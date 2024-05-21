Экскурсии по паркам Шарджи

Найдено 10 экскурсий в категории «Парки» в Шардже на русском языке, цены от $85, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Дубаем
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
56 отзывов
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до Бурдж-Халифы
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности от Пальмового острова до Бурдж-Халифы
Начало: У вашего отеля или удобного для вас места
«Затем вы прогуляетесь по амбициозной набережной «Дубай Марина», где расположены крупнейшие яхт-клубы мира, и посетите парк цветов, изумляющий совершенным сочетанием человеческой фантазии и природы»
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
225$192 за всё до 4 чел.
Один день в сказочном Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Один день в сказочном Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Абу-Даби - самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке. Посетите великолепную мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле, или удобном для вас месте
«В завершение, по вашему желанию, мы заедем в тематический парк Феррари, где вы сможете погрузиться в мир легендарного автомобиля, купить сувениры с фирменным логотипом и сделать отличные фотографии»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$255 за всё до 4 чел.
Парк «Warner Brothers» с трансфером из Шарджи
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Парк Warner Brothers с трансфером из Шарджи: встречайте любимых героев
Приглашаем вас в мир кино и приключений в парке Warner Bros World. Откройте для себя мир, где каждый уголок наполнен волшебством
Начало: Любой отель Шарджи или Дубая
«В 2018 году в Эмирате Абу Даби был открыт один из самых больших в мире крытых тематических парков — Warner Bros»
Расписание: По Вт Чт и Вс, выезд 9:00-10:00 зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$140 за человека
В парк MotionGate из Шарджи
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Встреча с героями кино в парке MotionGate из Шарджи
Приглашаем в уникальное путешествие по миру кино в парке MotionGate. Оживите свои любимые фильмы вместе с их героями
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье (11.00 - 19.00)
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
от $85 за человека
Мир кубиков - парк Legoland из Шарджи
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
13 отзывов
Мир кубиков - парк Legoland из Шарджи
Парк Legoland в Шардже - это увлекательное приключение для всей семьи с множеством аттракционов и интерактивных горок
«В парке можно прокатиться на американской горке - дракон в сказочном замке с принцессами и рыцарями и отправиться в увлекательное погружение к акулам в подводное царство на импровизированной субмарине»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30)
Завтра в 09:30
10 июня в 11:00
от $85 за человека
В парки развлечений Абу-Даби на весь день + трансфер из Шарджи или Аджмана
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
В парки развлечений Абу-Даби на весь день + трансфер из Шарджи или Аджмана
Насладитесь незабываемым днем в парках Абу-Даби! Посетите Ferrari World, Warner Bros. World или Yas Waterworld с удобным трансфером из Шарджи или Аджмана
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
«Тематический Парк Ferrari World»
Расписание: Вт. Чт. Воскр. (09.00) ориентировочно, время зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$160 за человека
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
Погрузитесь в контрасты Абу-Даби: от бедуинов до роскошных автомобилей, от древних ремёсел до современных аттракционов
Начало: В вашем отеле
«Судьба бедуинов и Феррари-Парк — контрасты города»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
Тематический парк Warner Brothers с трансфером
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Тематический парк Warner Brothers с трансфером
Начало: Любой отель Дубая
«Развлечения для всей семьи25 июля 2018 года в эмирате Абу-Даби был открыт самый большой в мире крытый тематический парк Warner Bros»
Расписание: Вт Чт и Вс с 9:00 до 10:00 выезд, время зависит от расположения отеля.
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$140 за человека
Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Зайда из Шарджи
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Зайда из Шарджи
Начало: Любой отель Дубая
«Эта комбо-экскурсия позволит вам увидеть самую знаменитую достопримечательность в ОАЭ — мечеть Шейха Зайда и самый знаменитый тематический парк страны — Ferrari World»
Расписание: Вт Чт и Вс
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$135 за человека
Тематический парк Legoland с трансфером
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Тематический парк Legoland с трансфером
Начало: Любой отель Дубая
«Мы предлагаем посетить парк Legoland семьям с детьми от 2 до 12 лет и отдохнуть в яркой атмосфере страны Лего с самыми знаменитыми зданиями нашей планеты, построенными из кирпичиков»
Расписание: Вт Чт и Вс, 9:00-10:00, время выезда зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$115 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илнур
    21 мая 2024
    Знакомство с Дубаем
    Был большой разрыв между рейсами и мы решили потратить это время на знакомство с городом. Экскурсовод - Баха, встретил нас
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    в аэропорту, приехал даже раньше оговоренного времени, так как рейс прилетал ранним утром и провёз по всем намеченным местам. Баха сдобрил экскурсию большим количеством фактов из истории и сегодняшнего дня Эмиратов, биографий известных людей и правителей. Было очень интересно и познавательно. Спасибо Бахе за комфортное вождение, приятное времяпровождение, интересное общение и прекрасные виды.

  • В
    Виктор
    10 мая 2024
    Знакомство с Дубаем
    Экскурсия прошла на "отлично", проводил экскурсию Дильшод. Мы с семьёй были в Шардже транзитом. Восьмичасовую экскурсию надо было провести за
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    5 часов и Дильшод с этой задачей справился. Посетили все знаковые места Дубая, побывали в цветочном саду чудес, посмотрели на город с обзорной площадки на Пальме Джумейра. Дильшод на протяжении всей экскурсии вёл рассказ об истории ОАЭ, о конкретных достопримечательностях, об особенности жизни в Эмиратах. Узнали много нового. Большое спасибо.

  • Н
    Наталья
    10 апреля 2024
    Один день в сказочном Абу-Даби
    Хочу поблагодарить Дильшота за чудесную экскурсию по Абу-Даби! Мы действительно были в сказке. Все было легко, красиво, интересно. Дильшот подстраивался
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    под все наши пожелания, советовал самые интересные места. Получили большое удовольствие и полюбили этот город. Экскурсия длилась 8 часов, пролетела как мгновение. Рекомендую нашего гида для знакомства с историей ОАЭ. Дильшот, благодарю от всего сердца! Храни небеса тебя и всех твоих родных!!!

  • Е
    Елена
    29 марта 2024
    Один день в сказочном Абу-Даби
    Отличная экскурсия Прекрасный гид, отличный собеседник, рассказывает много и интересно, об истории и быте, на любой вопрос есть ответ! Рекомендую всем! Восторг
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    от экскурсии🫶 Ни с какой групповой не сравнится, а если ехать по известным локациям на такси не узнаешь столько интересного! Бонусом сделал прекрасные фото для нас!

    Отличная экскурсияОтличная экскурсия
  • G
    Gilyazova.zamira
    25 марта 2024
    Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)
    Экскурсия хорошо организована. Все четко!
  • G
    Gilyazova.zamira
    18 марта 2024
    В парки развлечений Абу-Даби на весь день + трансфер из Шарджи или Аджмана
    На экскурсию ездил муж. Приехал полный положительных впечатлений. Понравилось с самого начала, то как забрали из отеля, и сами аттракционы. Кстати, питание включено в стоимость.
  • О
    Ольга
    16 февраля 2024
    Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)
    Экскурсия является одной из самых красочных и запоминающихся в богатом выборе предложений. Организация экскурсии включает в себя сбор группы по
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    гостиницам, краткий экскурс сопровождающего, его содействие в проходе в парки. (а оно необходимо, по причине огромного количества людей, желающих попасть индивидуально.)Определении четкого и понятного места встречи и рассадки по машинам в соответствии с местами проживания. Все это было организовано на хорошем уровне. Сами места безусловно прекрасны и познавательны, и в визуальном удовольствии и в познавательном смысле. Почему не 5?Были завышенные ожидания. предполагали наличие более полной информации и рассказа гида. Но практически в дороге это было сделать невозможно из-за краткого общения. А на самих объектах групповая экскурсия с сопровождением и рассказом невозможна из- за толпы. Поэтому. Спасибо. Спутник, мы с вами не в первой стране. Спасибо вашему агенту Анне, которая не оставляла без внимания. сразу после заявки было получено сообщение в вотсап. и постоянно весь процесс был под ее контролем.

  • В
    Валентин
    27 января 2024
    Один день в сказочном Абу-Даби
    Очень понравилась поездка в Абу-Даби. Нашем экскурсоводом был Баха. Все показал и рассказал, уточнял куда и что мы хотим посмотреть и послушать, отвечал на любые вопросы. Было максимально комфортно и интересно. Спасибо за экскурсию. Однозначно рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)
    Две достопримечательности Дубая, обязательные к посещению: ярко, красочно, незабываемо! Большое спасибо агенту Анне и экскурсоводу Светлане!
  • К
    Ксения
    26 декабря 2022
    Парк «Warner Brothers» с трансфером из Шарджи
    Что касается организации трансфера, было все отлично. Во время забрали, Лариса гид мастер своего дела, скучать не давала, 2 часа
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    пролетели незаметно, как в одну сторону, так и в другую. Парк полон гостей с детьми, очереди на каждый аттракцион, но не более 30 минут. Очень понравился аттракцион с обсерваторией зелёных фонарей. Все за 6 часов не успели обойти.

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Знакомство с Дубаем
  2. Один день в сказочном Абу-Даби
  3. Парк «Warner Brothers» с трансфером из Шарджи
  4. В парк MotionGate из Шарджи
  5. Мир кубиков - парк Legoland из Шарджи
Какие места ещё посмотреть в Шардже
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. LegoLand
  2. Атлантис
  3. Парк Warner Bros. World
Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
Сейчас в Шардже в категории "Парки" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 85 до 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Экскурсии на русском языке в Шардже (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Парки», 107 ⭐ отзывов, цены от $85. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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