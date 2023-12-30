Посещали экскурсию в Абу-Даби с посещением Лувра и Большой мечети Шейха Зайда. Очень понравилась организация, много информации, понравился опытный гид Лариса, узнали от неё много нового, интересная и эрудированная женщина. Лувр очень впечатлил, нам повезло попасть на инсоляцию Картье. Минус в том, что мало времени на осмотр достопримечательностей. Брали аудиогид. Мечеть Шейха Зайда - полный восторг, как в сказке, это надо видеть своими глазами, описать невозможно. Благодарим за экскурсию.