«Aquaventure» — это крупнейший аквапарк Дубая, расположенный на территории знаменитого отеля Атлантис, прямо в сердце искусственного острова Пальма Джумейра.
Посетители аквапарка смогут оценить многочисленные горки разной высоты, отдохнуть на пляже, побывать в акульей лагуне и бухте дельфинов, пройтись по канатной дороге и многое другое!
Посетители аквапарка смогут оценить многочисленные горки разной высоты, отдохнуть на пляже, побывать в акульей лагуне и бухте дельфинов, пройтись по канатной дороге и многое другое!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (8+) высокие даты 10/02-25/02 и 15/04-5/05
|$140
|Детский (3-7 лет, ниже 1,2 м) высокие даты 10/02-25/02 и 15/04-5/05
|$120
|Детский (0-2 года)
|$0
|Взрослый 8+ пиковые даты 23/03-14/04
|$150
|Детский 3-7 лет, ниже 1,2 м пиковые даты 23/03-14/04
|$130
|Аквапарк + аквариум Взрослый (8+) высокие даты 10/02-25/02 и 15/04-5/05
|$150
|Аквапарк+аквариум Взрослый 8+ пиковые даты 23/03-14/04
|$160
|Аквапарк+аквариум Детский 3-7 лет, ниже 1,2 м пиковые даты 23/03-14/04
|$140
|Аквапарк +аквариум Детский (3-7 лет, ниже 1,2 м) высокие даты 10/02-25/02 и 15/04-5/05
|$130
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает: Единственный аквапарк в Дубае с собственным пляжем расположился на территории всеми известного отеля «Атлантис». Этот аквапарк знаменит тематикой затонувшей Атлантиды, обилием рыб, морских скатов и других подводных обитателей, которых можно безопасно наблюдать. 105 захватывающих горок и аттракционов в самом большом аквапарке мира не оставят равнодушным никого! Важная информация:
- Форма — одежды пляжная.
- С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца.
- Есть возможность приобрести купальные принадлежности в магазинах аквапарка, также на территории действует прокат полотенец.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
- Администрация аквапарка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.
Пятница, воскресенье в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трасфер в обе стороны
- Билет в аквапарк
- Безлимитный доступ к горкам
- Что не входит
- Русскоговорящий гид
- Питание
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пятница, воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Важная информация
- Форма — одежды пляжная.
- С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца.
- Есть возможность приобрести купальные принадлежности в магазинах аквапарка, также на территории действует прокат полотенец.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
- Администрация аквапарка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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