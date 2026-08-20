Билет на захватывающее шоу La Perle by Dragone

Дубай славится своими развлекательными комплексами и уникальными программами, но это представление — самое впечатляющее среди них.

Действие аквашоу La Perle by Dragone происходит под куполом с огромным бассейном и разнообразными визуальными эффектами.

Вас удивит не только технологически сложное оформление сцены, но и мастерство 65 артистов, которые представят невероятные воздушные и водные трюки.
Билет на захватывающее шоу La Perle by Dragone
Билет на захватывающее шоу La Perle by Dragone
Билет на захватывающее шоу La Perle by Dragone

Описание билета

Театр La Perle расположен в самом сердце Дубая, в Аль-Хабтур-Сити. Это первое в своем роде местное шоу с собственным специально построенным театром. Вас ждет незабываемое представление, поскольку каждое зрительское место позволяет полностью погрузиться в феерическую атмосферу. В театре всего 14 рядов и 1300 мест, что позволяет зрителям быть ближе к сцене. В представлении La Perle by Dragone участвует 65 артистов, каждый из которых известен своими уникальными способностями. Во время полуторачасового зрелищного шоу вас ждут актеры и акробаты, выполняющие трюки в воде и в воздухе. Несколько типов билета, чем дороже, тем ближе к сцене, но зрительских рядов всего 14, вам будет хорошо видно из любого места: - Бронзовый - Серебряный - Золотой - Платиновый — отличный вид из зала + доступ в VIP-лаундж, где перед шоу Вас будут ждать: канапе, попкорн, безалкогольные напитки и многое другое. Важная информация - Требуется предоплата - мы свяжемся с вами после оформления заказа - Длительность: 90 мин (без перерывов). - Проход без очереди. - Принимаются бумажные и мобильные ваучеры. Ваучеры необходимо обменять на билеты. - Подходит для людей на инвалидных креслах. - Возврат средств не предусмотрен. - Рекомендуем прибыть в Аль-Хабтур-Сити за 45-60 минут до начала шоу, чтобы получить свой билет в кассе. - Время в пути до Аль-Хабтур-Сити от: Пальмы Джумейра – 40-60 мин; от Dubai Marina – 30-45 мин; от центра Дубая – 20-30 мин; из Дейры – 20-45 мин. - У каждого гостя, независимо от возраста, должен быть свой действующий билет. - Дети до 2 лет не допускаются на шоу. - Гости до 18 лет должны быть в сопровождении взрослых. - Дресс-код: элегантная повседневная одежда (smart casual). Важная информация: Уважаемые Гости! Убедительно просим вас перед внесением оплаты или предоплаты за билеты, предварительно написать в личные сообщения нашему специалисту для уточнения информации о наличии свободных мест, и только после получения подтверждения деталей переходить к совершению платежа.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • /t Билет в театр La Perle (на выбор: серебряный или платиновый)
  • /t Доступ в VIP-лаунж перед шоу со снеками и напитками (только для платинового билета)
Что не входит в цену
  • /t Еда и напитки
  • /t Покупки
  • /t Парковка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театр Ла Перль, 260 Шейх Зайед Рд, Ал Хабтур Си
Завершение: Театр La Perle, 260 Sheikh Zayed Rd, Al Habtoor City
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Уважаемые Гости
  • Убедительно просим вас перед внесением оплаты или предоплаты за билеты, предварительно написать в личные сообщения нашему специалисту для уточнения информации о наличии свободных мест, и только после получения подтверждения деталей переходить к совершению платежа
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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