Пешие экскурсии-прогулки в Фуджейре с экскурсоводом

Найдено 4 экскурсии в категории «Пешеходные» в Фуджейре на русском языке, цены от $80.
Дубай Сафари Парк - билет Journey
Пешая
На автобусе
10 часов
1 отзыв
Групповая
Дубай Сафари Парк - билет Journey
Dubai Safari Park предлагает уникальную возможность увидеть животных в условиях, близких к их естественной среде обитания. Подходит для всех возрастов
Начало: Ваш отель
Расписание: По Чт и Вс, выезд ориентировочно 7:30
2 окт в 07:30
5 окт в 07:30
$80 за человека
Входной билет в Парк приключений Фуджейры на целый день
Пешая
На автобусе
6 часов
Индивидуальная
Входной билет в Парк приключений Фуджейры на целый день
Начало: Фуджейра
Завтра в 10:00
7 сен в 10:00
$120 за человека
Пешая экскурсия по историческим местам Фуджейры
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Пешая экскурсия по историческим местам Фуджейры
Начало: Фуджейра
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 сен в 09:00
$180 за всё до 7 чел.
Входной билет в парк SeaWorld и трансфер из Фуджейры
Пешая
10 часов
Групповая
Входной билет в парк SeaWorld и трансфер
SeaWorld - это парк, где оживают океаны. Вас ждут морские львы, дельфины и яркие аттракционы для детей. Присоединяйтесь к этому удивительному путешествию
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: Пт и Вс
7 сен в 08:00
12 сен в 08:00
$145 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    23 марта 2025
    Дубай Сафари Парк - билет Journey
    Прекрасно организованная экскурсия! Спасибо сотруднику, которая дала очень дельные рекомендации. Забрали нас во время, привезли в объезд пробок отдельно от
    читать дальше

    остальной группы, так как были в разных городах. А зоопарк - то место, которое стоит посетить! Ребёнку не было так интересно, как взрослым. Самое интересное - это сафари. В автобусе с кондиционером вам покажут различных животных. Стоит отметить, что на территории всего зоопарка работает вай Фай.

Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в сентябре 2025
Сейчас в Фуджейре в категории "Пешеходные" можно забронировать 4 экскурсии от 80 до 180. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Экскурсии на русском языке в Фуджейре (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Пешеходные», 1 ⭐ отзыв, цены от $80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь