Вы будете рассекать золотой песок на квадроциклах со скоростью ветра, ощущать горячий воздух на лице
Вы будете рассекать золотой песок на квадроциклах со скоростью ветра, ощущать горячий воздух на лице и увидите все оттенки золотой пустыни. У вас есть возможность покататься на квадроциклах или багги различной мощности 45 мин в открытой пустыне.
Вы будете рассекать золотой песок на квадроциклах со скоростью ветра, ощущать горячий воздух на лице и увидите все оттенки золотой пустыни.
У вас есть возможность покататься на квадроциклах или багги различной мощности 45 мин в открытой пустыне.
Багги 1000 СС - 1 чел;
Багги 1000 СС - 2 чел;
Багги 1000 СС - 4 чел;
Багги 800 СС - за багги (4 места);
Квадроцикл 400 СС;
Квадроцикл 750 СС.
Предусмотрен инструктаж и защита.
Важная информация
- Гид не предусмотрен.
- Трансфер до пустыни за дополнительную плату. Стоимость уточняйте у менеджера.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Катание на квадроциклах или багги в открытой пустыне 45 мин
- Что не входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Место начала и завершения?
- Пустыня Lah Bab
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 45 минут
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Гид не предусмотрен.
- Трансфер до пустыни за дополнительную плату. Стоимость уточняйте у менеджера
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ежедневно
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