Описание экскурсииДубай за один день: тур в мини-группе с персональным подходом Во время обзорной экскурсии по Дубаю вы прогуляетесь по колоритным улочкам исторического Старого города (Аль-Фахиди), почувствуете атмосферу традиционного Дубая, а с высоты Дубайской Рамки насладитесь потрясающими панорамными видами, где старый и новый город встречаются в одном кадре. Посетите живописный комплекс Мадинат Джумейра с арабскими каналами и красивым видом на легендарный отель Бурдж Аль Араб, проедете по главной архитектурной иконе — искусственному острову Пальма Джумейра, полюбуетесь роскошным районом Дубай Марина с небоскрёбами и яхтами, а также крупнейшим торговым центром мира — Дубай Молл. День завершится грандиозным вечерним шоу Поющих фонтанов у подножия Бурдж Халифа. Важная информация: Что взять с собой:
- Паспорт или копия документа (на случай проверки).
- Солнцезащитные средства (очки, крем, головной убор).
- Удобная обувь и одежда — предстоит немного прогуливаться.
- Фотоаппарат для памятных снимков.
• Наличные дирхамы для сувениров, личных расходов и чаевых (по желанию). Важные заметки:
- Длительность: экскурсия длится около 9 часов с учетом трансфера.
- Напитки: в минивэне вас будет ждать бутилированная вода.
- Маршрут может быть изменен по погодным условиям, пожеланиям группы и дорожной обстановке для вашего максимального комфорта.
- Обед: не включен в стоимость. Гид с радостью порекомендует место по вашему вкусу и бюджету.
Ответы на вопросы
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город
- Дубайская рамка
- Музей будущего
- Мадинат Джумейра
- Пальма Джумейра
- Дубай Марина
- Дубай Молл
- Ловцы жемчуга
- Аквариум Дубай Молл
- Поющие фонтаны
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Комфортабельный автомобиль
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рас-Эль-Хайма, Ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
