая вода, Wi-Fi, кондиционер и мягкие сиденья
- С вами будет профессиональный водитель из нашей команды, который знает все дороги и достопримечательности и подскажет лучшие точки для фото
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Фуджейре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 966 туристов
С 2017 года я живу в ОАЭ и работаю в туристической компании, которая с 2000 года организовывает экскурсии по всем Эмиратам и Турции. Мы — команда людей, влюблённых в туризм
