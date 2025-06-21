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Экскурсии Рас-эль-Хаймы об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $99. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Путешествие в сердце ОАЭ: из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби
На машине
На микроавтобусе
11 часов
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Путешествие в сердце ОАЭ: из Рас-эль-Хайма - в Абу-Даби
Откройте для себя восточную роскошь столицы ОАЭ! Восхититесь мечетью шейха Зайда, посетите рынок фиников и насладитесь обедом в национальном ресторане
Начало: По договорённости
Завтра в 11:30
3 авг в 11:30
$99 за человека
С севера на юг: из Рас-эль-Хаймы в Дубай и Абу-Даби. Групповая экскурсия
На машине
12 часов
Мини-группа
до 9 чел.
С севера на юг: из Рас-эль-Хаймы в Дубай и Абу-Даби. Групповая экскурсия
Познакомиться с двумя городами сразу, побывать в ключевых местах и узнать о жизни эмиратов
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
3 авг в 09:00
5 авг в 09:00
$120 за человека
С севера на юг: из Рас-эль-Хаймы в Дубай и Абу-Даби
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
С севера на юг: из Рас-эль-Хаймы в Дубай и Абу-Даби
Познакомиться с двумя городами сразу, побывать в ключевых местах и узнать о жизни эмиратов
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
$420 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    21 июня 2025
    Путешествие в сердце ОАЭ: из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби
    Здравствуйте! Скажу коротко и ясно. С точки зрения организации все прошло отлично, но что касается истории и объектов эмирата… ну
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    ее как таковое нет. Дорого богато не более того. В целом ОАЭ это место для тех, кто повернут на понта. Мечеть шейха Зайда, конечно, это есть на что посмотреть, как религиозный объект. Лувр…. вообще для нас был не интересен. Ни о чем…. с Эрмитажем, Третьяковкой, Русским музеем, Музеем Мирового Океана, можно перечислять бесконечно, рядом не стоял. Кроме крыши ввиде некой шляпы смотреть нечего. Один раз съездить на всё посмотреть и не более того. Ну это не мудрено, т. к. государство в своей целостности образовано чуть больше 50 лет назад, а до этого это были бедные рыбацкие деревушки. Помог случай для толчка к бурному развитию-открытие месторождений газа и нефти… Знаю тех, кто возвращается в Эмираты, а именно в Дубаи, каждый год, но это лишь пафос… Абу-Даби, если сравнивать с Дубаи, поприятнее в постройках, больше восточной истетики и культуры, самобытности. Хоть немного понимаешь, что это восточная страна, а не копия какого-нить Нью-Йорка или ему подобному.

Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «История и архитектура»

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  2. С севера на юг: из Рас-эль-Хаймы в Дубай и Абу-Даби. Групповая экскурсия
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  5. Атлантис
  6. Аквапарк Wild Wadi
  7. Парк Warner Bros. World
  8. Мечеть Джумейра
  9. Поющий фонтан
Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в июле 2025
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 420. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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