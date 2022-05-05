Вы будете рассекать золотой песок на квадроциклах со скоростью ветра, ощущать горячий воздух на лице и увидите все оттенки золотой пустыни.

У вас есть возможность покататься на квадроциклах или багги различной мощности 45 мин в открытой пустыне.

Багги 1000 СС - 1 чел;

Багги 1000 СС - 2 чел;

Багги 1000 СС - 4 чел;

Багги 800 СС - за багги (4 места);

Квадроцикл 400 СС;

Квадроцикл 750 СС.

Предусмотрен инструктаж и защита.

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