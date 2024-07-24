8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по современному Дубаю: от пустыни до небоскребов
Погрузитесь в мир высот и роскоши, посетив самые знаковые места Дубая: от величественной Бурдж Халифы до чарующего Дубай Марины
Начало: Встреча в вашем отеле
«Там вы сможете сделать потрясающие фотографии всемирно известного сказочного отеля Atlantis»
Расписание: СР, СБ: время зависит от расположения отеля
Сегодня в 09:00
27 июля в 09:00
$100 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: великолепие ночного Дубая с Бурж Халифа
Погрузитесь в сказочный мир ночного Дубая: от величественной Бурж Халифы до чарующего Пальмового острова
Начало: Ваш отель
«Вы посетите созданный человеком исскуственный Пальмовый остров и его великолепный отель «Атлантис»»
Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$362.50 за всё до 4 чел.
7 часов
Групповая
Дубайская Атлантида - аквапарк «Aquaventure» Атлантис
Посетите аквапарк «Aquaventure» в Дубае и ощутите адреналин на 105 горках, отдыхая на пляже и наслаждаясь видами Пальма Джумейра
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«Что вас ожидает: Единственный аквапарк в Дубае с собственным пляжем расположился на территории всеми известного отеля «Атлантис»»
Расписание: Вт Чт и Вс в 09:00 ориентировочно, зависит от расположения отеля.
Завтра в 09:00
28 июля в 09:00
от $140 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Атлантис»
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