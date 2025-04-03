Водная прогулка
Водная прогулка в Шардже с обедом и отдыхом
Погрузитесь в мир восточной культуры и природы с экскурсией из Шарджи к Индийскому океану. Живописные ландшафты, исторические места и отдых на пляже ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: каждая ВТ, ВС в 08:00
20 апр в 08:00
22 апр в 08:00
$73 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Исторический и современный Дубай: прогулка и шоу фонтанов из Шарджи
Погрузитесь в мир великолепия Дубая: от исторических мест до современных чудес. Эта экскурсия обещает стать незабываемым приключением
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13 часов
19 апр в 13:00
23 апр в 13:00
$42 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Шардже: Мечеть и Ferrari World
Откройте для себя величие мечети Шейха Зайда и почувствуйте адреналин в парке «Мир Феррари». Уникальная экскурсия из Шарджи с обедом включена
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Вт Чт и Вс
20 апр в 09:30
22 апр в 09:30
$140 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 апреля 2025Рамку Дубая и Отель Атлантис видели только из автобуса. На пальмовые остров можно было и не ехать - только дорогу
- ААнастасия30 марта 2025Прекрасная релакс-поездка. Включен обед и плавание с черепахами.
- ННаталья25 марта 2025Хороший гид, прекрасный пляж с черепашками. Очень расстроило, что организаторы не выделили даже 5 минут для фотостопа на Площади Корана. Смотреть
- ННаталия10 марта 2025очень понравился гид,рассказал много интересного. Не очень понравилась организация. В дубаймолл приехали в последний момент,на шоу фонтанов буквально бежали.
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Музей древних цивилизаций»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Шардже
Сколько стоит экскурсия по Шардже в апреле 2025
Сейчас в Шардже в категории "Музей древних цивилизаций" можно забронировать 3 экскурсии от 42 до 140. Туристы уже оставили гидам 95 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Экскурсии на русском языке в Шардже (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музей древних цивилизаций», 95 ⭐ отзывов, цены от $42. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь