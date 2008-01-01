Далер проводит ещё 1 экскурсию

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Один день в сказочном Абу-Даби

Автомобильная экскурсия в необыкновенную столицу ОАЭ

Далер
Далер – представитель из Шарджи
Абу-Даби — самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке.

Вы увидите великолепное сочетание небоскребов, шикарных дворцов, музеев и зданий с уникальной архитектурой.

Посетите великолепную мечеть шейха Зайда, самый дорогой отель 🏨 в мире, деревню бедуинов и другие удивительные места.

Узнаете, что означает название города и почему ему дали именно это имя.

Я расскажу о том, как живет местное население и помогу почувствовать истинный дух страны.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $200 за экскурсию

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Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби

Что вас ожидает

Деревня бедуинов и набережная Корниш
Абу-Даби считается самым живописным городом во всей стране. Вы заметите это сразу, как закончится территория Дубая и начнется область Абу-Даби, нетипично зеленая для здешних мест. При въезде я покажу необычный мост, напоминающий барханы. Далее путь будет пролегать по чудесной набережной, которая поразит вас чистотой и ухоженностью. Первую остановку мы сделаем в Херитидж Виллидж — историко-этнографическом музее под открытым небом. Вы увидите шатры, в которых жили бедуины, старинное оружие, ремесленные фигуры животных, бытовые артефакты и многое другое.

Мечеть шейха Зайда и чудеса современной архитектуры
Вы посетите Эмирейтс Пэлис, который в народе называют «Золотой дворец». Это самое дорогое сооружение отельного типа стоимостью более 3-х миллиардов долларов 💵. Далее я покажу падающую башню Кэпитал Гейт и Аль Бахар — здания-близнецы с подвижным фасадом. Кульминацией станет посещение потрясающей воображение Большой мечети шейха Зайда. Я расскажу, сколько времени ушло на строительство мечети и в чем состояло ее изначальное предназначение. В завершение, по вашему желанию, мы заедем в тематический парк 🌳 феррари, где вы сможете погрузиться в мир легендарного автомобиля, купить сувениры 🎁 с фирменным логотипом и сделать отличные фотографии.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на автомобиле 🚘 KIA Optima 2018 года
  • Я заберу вас из любого отеля Шарджи, Дубая, Абу-Даби или Рас-Аль-Хаймы
  • Я с радостью скорректирую маршрут и продолжительность экскурсии 🧭 в любую сторону без каких-либо доплат
  • В стоимость экскурсии 🧭 не включены входные билеты 🎫 (посещение по желанию): Феррари-парк 🌳 — 310 дирхам с человека, Лувр — 55 дирхам с человека
  • В некоторые дни экскурсию ⛳ могу провести не я, а один из гидов моей команды. Я обязательно сообщу об этом заранее.
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле, или удобном для вас месте
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби
Один день в сказочном Абу-Даби

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Далер
Далер
Здравствуйте! Меня зовут Далер, я живу в ОАЭ с 2008 года, на Трипстере представляю команду гидов-знатоков Эмиратов. С удовольствием показываем путешественникам все значимые места страны и рассказываем про уклад и жизнь местного населения, с которой знакомы изнутри. Гарантируем, что вы получите много интересной информации и море впечатлений. Будем рад знакомству!
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Далер проводит ещё 1 экскурсию

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