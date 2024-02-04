Яркий Абу-Даби и королевский дворец Каср Аль-Ватан

Групповая экскурсия в Рас-эль-Хайме
Абу-Даби — уникальный город, сочетающий в себе культуру и наследие страны. Здесь переплелись инновационные решения с традициями арабского мира.

Прикоснитесь к истории, познакомьтесь поближе с бытом царских особ! Сделайте для себя уникальное открытие, посетив величественный и монументальный дворец Каср Аль-Ватан.

А неотделимый от религии образ жизни в Эмиратах в новых красках откроется перед вами в роскошных залах Великой Мечети шейха Зайда.
Яркий Абу-Даби и королевский дворец Каср Аль-Ватан
Яркий Абу-Даби и королевский дворец Каср Аль-Ватан
Яркий Абу-Даби и королевский дворец Каср Аль-Ватан
Ближайшие даты:
4
фев
11
фев
18
фев
25
фев
3
мар
10
мар
17
мар
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)$95
Детский (4-11 лет)$75
Детский (0-3 лет)$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Остров Яс
  • Парк Феррари
  • Дворец Каср Аль-Ватан
  • Великая Мечеть шейха Зайда
  • Рынок фиников
  • Набережная Абу-Даби
  • Город Абу-Даби

Описание

Программа тура: 8:00 — Сбор из отеля. Трансфер к острову Яс Абу-Даби. Фотостоп на фоне парка Феррари. Общая автобусная экскурсия по городу. Посещение дворца Каср Аль-Ватан. Обед. Трансфер к Мечети шейха Зайда. Посещение Великой Мечети шейха Зайда. 18:00 — Обратный трансфер в отель.

*Порядок остановок может быть изменён. Важная информация:

  • Форма одежды закрытая. Обратите внимание на одежду, в мечети строгий дресс код - ничего прозрачного и обтягивающего, руки закрыты до кистей, ноги - по щиколотку. Голову девушкам нужно покрыть платком. В мечети можно купить одежду (45 - 50 Дирхам).
  • Если имеются татуировки, их так же следует прикрыть одеждой.
  • Возьмите с собой теплые вещи — в помещениях и транспорте работают кондиционеры.
  • Программа экскурсии может быть изменена в силу форс-мажорных обстоятельств. В таких случаях возврат денежных средств не предусмотрен.

По Вс проводим тур

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Русскоговорящий гид
  • Билеты в Каср Аль-Ватан
  • Посещение Мечети шейха Зайда
  • Питание
Что не входит
  • Напитки за обедом (кроме воды)
  • Сопровождение гидом во дворце
  • Абаи для мечети
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: По Вс проводим тур
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Форма одежды закрытая.
  • Обратите внимание на одежду, в мечети строгий дресс код - ничего прозрачного и обтягивающего, руки закрыты до кистей, ноги - по щиколотку. Голову девушкам нужно покрыть платком. В мечети можно купить одежду (45 - 50 Дирхам).
  • Если имеются татуировки, их так же следует прикрыть одеждой.
  • Возьмите с собой теплые вещи — в помещениях и транспорте работают кондиционеры.
  • Программа экскурсии может быть изменена в силу форс-мажорных обстоятельств. В таких случаях возврат денежных средств не предусмотрен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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