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1 чел. По популярности На микроавтобусе 2 отзыва 8 часов Мини-группа до 6 чел. Обзорная экскурсия по современному Дубаю: от пустыни до небоскребов Погрузитесь в мир высот и роскоши, посетив самые знаковые места Дубая: от величественной Бурдж Халифы до чарующего Дубай Марины Начало: Встреча в вашем отеле «Там вы сможете сделать потрясающие фотографии всемирно известного сказочного отеля Atlantis» Расписание: СР, СБ: время зависит от расположения отеля $ 100 за человека 2 часа Индивидуальная до 4 чел. Индивидуальная экскурсия: великолепие ночного Дубая с Бурж Халифа Погрузитесь в сказочный мир ночного Дубая: от величественной Бурж Халифы до чарующего Пальмового острова Начало: Ваш отель «Вы посетите созданный человеком исскуственный Пальмовый остров и его великолепный отель «Атлантис»» Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля $ 362.50 за всё до 4 чел. 7 часов Групповая Дубайская Атлантида - аквапарк «Aquaventure» Атлантис Посетите аквапарк «Aquaventure» в Дубае и ощутите адреналин на 105 горках, отдыхая на пляже и наслаждаясь видами Пальма Джумейра Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне «Что вас ожидает: Единственный аквапарк в Дубае с собственным пляжем расположился на территории всеми известного отеля «Атлантис»» Расписание: Вт Чт и Вс в 09:00 ориентировочно, зависит от расположения отеля. от $ 140 за человека Другие экскурсии Рас-эль-Хаймы

Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Атлантис»

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