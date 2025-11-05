Волшебный Дубай: из Рас-эль-Хаймы в город будущего
Откройте для себя многослойный Дубай, где мечты становятся реальностью. Узнайте историю мегаполиса и насладитесь видами на небоскрёбы и каналы
Дубай - это не только небоскрёбы и рекорды, но и многослойная история превращения пустыни в мегаполис.
На экскурсии вы увидите крупнейшее колесо обозрения Ain Dubai, искусственный архипелаг Пальма Джумейра и восточную Венецию - Мадинат Джумейра. Прогуляйтесь по историческому кварталу Аль-Фахиди и полюбуйтесь Бурдж-Халифой.
Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле, без возрастных ограничений, и подходит для всех, кто хочет увидеть Дубай с новой стороны
11:00 — колесо Ain Dubai и остров Bluewaters. Наше путешествие начнётся с набережной роскошного острова Bluewaters. Здесь возвышается самое большое колесо обозрения в мире — Ain Dubai. Оно пока не вращается, но панорама залива, яхты и небоскрёбы уже создают нужное настроение
11:40 — Пальма Джумейра. Едем туда, где море уступило место человеческой мечте. Рукотворный архипелаг построили за 7 лет. По желанию — поездка на монорельсе или подъём на смотровую площадку The View at The Palm
12:40 — Мадинат Джумейра — восточная Венеция. Городской квартал, стилизованный под старую арабскую цитадель. Каналы, глинобитные дома, базары со специями. И вид на Бурдж-эль-Араб — сверкающий парус на фоне моря
13:30 — Дубай Фрейм. Золотая рамка, высотой с 50-этажный дом, соединяет визуально старый и новый город
14:15 — исторический квартал Аль-Фахиди. Здесь сохранился Дубай времён караванов и ловцов жемчуга
15:00 — Музей будущего (фотостоп). Мы не пойдём внутрь, но окажемся достаточно близко, чтобы рассмотреть этот архитектурный манифест
15:30 — Бурдж-Халифа и Дубай Молл. Финал — рядом с самой высокой башней мира. Я покажу точку, откуда она смотрится особенно грандиозно. Внутри молла — аквариум, водопад и современное искусство
16:30–17:30 — выезд и прибытие в Рас-эль-Хайму
Вы узнаете:
Как создавали Пальму Джумейра и почему проект считался невозможным
Почему Бурдж-Халифа не просто небоскрёб, а символ амбиций Эмиратов
Какие тайны хранит квартал Аль-Фахиди — последний уголок старого Дубая
Что означают надписи на фасаде Музея будущего
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Kia Carnival. Детские кресла, к сожалению, не предоставляются
Возрастных ограничений нет — главное, чтобы вам было комфортно и вы хорошо себя чувствовали
Экскурсию можно провести в индивидуальном формате, подробности уточняйте в переписке
Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
Дополнительные расходы — билеты на смотровые площадки
— Око Дубая (Ain Dubai) — уточняется на месте — Пальм Вью (Palm View) — 70–100 дирхамов за чел. ($19–23) — Бурдж Халифа (о посещении нужно договориться заранее) — 145–165 дирхамов ($40–45) — Дубай Молл Аквариум — 145 дирхамов ($40) — Золотая Рамка — 55 дирхамов ($15)
Цены на билеты меняются ежемесячно, уточните стоимость у гида при бронировании.
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, 09:45 и 10:00
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У торгового центра Al Hamra Mall
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, 09:45 и 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фаррух — ваша команда гидов в Рас-эль-Хайме
Провели экскурсии для 285 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Фаррух, и я рад пригласить вас в удивительный мир Объединённых Арабских Эмиратов. Более 15 лет я живу в этой стране и изучаю её культуру и традиции, о читать дальше
которых редко упоминают в путеводителях. Со мной и моей командой вы не только посетите знаковые достопримечательности, но и почувствуете истинный дух Эмиратов — от блеска современного Дубая до очарования традиционного Абу-Даби. Мы расскажем вам истории, которые оживят каждое место.
Мы создаём индивидуальные маршруты, учитывая интересы гостей, будь то роскошные дворцы, уникальная архитектура, колоритная кухня или природа. Подарите себе яркие впечатления и полезные знания — давайте вместе сделаем вашу поездку ярким приключением!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Н
Наталья
5 ноя 2025
Всё прошло на высшем уровне⭐! Отличная организация, комфортный автомобиль, профессиональный гид Бэк🫱🏻🫲🏼. Узнали много нового и увидели все ключевые места Дубая: от исторического района до суперсовременных небоскребов. Особенно впечатлило колесо обозрения, вид из него просто потрясающий😍 и поющие фонтаны 🔥. Время пролетело незаметно. Рекомендую эту компанию и гида как надежных и знающих специалистов.
Ксения
19 окт 2025
Спасибо за насыщенный и интересный день. Для меня огромный плюс, что можно импровизировать с маршрутом в зависимости от личных предпочтений, что интересно посмотреть, а на что можно на тратить время. И узнавать интересные факты о стране в легкой и не принужденной беседе. Определенно, крутая поездка! 😼