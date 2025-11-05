Дубай - это не только небоскрёбы и рекорды, но и многослойная история превращения пустыни в мегаполис. На экскурсии вы увидите крупнейшее колесо обозрения Ain Dubai, искусственный архипелаг Пальма Джумейра и восточную Венецию - Мадинат Джумейра. Прогуляйтесь по историческому кварталу Аль-Фахиди и полюбуйтесь Бурдж-Халифой. Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле, без возрастных ограничений, и подходит для всех, кто хочет увидеть Дубай с новой стороны

Время начала: 09:30, 09:45, 10:00

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Рас-эль-Хаймы

11:00 — колесо Ain Dubai и остров Bluewaters. Наше путешествие начнётся с набережной роскошного острова Bluewaters. Здесь возвышается самое большое колесо обозрения в мире — Ain Dubai. Оно пока не вращается, но панорама залива, яхты и небоскрёбы уже создают нужное настроение

11:40 — Пальма Джумейра. Едем туда, где море уступило место человеческой мечте. Рукотворный архипелаг построили за 7 лет. По желанию — поездка на монорельсе или подъём на смотровую площадку The View at The Palm

12:40 — Мадинат Джумейра — восточная Венеция. Городской квартал, стилизованный под старую арабскую цитадель. Каналы, глинобитные дома, базары со специями. И вид на Бурдж-эль-Араб — сверкающий парус на фоне моря

13:30 — Дубай Фрейм. Золотая рамка, высотой с 50-этажный дом, соединяет визуально старый и новый город

14:15 — исторический квартал Аль-Фахиди. Здесь сохранился Дубай времён караванов и ловцов жемчуга

15:00 — Музей будущего (фотостоп). Мы не пойдём внутрь, но окажемся достаточно близко, чтобы рассмотреть этот архитектурный манифест

15:30 — Бурдж-Халифа и Дубай Молл. Финал — рядом с самой высокой башней мира. Я покажу точку, откуда она смотрится особенно грандиозно. Внутри молла — аквариум, водопад и современное искусство

16:30–17:30 — выезд и прибытие в Рас-эль-Хайму

Вы узнаете:

Как создавали Пальму Джумейра и почему проект считался невозможным

Почему Бурдж-Халифа не просто небоскрёб, а символ амбиций Эмиратов

Какие тайны хранит квартал Аль-Фахиди — последний уголок старого Дубая

Что означают надписи на фасаде Музея будущего

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Kia Carnival. Детские кресла, к сожалению, не предоставляются

Возрастных ограничений нет — главное, чтобы вам было комфортно и вы хорошо себя чувствовали

Экскурсию можно провести в индивидуальном формате, подробности уточняйте в переписке

Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

Дополнительные расходы — билеты на смотровые площадки

— Око Дубая (Ain Dubai) — уточняется на месте

— Пальм Вью (Palm View) — 70–100 дирхамов за чел. ($19–23)

— Бурдж Халифа (о посещении нужно договориться заранее) — 145–165 дирхамов ($40–45)

— Дубай Молл Аквариум — 145 дирхамов ($40)

— Золотая Рамка — 55 дирхамов ($15)

Цены на билеты меняются ежемесячно, уточните стоимость у гида при бронировании.