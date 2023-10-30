Промчитесь на комфортабельной скоростной лодке в Рас-Аль-Хейме.
Вы сможете насладиться великолепными морскими видами, путешествуя на прогулочном катере по водам Персидского залива.
Вы сможете насладиться великолепными морскими видами, путешествуя на прогулочном катере по водам Персидского залива.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Набережная Рас-Аль-Хаймы
- Район Аль Хамра
- Остров Марджан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Морской круиз в Рас Аль Хейме — это прекрасная возможность промчаться на моторном катере по волнам вдоль набережной, минуя район Аль Хамра к одному из самых живописных мест этого эмирата — острову Марджан. Главным достоинством этого места являются километры девственного побережья с белыми песочными пляжами — идеальная локация, чтобы поплавать в лагуне и понежиться в лучах ласкового солнца.
Важная информация:
- Форма одежды пляжная.
- С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца, головной убор, солнцезащитные очки и крем.
- При себе необходимо иметь оригинал паспорта.
- Во время нахождения на борту катера необходимо быть в спасательных жилетах, которые вам будут предоставлены.
- При неблагоприятной погоде мы максимально оперативно оповестим вас.
- Круиз будет перенесен на другую дату или сумма за экскурсию будет возвращена.
Ежедневно, время по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер
- Двухчасовой или трёхчасовой круиз с остановками для фото и купания
- Полотенца, безалкогольные напитки
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотосессия в стоимость не входит
- Место начала и завершения?
- Любой отель в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, время по запросуЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Форма одежды пляжная.
- С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца, головной убор, солнцезащитные очки и крем.
- При себе необходимо иметь оригинал паспорта.
- Во время нахождения на борту катера необходимо быть в спасательных жилетах, которые вам будут предоставлены.
- При неблагоприятной погоде мы максимально оперативно оповестим вас.
- Круиз будет перенесен на другую дату или сумма за экскурсию будет возвращена
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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