Театр La Perle расположен в самом сердце Дубая, в Аль-Хабтур-Сити. Это первое в своем роде местное шоу с собственным специально построенным театром. Вас ждет незабываемое представление, поскольку каждое зрительское место позволяет полностью погрузиться в феерическую атмосферу. В театре всего 14 рядов и 1300 мест, что позволяет зрителям быть ближе к сцене.
В представлении La Perle by Dragone участвует 65 артистов, каждый из которых известен своими уникальными способностями. Во время полуторачасового зрелищного шоу вас ждут актеры и акробаты, выполняющие трюки в воде и в воздухе.
Несколько типов билета, чем дороже, тем ближе к сцене, но зрительских рядов всего 14, вам будет хорошо видно из любого места:
Бронзовый
Серебряный
Золотой
Платиновый — отличный вид из зала + доступ в VIP-лаундж, где перед шоу Вас будут ждать: канапе, попкорн, безалкогольные напитки и многое другое.
Важная информация
Требуется предоплата - мы свяжемся с вами после оформления заказа
Длительность: 90 мин (без перерывов).
Проход без очереди.
Принимаются бумажные и мобильные ваучеры. Ваучеры необходимо обменять на билеты 🎫 для людей на инвалидных креслах.
Возврат средств не предусмотрен.
Рекомендуем прибыть в Аль-Хабтур-Сити за 45-60 минут до начала шоу, чтобы получить свой билет в кассе.
Время в пути до Аль-Хабтур-Сити от: Пальмы 🌴 Джумейра – 40-60 мин; от Dubai Marina – 30-45 мин; от центра Дубая – 20-30 мин; из Дейры – 20-45 мин.
У каждого гостя, независимо от возраста, должен быть свой действующий билет.
Дети до 2 лет не допускаются на шоу.
Гости до 18 лет должны быть в сопровождении взрослых.