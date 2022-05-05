Катание на квадроциклах или багги в открытой в пустыне Lah Bab

Вы будете рассекать золотой песок на квадроциклах со скоростью ветра, ощущать горячий воздух на лице

Мини-группа
Вы будете рассекать золотой песок на квадроциклах со скоростью ветра, ощущать горячий воздух на лице и увидите все оттенки золотой пустыни. У вас есть возможность покататься на квадроциклах или багги различной мощности 45 мин в открытой пустыне.
Катание на квадроциклах или багги в открытой в пустыне Lah Bab
Катание на квадроциклах или багги в открытой в пустыне Lah Bab
Катание на квадроциклах или багги в открытой в пустыне Lah Bab
Катание на квадроциклах или багги в открытой в пустыне Lah Bab
Катание на квадроциклах или багги в открытой в пустыне Lah Bab
Катание на квадроциклах или багги в открытой в пустыне Lah Bab
Вы будете рассекать золотой песок на квадроциклах со скоростью ветра, ощущать горячий воздух на лице и увидите все оттенки золотой пустыни.
У вас есть возможность покататься на квадроциклах или багги различной мощности 45 мин в открытой пустыне.
Багги 1000 СС - 1 чел;
Багги 1000 СС - 2 чел;
Багги 1000 СС - 4 чел;
Багги 800 СС - за багги (4 места);
Квадроцикл 400 СС;
Квадроцикл 750 СС.
Предусмотрен инструктаж и защита.
Важная информация
  • Гид не предусмотрен.
  • Трансфер до пустыни за дополнительную плату. Стоимость уточняйте у менеджера.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Катание на квадроциклах или багги в открытой пустыне 45 мин
Что не входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
Пустыня Lah Bab
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 45 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Гид не предусмотрен.
  • Трансфер до пустыни за дополнительную плату. Стоимость уточняйте у менеджера
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно

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