Групповая
до 20 чел.
Путешествие в сердце ОАЭ: из Рас-эль-Хайма - в Абу-Даби
Откройте для себя восточную роскошь столицы ОАЭ! Восхититесь мечетью шейха Зайда, посетите рынок фиников и насладитесь обедом в национальном ресторане
Начало: По договорённости
Завтра в 11:30
3 авг в 11:30
$99 за человека
Мини-группа
до 9 чел.
С севера на юг: из Рас-эль-Хаймы в Дубай и Абу-Даби. Групповая экскурсия
Познакомиться с двумя городами сразу, побывать в ключевых местах и узнать о жизни эмиратов
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
3 авг в 09:00
5 авг в 09:00
$120 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
С севера на юг: из Рас-эль-Хаймы в Дубай и Абу-Даби
Познакомиться с двумя городами сразу, побывать в ключевых местах и узнать о жизни эмиратов
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
$420 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена21 июня 2025Здравствуйте! Скажу коротко и ясно. С точки зрения организации все прошло отлично, но что касается истории и объектов эмирата… ну
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в июле 2025
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 420. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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