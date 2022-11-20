Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рас-эль-Хаймы

Warner Bros. World ™ Abu Dhabi входит в ряд крупнейших в мире крытых тематических парков.

На полностью кондиционируемых площадках Вас ожидают удивительные впечатления в окружении ярких персонажей. Отважные герои, такие как Супермен, Бэтмен и Чудо-женщина, забавные мультяшные персонажи – Том и Джери, Багз Банни, Скуби-Ду и Фред Флинстоун, и другие легенды компании Warner Bros не дадут Вам скучать.

Парк предлагает 29 современных аттракционов для всей семьи, интерактивные развлечения и уникальные представления. На его территории, занимающей свыше 153 000 м2, есть множество ресторанов и магазинов.

Тематический парк Warner Bros. World™ Abu Dhabi — превосходное место для семейного отдыха в любое время года.