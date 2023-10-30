Морская прогулка на катере в Рас-Аль-Хайме

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Промчитесь на комфортабельной скоростной лодке в Рас-Аль-Хейме.

Вы сможете насладиться великолепными морскими видами, путешествуя на прогулочном катере по водам Персидского залива.
Морская прогулка на катере в Рас-Аль-Хайме
Морская прогулка на катере в Рас-Аль-Хайме
Морская прогулка на катере в Рас-Аль-Хайме
Морская прогулка на катере в Рас-Аль-Хайме
Морская прогулка на катере в Рас-Аль-Хайме
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Набережная Рас-Аль-Хаймы
  • Район Аль Хамра
  • Остров Марджан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Морской круиз в Рас Аль Хейме — это прекрасная возможность промчаться на моторном катере по волнам вдоль набережной, минуя район Аль Хамра к одному из самых живописных мест этого эмирата — острову Марджан. Главным достоинством этого места являются километры девственного побережья с белыми песочными пляжами — идеальная локация, чтобы поплавать в лагуне и понежиться в лучах ласкового солнца.

Важная информация:

  • Форма одежды пляжная.
  • С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца, головной убор, солнцезащитные очки и крем.
  • При себе необходимо иметь оригинал паспорта.
  • Во время нахождения на борту катера необходимо быть в спасательных жилетах, которые вам будут предоставлены.
  • При неблагоприятной погоде мы максимально оперативно оповестим вас.
  • Круиз будет перенесен на другую дату или сумма за экскурсию будет возвращена.

Ежедневно, время по запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер
  • Двухчасовой или трёхчасовой круиз с остановками для фото и купания
  • Полотенца, безалкогольные напитки
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
  • Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотосессия в стоимость не входит
Место начала и завершения?
Любой отель в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, время по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Форма одежды пляжная.
  • С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца, головной убор, солнцезащитные очки и крем.
  • При себе необходимо иметь оригинал паспорта.
  • Во время нахождения на борту катера необходимо быть в спасательных жилетах, которые вам будут предоставлены.
  • При неблагоприятной погоде мы максимально оперативно оповестим вас.
  • Круиз будет перенесен на другую дату или сумма за экскурсию будет возвращена
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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