Обзорная индивидуальная экскурсия из Рас-эль-Хаймы в Дубай

Во время обзорной экскурсии по Дубаю вы прогуляетесь по колоритным улочкам исторического Старого города (Аль-Фахиди), почувствуете атмосферу традиционного Дубая, а с высоты Дубайской Рамки насладитесь потрясающими панорамными видами, где старый
и новый город встречаются в одном кадре.

Посетите живописный комплекс Мадинат Джумейра с арабскими каналами и красивым видом на легендарный отель Бурдж Аль Араб, проедете по главной архитектурной иконе — искусственному острову Пальма Джумейра, полюбуетесь роскошным районом Дубай Марина с небоскрёбами и яхтами, а также крупнейшим торговым центром мира — Дубай Молл. День завершится грандиозным вечерним шоу Поющих фонтанов у подножия Бурдж Халифа.

Описание экскурсии

Дубай за один день: тур в мини-группе с персональным подходом Во время обзорной экскурсии по Дубаю вы прогуляетесь по колоритным улочкам исторического Старого города (Аль-Фахиди), почувствуете атмосферу традиционного Дубая, а с высоты Дубайской Рамки насладитесь потрясающими панорамными видами, где старый и новый город встречаются в одном кадре. Посетите живописный комплекс Мадинат Джумейра с арабскими каналами и красивым видом на легендарный отель Бурдж Аль Араб, проедете по главной архитектурной иконе — искусственному острову Пальма Джумейра, полюбуетесь роскошным районом Дубай Марина с небоскрёбами и яхтами, а также крупнейшим торговым центром мира — Дубай Молл. День завершится грандиозным вечерним шоу Поющих фонтанов у подножия Бурдж Халифа.
  • Паспорт или копия документа (на случай проверки).
  • Солнцезащитные средства (очки, крем, головной убор).
  • Удобная обувь и одежда — предстоит немного прогуливаться.
  • Фотоаппарат для памятных снимков.

• Наличные дирхамы для сувениров, личных расходов и чаевых (по желанию). Важные заметки:

  • Длительность: экскурсия длится около 9 часов с учетом трансфера.
  • Напитки: в минивэне вас будет ждать бутилированная вода.
  • Маршрут может быть изменен по погодным условиям, пожеланиям группы и дорожной обстановке для вашего максимального комфорта.
  • Обед: не включен в стоимость. Гид с радостью порекомендует место по вашему вкусу и бюджету.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старый город
  • Дубайская рамка
  • Музей будущего
  • Мадинат Джумейра
  • Пальма Джумейра
  • Дубай Марина
  • Дубай Молл
  • Ловцы жемчуга
  • Аквариум Дубай Молл
  • Поющие фонтаны
Что включено
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Комфортабельный автомобиль
Что не входит в цену
  • Обед
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рас-Эль-Хайма, Ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Что взять с собой:
  • Паспорт или копия документа (на случай проверки)
  • Солнцезащитные средства (очки, крем, головной убор)
  • Удобная обувь и одежда - предстоит немного прогуливаться
  • Фотоаппарат для памятных снимков
  • Наличные дирхамы для сувениров, личных расходов и чаевых (по желанию)
  • Важные заметки:
  • Длительность: экскурсия длится около 9 часов с учетом трансфера
  • Напитки: в минивэне вас будет ждать бутилированная вода
  • Маршрут может быть изменен по погодным условиям, пожеланиям группы и дорожной обстановке для вашего максимального комфорта
  • Обед: не включен в стоимость. Гид с радостью порекомендует место по вашему вкусу и бюджету
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

