читать дальше остальной группы, так как были в разных городах. А зоопарк - то место, которое стоит посетить! Ребёнку не было так интересно, как взрослым. Самое интересное - это сафари. В автобусе с кондиционером вам покажут различных животных. Стоит отметить, что на территории всего зоопарка работает вай Фай.

Прекрасно организованная экскурсия! Спасибо сотруднику, которая дала очень дельные рекомендации. Забрали нас во время, привезли в объезд пробок отдельно от