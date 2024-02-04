Абу-Даби — уникальный город, сочетающий в себе культуру и наследие страны. Здесь переплелись инновационные решения с традициями арабского мира.
Прикоснитесь к истории, познакомьтесь поближе с бытом царских особ! Сделайте для себя уникальное открытие, посетив величественный и монументальный дворец Каср Аль-Ватан.
А неотделимый от религии образ жизни в Эмиратах в новых красках откроется перед вами в роскошных залах Великой Мечети шейха Зайда.
Прикоснитесь к истории, познакомьтесь поближе с бытом царских особ! Сделайте для себя уникальное открытие, посетив величественный и монументальный дворец Каср Аль-Ватан.
А неотделимый от религии образ жизни в Эмиратах в новых красках откроется перед вами в роскошных залах Великой Мечети шейха Зайда.
Ближайшие даты:
4
фев
фев
11
фев
фев
18
фев
фев
25
фев
фев
3
мар
мар
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$95
|Детский (4-11 лет)
|$75
|Детский (0-3 лет)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Остров Яс
- Парк Феррари
- Дворец Каср Аль-Ватан
- Великая Мечеть шейха Зайда
- Рынок фиников
- Набережная Абу-Даби
- Город Абу-Даби
Описание
Программа тура: 8:00 — Сбор из отеля. Трансфер к острову Яс Абу-Даби. Фотостоп на фоне парка Феррари. Общая автобусная экскурсия по городу. Посещение дворца Каср Аль-Ватан. Обед. Трансфер к Мечети шейха Зайда. Посещение Великой Мечети шейха Зайда. 18:00 — Обратный трансфер в отель.
*Порядок остановок может быть изменён. Важная информация:
- Форма одежды закрытая. Обратите внимание на одежду, в мечети строгий дресс код - ничего прозрачного и обтягивающего, руки закрыты до кистей, ноги - по щиколотку. Голову девушкам нужно покрыть платком. В мечети можно купить одежду (45 - 50 Дирхам).
- Если имеются татуировки, их так же следует прикрыть одеждой.
- Возьмите с собой теплые вещи — в помещениях и транспорте работают кондиционеры.
- Программа экскурсии может быть изменена в силу форс-мажорных обстоятельств. В таких случаях возврат денежных средств не предусмотрен.
По Вс проводим тур
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в обе стороны
- Русскоговорящий гид
- Билеты в Каср Аль-Ватан
- Посещение Мечети шейха Зайда
- Питание
- Что не входит
- Напитки за обедом (кроме воды)
- Сопровождение гидом во дворце
- Абаи для мечети
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
- Когда и сколько длится?
- Когда: По Вс проводим турЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Важная информация
- Форма одежды закрытая.
- Обратите внимание на одежду, в мечети строгий дресс код - ничего прозрачного и обтягивающего, руки закрыты до кистей, ноги - по щиколотку. Голову девушкам нужно покрыть платком. В мечети можно купить одежду (45 - 50 Дирхам).
- Если имеются татуировки, их так же следует прикрыть одеждой.
- Возьмите с собой теплые вещи — в помещениях и транспорте работают кондиционеры.
- Программа экскурсии может быть изменена в силу форс-мажорных обстоятельств. В таких случаях возврат денежных средств не предусмотрен
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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