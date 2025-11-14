Далер проводит ещё 1 экскурсию

Мои заказы

1 день в сказочном Абу-Даби

Абу-Даби - самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке. Посетите великолепную мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Абу-Даби - это город, где небоскребы сочетаются с шикарными дворцами и уникальной архитектурой.

Во время экскурсии вы увидите мечеть шейха Зайда, самый дорогой отель в мире - Эмирейтс Пэлис, и деревню
читать дальшеуменьшить

бедуинов. Узнаете, что означает название города и почему ему дали именно это имя. Погрузитесь в историю и культуру эмирата, посетив историко-этнографический музей под открытым небом. В завершение, по вашему желанию, можно заехать в тематический парк Феррари.

Экскурсия проводится на автомобилях классов Комфорт и Комфорт+, с возможностью выбора кабриолета или автомобилей премиум-класса. Бронируйте заранее, чтобы уладить все организационные вопросы

4.9
21 отзыв

5 причин купить этот трансфер

  • 🌟 Уникальные достопримечательности
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 🏰 Роскошные дворцы
  • 🕌 Величественные мечети
  • 🏞 Исторические музеи
1 день в сказочном Абу-Даби
1 день в сказочном Абу-Даби
1 день в сказочном Абу-Даби

Что можно увидеть

  • Мечеть шейха Зайда
  • Эмирейтс Пэлис
  • Деревня бедуинов
  • Падающая башня Кэпитал Гейт
  • Аль Бахар
  • Тематический парк Феррари

Описание трансфер

Деревня бедуинов и набережная Корниш

Абу-Даби считается самым живописным городом во всей стране. Вы заметите это сразу, как закончится территория Дубая и начнется область Абу-Даби, нетипично зеленая для здешних мест. При въезде я покажу необычный мост, напоминающий барханы. Далее путь будет пролегать по чудесной набережной, которая поразит вас чистотой и ухоженностью. Первую остановку мы сделаем в Херитидж Виллидж — историко-этнографическом музее под открытым небом. Вы увидите шатры, в которых жили бедуины, старинное оружие, ремесленные фигуры животных, бытовые артефакты и многое другое.

Феномен Абу-Даби — искусство будущего

Одной из самых необычных остановок станет арт-пространство «Феномен Абу-Даби». Это сочетание выставки, инсталляции и цифрового театра, где визуальные технологии соединяются с культурным наследием эмирата. Свет, звук и архитектурные формы создают эффект полного погружения — здесь можно буквально почувствовать дух города в движении. Это место покорит даже тех, кто уже многое повидал.

Мечеть шейха Зайда и чудеса современной архитектуры

Вы посетите Эмирейтс Пэлис, который в народе называют «Золотой дворец». Это самое дорогое сооружение отельного типа стоимостью более 3-х миллиардов долларов. Далее я покажу падающую башню Кэпитал Гейт и Аль Бахар — здания-близнецы с подвижным фасадом. Кульминацией станет посещение потрясающей воображение Большой мечети шейха Зайда. Я расскажу, сколько времени ушло на строительство мечети и в чем состояло её изначальное предназначение.

Храм Трёх Религий — символ единства

Завершающим аккордом станет посещение храма Трёх Религий на острове Саадият — уникального духовного комплекса, объединяющего мечеть, церковь и синагогу. Это место стало олицетворением межрелигиозного диалога и взаимоуважения, которым гордится Абу-Даби. Архитектура каждой части храма продумана с учётом канонов религии, которую она представляет. Вместе они образуют единое гармоничное пространство.

В завершение, по вашему желанию, мы заедем в тематический парк Феррари, где вы сможете погрузиться в мир легендарного автомобиля, купить сувениры с фирменным логотипом и сделать отличные фотографии.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На автомобилях классов Комфорт и Комфорт+. Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум- и вип-класса (стоимость по запросу).
  • Я с радостью скорректирую маршрут и продолжительность экскурсии в любую сторону без каких-либо доплат
  • В некоторые дни экскурсию могу провести не я, а один из гидов моей команды. Я обязательно сообщу об этом заранее.
  • Экскурсии желательно бронировать за 3 дня, чтобы уладить все организационные вопросы
  • Лувр закрыт по понедельникам. Президентский дворец может изменить режим работы в дни особых мероприятий.
  • Некоторые горки в Парке Феррари могут быть закрыты на техническое обслуживание
  • Оплату нужно внести на месте перед началом экскурсии наличными или переводим с любой карты

Дополнительные расходы

  • Если вам нужен трансфер из Фуджейры — доплата $120, за трансфер из Рас-Аль-Хайма — $90, за трансфер из Аджмана — $50, из Шарджи — $30, из отелей Sheraton Sharjah Beach Resort и Coral Beach Resort Sharjah — $50, встреча в аэропорту — $10 за парковку
  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты (посещение по желанию): Феррари-парк — 385 дирхам с человека, Лувр — 65 дирхам с человека, президентский дворец — 75 дирхам с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле, или удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Далер
Далер — ваша команда гидов в Шардже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7645 туристов
Мы покажем вам настоящий дух Востока — с его культурой, историей и современными чудесами. Расскажем о местной жизни, традициях, архитектуре и природе — обо всём, что делает наш регион особенным. Сильны
читать дальшеуменьшить

тем, что сами живём здесь (я — с 2008 года) и хорошо знаем, как показать страну глазами местных, но с душой путешественников. Ценим индивидуальный подход. Стараемся, чтобы каждая экскурсия была по душе — с нужным темпом, интересными историями и атмосферой дружеского общения. Не просто показываем достопримечательности — делимся своим Востоком.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
4
3
2
1
Дегтярёва
Были на экскурсии 05.12.25. Гид Анна организовала нам шикарный трип. Мы посетили не только заявленные основные локации, но заехали также в 2 интересных кафе - по мотивам фильма «безумный Макс» и автомобили. Прекрасный рассказ об особенностях страны, каждого эмирата, достопримечательностей. Парк Феррари советую к посещению с расчетом около 3-4 ч.
Были на экскурсии 05.12.25. Гид Анна организовала нам шикарный трип. Мы посетили не только заявленные основные
Были на экскурсии 05.12.25. Гид Анна организовала нам шикарный трип. Мы посетили не только заявленные основные
Были на экскурсии 05.12.25. Гид Анна организовала нам шикарный трип. Мы посетили не только заявленные основные
Были на экскурсии 05.12.25. Гид Анна организовала нам шикарный трип. Мы посетили не только заявленные основные
Были на экскурсии 05.12.25. Гид Анна организовала нам шикарный трип. Мы посетили не только заявленные основные
Были на экскурсии 05.12.25. Гид Анна организовала нам шикарный трип. Мы посетили не только заявленные основные
Вам был полезен этот отзыв?
Галина
Огромное спасибо экскурсоводу Дильшоду за прекрасный день. Мы увидели Абу-Даби во всей его красе, узнали массу интересной информации о жизни страны, посетили места, которые изначально не планировались в рамках программы.
читать дальшеуменьшить

Все динамично, познавательно и вместе с тем легко и непринужденно. Остановки по требованию и по нашим запросам, неограниченное время не только на достопримечательности, но и на шопинг. Прекрасные воспоминания, чудесные фотографии. Спасибо

Огромное спасибо экскурсоводу Дильшоду за прекрасный день. Мы увидели Абу-Даби во всей его красе, узнали массу
Огромное спасибо экскурсоводу Дильшоду за прекрасный день. Мы увидели Абу-Даби во всей его красе, узнали массу
Огромное спасибо экскурсоводу Дильшоду за прекрасный день. Мы увидели Абу-Даби во всей его красе, узнали массу
Огромное спасибо экскурсоводу Дильшоду за прекрасный день. Мы увидели Абу-Даби во всей его красе, узнали массу
Огромное спасибо экскурсоводу Дильшоду за прекрасный день. Мы увидели Абу-Даби во всей его красе, узнали массу
Огромное спасибо экскурсоводу Дильшоду за прекрасный день. Мы увидели Абу-Даби во всей его красе, узнали массу
Огромное спасибо экскурсоводу Дильшоду за прекрасный день. Мы увидели Абу-Даби во всей его красе, узнали массу
Огромное спасибо экскурсоводу Дильшоду за прекрасный день. Мы увидели Абу-Даби во всей его красе, узнали массу
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Экскурсия прошла на «отлично». Гид Дилшод встретил нас вовремя и на комфортной машине. Всю дорогу вел аккуратно и по пути не только рассказывал интересные факты из истории ОАЭ, но и
читать дальшеуменьшить

про быт местных жителей. Изначально, из-за мероприятия в Emirates palace, никого не пропускали на территорию, но наш гид сумел добыть «проходку» и мы смогли посетить и эту локацию. Смело можем рекомендовать данный тур другим туристам

Экскурсия прошла на «отлично». Гид Дилшод встретил нас вовремя и на комфортной машине. Всю дорогу вел
Экскурсия прошла на «отлично». Гид Дилшод встретил нас вовремя и на комфортной машине. Всю дорогу вел
Экскурсия прошла на «отлично». Гид Дилшод встретил нас вовремя и на комфортной машине. Всю дорогу вел
Экскурсия прошла на «отлично». Гид Дилшод встретил нас вовремя и на комфортной машине. Всю дорогу вел
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Очень понравилась экскурсия. Баха - великолепный рассказчик, заботливый и неравнодушный сопровождающий. Однозначно его рекомендуем. Маршрут адаптировали под наши желания. В том порядке, что мы сами выбрали. Рекомендуем эту компанию. Десять баллов из десяти!
Очень понравилась экскурсия. Баха - великолепный рассказчик, заботливый и неравнодушный сопровождающий. Однозначно его рекомендуем. Маршрут адаптировали
Очень понравилась экскурсия. Баха - великолепный рассказчик, заботливый и неравнодушный сопровождающий. Однозначно его рекомендуем. Маршрут адаптировали
Очень понравилась экскурсия. Баха - великолепный рассказчик, заботливый и неравнодушный сопровождающий. Однозначно его рекомендуем. Маршрут адаптировали
Очень понравилась экскурсия. Баха - великолепный рассказчик, заботливый и неравнодушный сопровождающий. Однозначно его рекомендуем. Маршрут адаптировали
Очень понравилась экскурсия. Баха - великолепный рассказчик, заботливый и неравнодушный сопровождающий. Однозначно его рекомендуем. Маршрут адаптировали
Вам был полезен этот отзыв?
Tatiana
Все очень понравилось,спасибо большое гиду Эрику
Все очень понравилось,спасибо большое гиду Эрику
Все очень понравилось,спасибо большое гиду Эрику
Все очень понравилось,спасибо большое гиду Эрику
Все очень понравилось,спасибо большое гиду Эрику
Все очень понравилось,спасибо большое гиду Эрику
Все очень понравилось,спасибо большое гиду Эрику
Все очень понравилось,спасибо большое гиду Эрику
Все очень понравилось,спасибо большое гиду Эрику
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Отличная экскурсия Прекрасный гид, отличный собеседник, рассказывает много и интересно, об истории и быте, на любой вопрос есть ответ!
Рекомендую всем! Восторг от экскурсии🫶 Ни с какой групповой не сравнится, а если ехать по известным локациям на такси не узнаешь столько интересного!
Бонусом сделал прекрасные фото для нас!
Отличная экскурсия Прекрасный гид, отличный собеседник, рассказывает много и интересно, об истории и быте, на любой вопрос есть ответ!
Отличная экскурсия Прекрасный гид, отличный собеседник, рассказывает много и интересно, об истории и быте, на любой вопрос есть ответ!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Шарджи

Похожие экскурсии на «1 день в сказочном Абу-Даби»

Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan - из Шарджи
На автобусе
12 часов
10 отзывов
Групповая
Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan - из Шарджи
Путешествие в Абу-Даби подарит вам незабываемые впечатления от восточной роскоши и современности. Присоединяйтесь к нам
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 10:00
13 авг в 10:00
17 авг в 10:00
$95 за человека
Магия вечернего Абу-Даби (из Шарджи)
На машине
9 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия вечернего Абу-Даби (из Шарджи)
Погрузитесь в атмосферу роскоши и величия Абу-Даби во время вечерней экскурсии из Шарджи. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Трансфер из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $320 за всё до 6 чел.
Из Шарджи в Абу-Даби
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шарджи в Абу-Даби
Оценить роскошь самого богатого эмирата в ОАЭ на автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
от $250 за всё до 4 чел.
Из Шарджи - в Абу-Даби с посещением дворца Каср аль-Ватан (билеты включены)
На автобусе
13 часов
2 отзыва
Групповая
Из Шарджи - в Абу-Даби с посещением дворца Каср аль-Ватан (билеты включены)
От белоснежной мечети шейха Зайда - к футуристическому Лувру и роскошным залам Каср аль-Ватан
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
13 авг в 09:00
16 авг в 09:00
$70 за человека
У нас ещё много экскурсий в Шардже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шардже
от $300 за экскурсию