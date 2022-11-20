Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рас-эль-Хаймы

Тематический парк Warner Bros. World ™ Абу-Даби

Поездка в парк развлечений. Документы, подтверждающие возраст ребёнка, могут попросить предъявить на входе

Поездка в парк развлечений. Документы, подтверждающие возраст ребёнка, могут попросить предъявить на входе.

На входе в парк, гостям, достигшим шестнадцатилетнего возраста, нужно предъявить сертификат о вакцинации от COVID 19 и отрицательный результат теста ПЦР, сделаный не более, чем за 29 дней до момента посещения парка.
Тематический парк Warner Bros. World ™ Абу-Даби
Тематический парк Warner Bros. World ™ Абу-Даби
Тематический парк Warner Bros. World ™ Абу-Даби
Тематический парк Warner Bros. World ™ Абу-Даби
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Описание

Warner Bros. World ™ Abu Dhabi входит в ряд крупнейших в мире крытых тематических парков.

На полностью кондиционируемых площадках Вас ожидают удивительные впечатления в окружении ярких персонажей. Отважные герои, такие как Супермен, Бэтмен и Чудо-женщина, забавные мультяшные персонажи – Том и Джери, Багз Банни, Скуби-Ду и Фред Флинстоун, и другие легенды компании Warner Bros не дадут Вам скучать.

Парк предлагает 29 современных аттракционов для всей семьи, интерактивные развлечения и уникальные представления. На его территории, занимающей свыше 153 000 м2, есть множество ресторанов и магазинов.

Тематический парк Warner Bros. World™ Abu Dhabi — превосходное место для семейного отдыха в любое время года.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Входные билеты в парк. Обед в одном из кафе парка Безлимитный доступ ко всем аттракционам
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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