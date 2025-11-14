Далер проводит ещё 1 экскурсию

Абу-Даби - самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке. Посетите великолепную мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Абу-Даби - это город, где небоскребы сочетаются с шикарными дворцами и уникальной архитектурой.
Во время экскурсии вы увидите мечеть шейха Зайда, самый дорогой отель в мире - Эмирейтс Пэлис, и деревню читать дальшеуменьшить
бедуинов. Узнаете, что означает название города и почему ему дали именно это имя. Погрузитесь в историю и культуру эмирата, посетив историко-этнографический музей под открытым небом. В завершение, по вашему желанию, можно заехать в тематический парк Феррари.
Экскурсия проводится на автомобилях классов Комфорт и Комфорт+, с возможностью выбора кабриолета или автомобилей премиум-класса. Бронируйте заранее, чтобы уладить все организационные вопросы
Абу-Даби считается самым живописным городом во всей стране. Вы заметите это сразу, как закончится территория Дубая и начнется область Абу-Даби, нетипично зеленая для здешних мест. При въезде я покажу необычный мост, напоминающий барханы. Далее путь будет пролегать по чудесной набережной, которая поразит вас чистотой и ухоженностью. Первую остановку мы сделаем в Херитидж Виллидж — историко-этнографическом музее под открытым небом. Вы увидите шатры, в которых жили бедуины, старинное оружие, ремесленные фигуры животных, бытовые артефакты и многое другое.
Феномен Абу-Даби — искусство будущего
Одной из самых необычных остановок станет арт-пространство «Феномен Абу-Даби». Это сочетание выставки, инсталляции и цифрового театра, где визуальные технологии соединяются с культурным наследием эмирата. Свет, звук и архитектурные формы создают эффект полного погружения — здесь можно буквально почувствовать дух города в движении. Это место покорит даже тех, кто уже многое повидал.
Мечеть шейха Зайда и чудеса современной архитектуры
Вы посетите Эмирейтс Пэлис, который в народе называют «Золотой дворец». Это самое дорогое сооружение отельного типа стоимостью более 3-х миллиардов долларов. Далее я покажу падающую башню Кэпитал Гейт и Аль Бахар — здания-близнецы с подвижным фасадом. Кульминацией станет посещение потрясающей воображение Большой мечети шейха Зайда. Я расскажу, сколько времени ушло на строительство мечети и в чем состояло её изначальное предназначение.
Храм Трёх Религий — символ единства
Завершающим аккордом станет посещение храма Трёх Религий на острове Саадият — уникального духовного комплекса, объединяющего мечеть, церковь и синагогу. Это место стало олицетворением межрелигиозного диалога и взаимоуважения, которым гордится Абу-Даби. Архитектура каждой части храма продумана с учётом канонов религии, которую она представляет. Вместе они образуют единое гармоничное пространство.
В завершение, по вашему желанию, мы заедем в тематический парк Феррари, где вы сможете погрузиться в мир легендарного автомобиля, купить сувениры с фирменным логотипом и сделать отличные фотографии.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На автомобилях классов Комфорт и Комфорт+. Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум- и вип-класса (стоимость по запросу).
Я с радостью скорректирую маршрут и продолжительность экскурсии в любую сторону без каких-либо доплат
В некоторые дни экскурсию могу провести не я, а один из гидов моей команды. Я обязательно сообщу об этом заранее.
Экскурсии желательно бронировать за 3 дня, чтобы уладить все организационные вопросы
Лувр закрыт по понедельникам. Президентский дворец может изменить режим работы в дни особых мероприятий.
Некоторые горки в Парке Феррари могут быть закрыты на техническое обслуживание
Оплату нужно внести на месте перед началом экскурсии наличными или переводим с любой карты
Дополнительные расходы
Если вам нужен трансфер из Фуджейры — доплата $120, за трансфер из Рас-Аль-Хайма — $90, за трансфер из Аджмана — $50, из Шарджи — $30, из отелей Sheraton Sharjah Beach Resort и Coral Beach Resort Sharjah — $50, встреча в аэропорту — $10 за парковку
В стоимость экскурсии не включены входные билеты (посещение по желанию): Феррари-парк — 385 дирхам с человека, Лувр — 65 дирхам с человека, президентский дворец — 75 дирхам с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле, или удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Далер — ваша команда гидов в Шардже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7645 туристов
Мы покажем вам настоящий дух Востока — с его культурой, историей и современными чудесами. Расскажем о местной жизни, традициях, архитектуре и природе — обо всём, что делает наш регион особенным.
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тем, что сами живём здесь (я — с 2008 года) и хорошо знаем, как показать страну глазами местных, но с душой путешественников.
Ценим индивидуальный подход. Стараемся, чтобы каждая экскурсия была по душе — с нужным темпом, интересными историями и атмосферой дружеского общения. Не просто показываем достопримечательности — делимся своим Востоком.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дегтярёва
Были на экскурсии 05.12.25. Гид Анна организовала нам шикарный трип. Мы посетили не только заявленные основные локации, но заехали также в 2 интересных кафе - по мотивам фильма «безумный Макс» и автомобили. Прекрасный рассказ об особенностях страны, каждого эмирата, достопримечательностей. Парк Феррари советую к посещению с расчетом около 3-4 ч.
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Галина
Огромное спасибо экскурсоводу Дильшоду за прекрасный день. Мы увидели Абу-Даби во всей его красе, узнали массу интересной информации о жизни страны, посетили места, которые изначально не планировались в рамках программы. читать дальшеуменьшить
Все динамично, познавательно и вместе с тем легко и непринужденно. Остановки по требованию и по нашим запросам, неограниченное время не только на достопримечательности, но и на шопинг. Прекрасные воспоминания, чудесные фотографии. Спасибо
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Наталья
Экскурсия прошла на «отлично». Гид Дилшод встретил нас вовремя и на комфортной машине. Всю дорогу вел аккуратно и по пути не только рассказывал интересные факты из истории ОАЭ, но и читать дальшеуменьшить
про быт местных жителей. Изначально, из-за мероприятия в Emirates palace, никого не пропускали на территорию, но наш гид сумел добыть «проходку» и мы смогли посетить и эту локацию. Смело можем рекомендовать данный тур другим туристам
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Д
Дарья
Очень понравилась экскурсия. Баха - великолепный рассказчик, заботливый и неравнодушный сопровождающий. Однозначно его рекомендуем. Маршрут адаптировали под наши желания. В том порядке, что мы сами выбрали. Рекомендуем эту компанию. Десять баллов из десяти!
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Tatiana
Все очень понравилось,спасибо большое гиду Эрику
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Е
Елена
Отличная экскурсия Прекрасный гид, отличный собеседник, рассказывает много и интересно, об истории и быте, на любой вопрос есть ответ! Рекомендую всем! Восторг от экскурсии🫶 Ни с какой групповой не сравнится, а если ехать по известным локациям на такси не узнаешь столько интересного! Бонусом сделал прекрасные фото для нас!
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