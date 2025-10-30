Мои заказы

Дубай Сафари Парк - билет Journey

Dubai Safari Park предлагает уникальную возможность увидеть животных в условиях, близких к их естественной среде обитания. Подходит для всех возрастов
В Dubai Safari Park каждый найдет что-то интересное. Четыре тематические зоны предлагают разнообразие животных, птиц и рептилий.

Парк оборудован открытыми вольерами, что позволяет наблюдать за животными в условиях, максимально приближенных к
их естественной среде.

Посетители могут проехать на микроавтобусе рядом с тиграми и львами, что делает экскурсию особенно захватывающей.

Не забудьте взять с собой удобную одежду и головной убор, чтобы комфортно провести время на свежем воздухе

2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🦁 Четыре тематические зоны
  • 🚍 Поездка на микроавтобусе
  • 🌿 Условия, близкие к естественным
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🐍 Разнообразие животных и рептилий

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Dubai Safari Park - с ноября по март, когда погода более прохладная и комфортная для прогулок. В эти месяцы парк особенно популярен, поэтому рекомендуется бронировать билеты заранее. В апреле и октябре также можно насладиться посещением, но стоит учитывать, что температура может быть выше. В остальные месяцы парк открыт, но из-за жары рекомендуется планировать визит на утренние или вечерние часы.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя18
ноя20
ноя25
ноя27
ноя2
дек
Время начала: 07:30

Что можно увидеть

  • Arabian Village
  • Asian Village
  • Safari Village
  • African Village

Описание экскурсии

Знакомство с миром животных Зоопарк Dubai Safari Park – самый современный зоопарк в ОАЭ. Это увлекательное место, которое будет интересно не только детям, но и взрослым. Территория парка разделена на 4 зоны:
  • Arabian Village, • Asian Village, • Safari Village, • African Village. Каждая из зон представлена разными видами животных, млекопитающих, птиц, рептилий. Для всех обитателей сафари парка созданы условия, аналогичные настоящей среде обитания. Животные находятся в открытых вольерах, вы сможете проехать на микроавтобусе рядом с тигром, львом или крокодилом, что будет захватывающим зрелищем. Важная информация:.
  • Форма одежды: smart casual, удобная обувь, головной убор.
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
  • На территорию парка запрещено проносить воду и еду.

По Чт и Вс, выезд ориентировочно 7:30

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входной билет в зоопарк
  • Трансфер туда и обратно
  • Возможность покататься по вольерам на специальном транспорте
Что не входит в цену
  • Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По Чт и Вс, выезд ориентировочно 7:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Форма одежды: smart casual, удобная обувь, головной убор
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер
  • На территорию парка запрещено проносить воду и еду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Duzhaev
30 окт 2025
Всё прошло отлично. Гид Татьяна профессионал, рассказала нам всё и все нюансы. Пунктуальность, отличное настроение и конечно гостеприимство. Сафари парк понравился, особенно сафари на микроавтобусе по территориям с животными. Что входит в данный тур.
И
Ирина
23 мар 2025
Прекрасно организованная экскурсия! Спасибо сотруднику, которая дала очень дельные рекомендации. Забрали нас во время, привезли в объезд пробок отдельно от остальной группы, так как были в разных городах. А зоопарк
- то место, которое стоит посетить! Ребёнку не было так интересно, как взрослым. Самое интересное - это сафари. В автобусе с кондиционером вам покажут различных животных. Стоит отметить, что на территории всего зоопарка работает вай Фай.

Входит в следующие категории Фуджейры

