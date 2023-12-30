Столица Эмиратов завораживает путешественников своим великолепием.
Белая Мечеть Шейха Зайда, известная во всём мире, открытая к посещению для гостей любых конфессий — один из ключевых пунктов этой экскурсии наравне с замысловатым и удивительным музеем Лувр Абу-Даби, выполненным в необычном архитектурном стиле с «вязаным» куполом, который пропускает солнечные лучи, делая освещение совершенно невообразимым.
Белая Мечеть Шейха Зайда, известная во всём мире, открытая к посещению для гостей любых конфессий — один из ключевых пунктов этой экскурсии наравне с замысловатым и удивительным музеем Лувр Абу-Даби, выполненным в необычном архитектурном стиле с «вязаным» куполом, который пропускает солнечные лучи, делая освещение совершенно невообразимым.
Ближайшие даты:
6
фев
фев
9
фев
фев
13
фев
фев
16
фев
фев
20
фев
фев
23
фев
фев
27
фев
фев
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$95
|Детский (4-11 лет)
|$75
|Детский (0-3 лет)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Остров Яс
- Парк Феррари
- Остров Саадият
- Музей Лувр
- Мечеть шейха Зайда
- Рынок фиников
- Набережная Абу-Даби
- Город Абу-Даби
Описание
Программа экскурсии: 8:00 — Сбор из отеля. Трансфер к острову Яс Абу-Даби. Фотостоп на фоне парка Феррари. Трансфер к острову Саадият. Посещение музея Лувр. Обед. Трансфер к Мечети шейха Зайда. Посещение Мечети шейха Зайда. Общая автобусная экскурсия по городу. 18:00 — Обратный трансфер в отель.
*Порядок остановок может быть изменён. Важная информация:
- Форма одежды закрытая.
- Обратите внимание на одежду, в мечети строгий дресс код - ничего прозрачного и обтягивающего, руки закрыты до кистей, ноги - по щиколотку. Голову девушкам нужно покрыть платком. В мечети можно купить одежду (45 - 50 Дирхам).
- Если имеются татуировки, их так же следует прикрыть одеждой.
- Возьмите с собой теплые вещи — в помещениях и транспорте работают кондиционеры.
- Программа экскурсии может быть изменена в силу форс-мажорных обстоятельств. В таких случаях возврат денежных средств не предусмотрен.
По Вт и Пт
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в обе стороны
- Русскоговорящий гид
- Билеты в Лувр
- Посещение Мечети шейха Зайда
- Питание
- Что не входит
- Напитки за обедом (кроме воды)
- Сопровождение гидом-искусствоведом в музее
- Абаи для мечети
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
- Когда и сколько длится?
- Когда: По Вт и ПтЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Важная информация
- Форма одежды закрытая.
- Обратите внимание на одежду, в мечети строгий дресс код - ничего прозрачного и обтягивающего, руки закрыты до кистей, ноги - по щиколотку. Голову девушкам нужно покрыть платком. В мечети можно купить одежду (45 - 50 Дирхам).
- Если имеются татуировки, их так же следует прикрыть одеждой.
- Возьмите с собой теплые вещи — в помещениях и транспорте работают кондиционеры.
- Программа экскурсии может быть изменена в силу форс-мажорных обстоятельств. В таких случаях возврат денежных средств не предусмотрен
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
30 дек 2023
Посещали экскурсию в Абу-Даби с посещением Лувра и Большой мечети Шейха Зайда. Очень понравилась организация, много информации, понравился опытный гид Лариса, узнали от неё много нового, интересная и эрудированная женщина. Лувр очень впечатлил, нам повезло попасть на инсоляцию Картье. Минус в том, что мало времени на осмотр достопримечательностей. Брали аудиогид. Мечеть Шейха Зайда - полный восторг, как в сказке, это надо видеть своими глазами, описать невозможно. Благодарим за экскурсию.
Похожие туры из Рас-эль-Хаймы
Индивидуальная
10 часов
Роскошный Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
4 фев
6 фев
7 фев
8 фев
от $650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Завтра
4 фев
5 фев
6 фев
$470 за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби: экскурсия в мини-группе
Увидеть чудеса восточной роскоши, а также посетить развлекательные и культурные заведения города
возле ТЦ Al Hamra Mall
Завтра
4 фев
5 фев
6 фев
$200 за человека