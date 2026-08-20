Дубай славится своими развлекательными комплексами и уникальными программами, но это представление — самое впечатляющее среди них.
Действие аквашоу La Perle by Dragone происходит под куполом с огромным бассейном и разнообразными визуальными эффектами.
Вас удивит не только технологически сложное оформление сцены, но и мастерство 65 артистов, которые представят невероятные воздушные и водные трюки.
Действие аквашоу La Perle by Dragone происходит под куполом с огромным бассейном и разнообразными визуальными эффектами.
Вас удивит не только технологически сложное оформление сцены, но и мастерство 65 артистов, которые представят невероятные воздушные и водные трюки.
Описание билетаТеатр La Perle расположен в самом сердце Дубая, в Аль-Хабтур-Сити. Это первое в своем роде местное шоу с собственным специально построенным театром. Вас ждет незабываемое представление, поскольку каждое зрительское место позволяет полностью погрузиться в феерическую атмосферу. В театре всего 14 рядов и 1300 мест, что позволяет зрителям быть ближе к сцене. В представлении La Perle by Dragone участвует 65 артистов, каждый из которых известен своими уникальными способностями. Во время полуторачасового зрелищного шоу вас ждут актеры и акробаты, выполняющие трюки в воде и в воздухе. Несколько типов билета, чем дороже, тем ближе к сцене, но зрительских рядов всего 14, вам будет хорошо видно из любого места: - Бронзовый - Серебряный - Золотой - Платиновый — отличный вид из зала + доступ в VIP-лаундж, где перед шоу Вас будут ждать: канапе, попкорн, безалкогольные напитки и многое другое. Важная информация - Требуется предоплата - мы свяжемся с вами после оформления заказа - Длительность: 90 мин (без перерывов). - Проход без очереди. - Принимаются бумажные и мобильные ваучеры. Ваучеры необходимо обменять на билеты. - Подходит для людей на инвалидных креслах. - Возврат средств не предусмотрен. - Рекомендуем прибыть в Аль-Хабтур-Сити за 45-60 минут до начала шоу, чтобы получить свой билет в кассе. - Время в пути до Аль-Хабтур-Сити от: Пальмы Джумейра – 40-60 мин; от Dubai Marina – 30-45 мин; от центра Дубая – 20-30 мин; из Дейры – 20-45 мин. - У каждого гостя, независимо от возраста, должен быть свой действующий билет. - Дети до 2 лет не допускаются на шоу. - Гости до 18 лет должны быть в сопровождении взрослых. - Дресс-код: элегантная повседневная одежда (smart casual). Важная информация: Уважаемые Гости! Убедительно просим вас перед внесением оплаты или предоплаты за билеты, предварительно написать в личные сообщения нашему специалисту для уточнения информации о наличии свободных мест, и только после получения подтверждения деталей переходить к совершению платежа.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- /t Билет в театр La Perle (на выбор: серебряный или платиновый)
- /t Доступ в VIP-лаунж перед шоу со снеками и напитками (только для платинового билета)
Что не входит в цену
- /t Еда и напитки
- /t Покупки
- /t Парковка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театр Ла Перль, 260 Шейх Зайед Рд, Ал Хабтур Си
Завершение: Театр La Perle, 260 Sheikh Zayed Rd, Al Habtoor City
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Уважаемые Гости
- Убедительно просим вас перед внесением оплаты или предоплаты за билеты, предварительно написать в личные сообщения нашему специалисту для уточнения информации о наличии свободных мест, и только после получения подтверждения деталей переходить к совершению платежа
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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