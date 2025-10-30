В Dubai Safari Park каждый найдет что-то интересное. Четыре тематические зоны предлагают разнообразие животных, птиц и рептилий.Парк оборудован открытыми вольерами, что позволяет наблюдать за животными в условиях, максимально приближенных к

их естественной среде. Посетители могут проехать на микроавтобусе рядом с тиграми и львами, что делает экскурсию особенно захватывающей. Не забудьте взять с собой удобную одежду и головной убор, чтобы комфортно провести время на свежем воздухе

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Dubai Safari Park - с ноября по март, когда погода более прохладная и комфортная для прогулок. В эти месяцы парк особенно популярен, поэтому рекомендуется бронировать билеты заранее. В апреле и октябре также можно насладиться посещением, но стоит учитывать, что температура может быть выше. В остальные месяцы парк открыт, но из-за жары рекомендуется планировать визит на утренние или вечерние часы.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.