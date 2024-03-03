А Альбина

Чудо-сад "Парк цветов" и ярмарка "Глобал Вилладж" из Рас-Аль-Хайма

Это не экскурсия,а просто праздник!!! Красоты,запахи,цвета,масштабы, фантазия экспозиций-неизгладимые впечатления гарантированы! А в Глобал Вилладж при желании можно от роли зрителя перейти к роли участника веселья: парк аттракционов столь же объёмен как и сама ярмарка со всеми её павильонами))