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Дивный сад Миракл Гарден

Олег Д.
Олег Д. – Гид из Шарджи
Миракл Гарден — огромный парк 🌳 цветов и настоящее чудо в пустыне.

Вы увидите здесь уже знакомые для вас цветы, но в необычных формах.

Здесь есть Мики Маус, домики, часы и целые дворцы из цветов.

А макет самолета признан самой большой фигурой из цветов и занесен в Книгу Рекордов Гиннесса!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $170 за экскурсию

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Дивный сад Миракл Гарден
Дивный сад Миракл Гарден

Что вы увидите

  • Миракл Гарден
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ сад расположен в сердце бескрайней пустыни. Именно его месторасположение удивляет туристов, ведь заставить жизнь бить ключом там, где ее нет, практически невозможно. Но ландшафтным дизайнерам Дубая это под силу! Одна из достопримечательностей 🏛️ парка – десятиметровая пирамида цветов, являющаяся самой высокой во всем мире.
Заходя в парк 🌳, у посетителей захватывает дух от цветовой палитры, благоухания ярких цветов и всего окружающего великолепия. Некоторые виды декоративных растений не растут в Арабских Эмиратах вовсе, но опытные садоводы все же смогли создать для них в пустыне оптимальные условия для роста. Изюминкой сада считается сорт петунии «черный бархат», имеющий черные насыщенные соцветия. Семена для сада были привезены из США, Италии и Германии.
Создатели сада уважительно относятся к природным ресурсам и расходуют их очень экономно. Так, в качестве системы полива, используется подземное орошение, благодаря которому растения вбирают живительную влагу с удобрениями из почвы, что сокращает расход водных и электрических ресурсов на 75%.
Я с радостью покажу вам этот парк и расскажу еще больше интересных фактов.
Что входит
  • Незабываемые впечатления от настоящего, цветущего чуда-парка, посреди безжизненной пустыни
  • Авторский рассказ от профессионального гида
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Транспортное обслуживание на время экскурсии
Что не входит
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Фото в этих местах получаются отличными. Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, так как фотоссесия в стоимость не входит
  • Входные билеты в парк
  • Личные расходы туристов
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Дивный сад Миракл Гарден
Дивный сад Миракл Гарден
Дивный сад Миракл Гарден
Дивный сад Миракл Гарден

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Д.
Олег Д.
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