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ее как таковое нет. Дорого богато не более того. В целом ОАЭ это место для тех, кто повернут на понта. Мечеть шейха Зайда, конечно, это есть на что посмотреть, как религиозный объект. Лувр…. вообще для нас был не интересен. Ни о чем…. с Эрмитажем, Третьяковкой, Русским музеем, Музеем Мирового Океана, можно перечислять бесконечно, рядом не стоял. Кроме крыши ввиде некой шляпы смотреть нечего. Один раз съездить на всё посмотреть и не более того. Ну это не мудрено, т. к. государство в своей целостности образовано чуть больше 50 лет назад, а до этого это были бедные рыбацкие деревушки. Помог случай для толчка к бурному развитию-открытие месторождений газа и нефти… Знаю тех, кто возвращается в Эмираты, а именно в Дубаи, каждый год, но это лишь пафос… Абу-Даби, если сравнивать с Дубаи, поприятнее в постройках, больше восточной истетики и культуры, самобытности. Хоть немного понимаешь, что это восточная страна, а не копия какого-нить Нью-Йорка или ему подобному.