За впечатлениями в Абу-Даби
Индивидуальная обзорная экскурсия в Абу-Даби из Рас-Аль-Хаймы.
По дороге вы узнаете историю бедуинов, которые стали шейхами, а по приезду станете свидетелями культуры, которая нашла отражение в музеях, дворцах и храмах разных религий.
По дороге вы узнаете историю бедуинов, которые стали шейхами, а по приезду станете свидетелями культуры, которая нашла отражение в музеях, дворцах и храмах разных религий.
Ближайшие даты:
2
янв
янв
3
янв
янв
4
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Мечеть шейха Зайда
- Capital Gate (Падающая башня)
- Emirates Palace
- Башни Etihad Towers
- Финиковый и фруктовый рынки
- Резиденция президента ОАЭ Qasr Al Watan
- Филиал Музея Louvre
- Религиозный дом Abrahamic Family House
- Ferrari World Abu Dhabi
- Океанариум SeaWorld
- Aldar HQ Building (круглое здание)
- Набережная Corniche
Описание
Что вы увидите:
- Мечеть шейха Зайда (Белая мечеть) — одна из шести самых больших мечетей в мире. Также рядом с ней похоронен сам отец-основатель Шейх Зайд!
- Capital Gate (Падающая башня) — этот небоскрёб вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как здание с самым большим наклоном в мире, который составляет 18 градусов.
- Emirates Palace. Сказочной красоты дворец с традиционной арабской архитектурой. Около 2 тонн золота использовалось в отделке интерьера, здесь же расположен банкомат, продающий золотые слитки. Это все самый дорогой отель в мире. У вас будет возможность попробовать кофе с золотом.
- Известные башни Etihad Towers!
- Финиковый и фруктовый рынок (можно посетить по желанию).
- Резиденция президента ОАЭ Qasr Al Watan.
- Филиал Музея Louvre.
- Религиозный дом Abrahamic Family House.
- Ferrari World Abu Dhabi (Феррари парк) — самый большой в мире тематический парк, расположенный в помещении.
- Самый большой в мире Океанариум Sea.
- World.
- Aldar HQ Building (круглое здание) — проект здания признан «Лучшим футуристическим дизайном».
- Набережная Corniche — одна из наиболее масштабных парковых зон на территории ОАЭ. Это невероятно красивая, живописная озеленённая улица, которая простирается вдоль морского побережья на 10 км. в одном из наиболее ухоженных, красивых районов города.
Поскольку это индивидуальная экскурсия, мы можем изменить или скорректировать программу по Вашему желанию!
Поскольку это индивидуальная экскурсия, мы можем изменить или скорректировать программу по Вашему желанию!
*Поскольку это индивидуальная экскурсия, мы можем изменить или скорректировать программу по Вашему желанию!
Ежедневно в 12:00, 13:30, 14:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Хорошее настроение
- Wi-Fi
- Что не входит
- Входные билеты
- Питание
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 12:00, 13:30, 14:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Важная информация для туристов: будьте готовы получить максимально позитивные эмоции
- Об остальном мы позаботимся сами!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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