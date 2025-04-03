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и набережную видели - нет никаких воспоминаний. Хотелось бы иметь возможность как рамку так и музей будущего сначало с какой-то точки смотровой сфотографировать. Отель Бурдж-эль-Араб со смотровой на рынке - так себе, на мой взгляд, пустая трата времени на подъезд. Хотелось бы посетить рамку, там вид говорят хороший. Вечерняя подсветка башни бурдж-халифа, поющие фантаны, аквариум - всё отлично. На саму башню нет времени подняться (экскурсия короткая и не включает). Спасибо гиду Александру, всё хорошо, чётко организовано, рассказывал интересно. Ещё хотелось бы иметь возможность пройтись с гидом по небольшому маршруту (минут на 10), чтоб ощутить жизнь города, его темп. Может посетить станцию метро.