Групповая
Дубай Сафари Парк - билет Journey
Dubai Safari Park предлагает уникальную возможность увидеть животных в условиях, близких к их естественной среде обитания. Подходит для всех возрастов
Начало: Ваш отель
Расписание: По Чт и Вс, выезд ориентировочно 7:30
2 окт в 07:30
5 окт в 07:30
$80 за человека
Индивидуальная
Входной билет в Парк приключений Фуджейры на целый день
Начало: Фуджейра
Завтра в 10:00
7 сен в 10:00
$120 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Пешая экскурсия по историческим местам Фуджейры
Начало: Фуджейра
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 сен в 09:00
$180 за всё до 7 чел.
Групповая
Входной билет в парк SeaWorld и трансфер
SeaWorld - это парк, где оживают океаны. Вас ждут морские львы, дельфины и яркие аттракционы для детей. Присоединяйтесь к этому удивительному путешествию
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: Пт и Вс
7 сен в 08:00
12 сен в 08:00
$145 за человека
