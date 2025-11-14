Далер проводит ещё 1 экскурсию

Абу-Даби - это город, где небоскребы сочетаются с шикарными дворцами и уникальной архитектурой.Во время экскурсии вы увидите мечеть шейха Зайда, самый дорогой отель в мире - Эмирейтс Пэлис, и деревню

бедуинов. Узнаете, что означает название города и почему ему дали именно это имя. Погрузитесь в историю и культуру эмирата, посетив историко-этнографический музей под открытым небом. В завершение, по вашему желанию, можно заехать в тематический парк Феррари. Экскурсия проводится на автомобилях классов Комфорт и Комфорт+, с возможностью выбора кабриолета или автомобилей премиум-класса. Бронируйте заранее, чтобы уладить все организационные вопросы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Деревня бедуинов и набережная Корниш

Абу-Даби считается самым живописным городом во всей стране. Вы заметите это сразу, как закончится территория Дубая и начнется область Абу-Даби, нетипично зеленая для здешних мест. При въезде я покажу необычный мост, напоминающий барханы. Далее путь будет пролегать по чудесной набережной, которая поразит вас чистотой и ухоженностью. Первую остановку мы сделаем в Херитидж Виллидж — историко-этнографическом музее под открытым небом. Вы увидите шатры, в которых жили бедуины, старинное оружие, ремесленные фигуры животных, бытовые артефакты и многое другое.

Феномен Абу-Даби — искусство будущего

Одной из самых необычных остановок станет арт-пространство «Феномен Абу-Даби». Это сочетание выставки, инсталляции и цифрового театра, где визуальные технологии соединяются с культурным наследием эмирата. Свет, звук и архитектурные формы создают эффект полного погружения — здесь можно буквально почувствовать дух города в движении. Это место покорит даже тех, кто уже многое повидал.

Мечеть шейха Зайда и чудеса современной архитектуры

Вы посетите Эмирейтс Пэлис, который в народе называют «Золотой дворец». Это самое дорогое сооружение отельного типа стоимостью более 3-х миллиардов долларов. Далее я покажу падающую башню Кэпитал Гейт и Аль Бахар — здания-близнецы с подвижным фасадом. Кульминацией станет посещение потрясающей воображение Большой мечети шейха Зайда. Я расскажу, сколько времени ушло на строительство мечети и в чем состояло её изначальное предназначение.

Храм Трёх Религий — символ единства

Завершающим аккордом станет посещение храма Трёх Религий на острове Саадият — уникального духовного комплекса, объединяющего мечеть, церковь и синагогу. Это место стало олицетворением межрелигиозного диалога и взаимоуважения, которым гордится Абу-Даби. Архитектура каждой части храма продумана с учётом канонов религии, которую она представляет. Вместе они образуют единое гармоничное пространство.

В завершение, по вашему желанию, мы заедем в тематический парк Феррари, где вы сможете погрузиться в мир легендарного автомобиля, купить сувениры с фирменным логотипом и сделать отличные фотографии.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На автомобилях классов Комфорт и Комфорт+. Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум- и вип-класса (стоимость по запросу).

Я с радостью скорректирую маршрут и продолжительность экскурсии в любую сторону без каких-либо доплат

В некоторые дни экскурсию могу провести не я, а один из гидов моей команды. Я обязательно сообщу об этом заранее.

Экскурсии желательно бронировать за 3 дня, чтобы уладить все организационные вопросы

Лувр закрыт по понедельникам. Президентский дворец может изменить режим работы в дни особых мероприятий.

Некоторые горки в Парке Феррари могут быть закрыты на техническое обслуживание

Оплату нужно внести на месте перед началом экскурсии наличными или переводим с любой карты

Дополнительные расходы