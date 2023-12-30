Экскурсия в Абу-Даби с посещением Лувра

Групповая экскурсия в Рас-эль-Хайме
5
1 отзыв
Столица Эмиратов завораживает путешественников своим великолепием.

Белая Мечеть Шейха Зайда, известная во всём мире, открытая к посещению для гостей любых конфессий — один из ключевых пунктов этой экскурсии наравне с замысловатым и удивительным музеем Лувр Абу-Даби, выполненным в необычном архитектурном стиле с «вязаным» куполом, который пропускает солнечные лучи, делая освещение совершенно невообразимым.
Экскурсия в Абу-Даби с посещением Лувра
Экскурсия в Абу-Даби с посещением Лувра
Экскурсия в Абу-Даби с посещением Лувра
Ближайшие даты:
6
фев
9
фев
13
фев
16
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20
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)$95
Детский (4-11 лет)$75
Детский (0-3 лет)$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Остров Яс
  • Парк Феррари
  • Остров Саадият
  • Музей Лувр
  • Мечеть шейха Зайда
  • Рынок фиников
  • Набережная Абу-Даби
  • Город Абу-Даби

Описание

Программа экскурсии: 8:00 — Сбор из отеля. Трансфер к острову Яс Абу-Даби. Фотостоп на фоне парка Феррари. Трансфер к острову Саадият. Посещение музея Лувр. Обед. Трансфер к Мечети шейха Зайда. Посещение Мечети шейха Зайда. Общая автобусная экскурсия по городу. 18:00 — Обратный трансфер в отель.

*Порядок остановок может быть изменён. Важная информация:

  • Форма одежды закрытая.
  • Обратите внимание на одежду, в мечети строгий дресс код - ничего прозрачного и обтягивающего, руки закрыты до кистей, ноги - по щиколотку. Голову девушкам нужно покрыть платком. В мечети можно купить одежду (45 - 50 Дирхам).
  • Если имеются татуировки, их так же следует прикрыть одеждой.
  • Возьмите с собой теплые вещи — в помещениях и транспорте работают кондиционеры.
  • Программа экскурсии может быть изменена в силу форс-мажорных обстоятельств. В таких случаях возврат денежных средств не предусмотрен.

По Вт и Пт

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Русскоговорящий гид
  • Билеты в Лувр
  • Посещение Мечети шейха Зайда
  • Питание
Что не входит
  • Напитки за обедом (кроме воды)
  • Сопровождение гидом-искусствоведом в музее
  • Абаи для мечети
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: По Вт и Пт
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Форма одежды закрытая.
  • Обратите внимание на одежду, в мечети строгий дресс код - ничего прозрачного и обтягивающего, руки закрыты до кистей, ноги - по щиколотку. Голову девушкам нужно покрыть платком. В мечети можно купить одежду (45 - 50 Дирхам).
  • Если имеются татуировки, их так же следует прикрыть одеждой.
  • Возьмите с собой теплые вещи — в помещениях и транспорте работают кондиционеры.
  • Программа экскурсии может быть изменена в силу форс-мажорных обстоятельств. В таких случаях возврат денежных средств не предусмотрен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
30 дек 2023
Посещали экскурсию в Абу-Даби с посещением Лувра и Большой мечети Шейха Зайда. Очень понравилась организация, много информации, понравился опытный гид Лариса, узнали от неё много нового, интересная и эрудированная женщина. Лувр очень впечатлил, нам повезло попасть на инсоляцию Картье. Минус в том, что мало времени на осмотр достопримечательностей. Брали аудиогид. Мечеть Шейха Зайда - полный восторг, как в сказке, это надо видеть своими глазами, описать невозможно. Благодарим за экскурсию.

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