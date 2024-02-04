Дубайская Атлантида - аквапарк «Aquaventure» Атлантис

Групповая экскурсия в Рас-эль-Хайме
«Aquaventure» — это крупнейший аквапарк Дубая, расположенный на территории знаменитого отеля Атлантис, прямо в сердце искусственного острова Пальма Джумейра.

Посетители аквапарка смогут оценить многочисленные горки разной высоты, отдохнуть на пляже, побывать в акульей лагуне и бухте дельфинов, пройтись по канатной дороге и многое другое!
Дубайская Атлантида - аквапарк «Aquaventure» Атлантис
Дубайская Атлантида - аквапарк «Aquaventure» Атлантис
Дубайская Атлантида - аквапарк «Aquaventure» Атлантис
Ближайшие даты:
4
фев
9
фев
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фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (8+) высокие даты 10/02-25/02 и 15/04-5/05$140
Детский (3-7 лет, ниже 1,2 м) высокие даты 10/02-25/02 и 15/04-5/05$120
Детский (0-2 года)$0
Взрослый 8+ пиковые даты 23/03-14/04$150
Детский 3-7 лет, ниже 1,2 м пиковые даты 23/03-14/04$130
Аквапарк + аквариум Взрослый (8+) высокие даты 10/02-25/02 и 15/04-5/05$150
Аквапарк+аквариум Взрослый 8+ пиковые даты 23/03-14/04$160
Аквапарк+аквариум Детский 3-7 лет, ниже 1,2 м пиковые даты 23/03-14/04$140
Аквапарк +аквариум Детский (3-7 лет, ниже 1,2 м) высокие даты 10/02-25/02 и 15/04-5/05$130
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает: Единственный аквапарк в Дубае с собственным пляжем расположился на территории всеми известного отеля «Атлантис». Этот аквапарк знаменит тематикой затонувшей Атлантиды, обилием рыб, морских скатов и других подводных обитателей, которых можно безопасно наблюдать. 105 захватывающих горок и аттракционов в самом большом аквапарке мира не оставят равнодушным никого! Важная информация:
  • Форма — одежды пляжная.
  • С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца.
  • Есть возможность приобрести купальные принадлежности в магазинах аквапарка, также на территории действует прокат полотенец.
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
  • Администрация аквапарка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.

Пятница, воскресенье в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трасфер в обе стороны
  • Билет в аквапарк
  • Безлимитный доступ к горкам
Что не входит
  • Русскоговорящий гид
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Форма — одежды пляжная.
  • С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца.
  • Есть возможность приобрести купальные принадлежности в магазинах аквапарка, также на территории действует прокат полотенец.
  • При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
  • Администрация аквапарка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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