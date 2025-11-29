Парк приключений Фуджейры — это активный отдых для всей семьи: скалодром, гигантские качели, стрельба из лука, зона для детей и велосипедистов, фуд-корт и живописное озеро. Адреналин и расслабление в одном месте!
Описание экскурсииИспытайте острые ощущения в Парке приключений Фуджейры, где на центральной башне расположены скалодром под открытым небом, трамплин Bag Jump и база для экстремальных прыжков Quick Flight. Зарядитесь адреналином на самых больших качелях на Ближнем Востоке! Для маленьких любителей приключений есть специальный велотрек Kid Zone, а опытные велосипедисты могут испытать себя на Pump Track. В парке также можно пострелять из лука и побросать топоры. После насыщенного дня можно подкрепиться в зоне фуд-кортов и отдохнуть с видом на спокойное озеро. Независимо от того, ищете ли вы энергичное веселье или спокойный отдых, в парке приключений Фуджейры найдется что-то для каждого!
Парк приключений работает ежедневно с 10:00 до 19:00. В летний период (с мая до конца июня) ежедневно с 16:00 до 21:00. С июля по август парк не работает.
Ответы на вопросы
Что включено
- Активности в парке: зиплайн (Zip Line) прыжки на надувной мат (Bag Jump) велосипедная трасса Pump Track стрельба из лука (Archery) скалолазание (Climbing) детская зона (Kids Zone) активности на башне приключений (Adventure Tower Activity)
- Закуски.
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Трансфер.
Место начала и завершения?
Фуджейра
Когда и сколько длится?
Когда: Парк приключений работает ежедневно с 10:00 до 19:00. В летний период (с мая до конца июня) ежедневно с 16:00 до 21:00. С июля по август парк не работает.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Фуджейры
Похожие экскурсии из Фуджейры
Групповая
Парк цветов Miracle Garden и всемирная ярмарка Global Village из Фуджейры
Начало: Любой отель в Фуджейре
29 ноя в 12:00
1 дек в 12:00
$80 за человека
Групповая
Дубай Сафари Парк - билет Journey
Dubai Safari Park предлагает уникальную возможность увидеть животных в условиях, близких к их естественной среде обитания. Подходит для всех возрастов
Начало: Ваш отель
Расписание: По Чт и Вс, выезд ориентировочно 7:30
2 дек в 07:30
4 дек в 07:30
$80 за человека
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборMotionGate - парк аттракционов
Посетите уникальный парк MotionGate в Дубае, где можно стать частью любимых фильмов и насладиться захватывающими аттракционами
Расписание: Пятница и воскресенье в 08:00
Завтра в 11:00
29 ноя в 11:00
$60 за человека