Найдено 4 экскурсии в категории « Животные » в Шардже на русском языке, цены от $70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Индивидуальная 4 часа Индивидуальная экскурсия по глубоководной рыбалке из Шарджи в Дубай Присоединяйтесь к четырёхчасовой глубоководной рыбалке на комфортабельном катере. Вас ждут барракуды, морские окуни, тунцы и кобии в водах Арабского залива Начало: Сбор в любом отеле в ОАЭ «Что вас ожидает:Рыбалка является неотъемлемой частью культуры и быта местных жителей, ведь Арабский залив изобилует разными видами рыб — от коралловых до промысловых» Расписание: Ежедневно 06:00-10:00 и 14:00-18:00 $ 650 за всё до 6 чел. 🛻 На квадроциклах 🐫 На верблюдах Групповая 6 часов Из Шарджи: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне Начало: Ваш отель Расписание: ежедневно с 14:30-21:00 $ 70 за человека Индивидуальная 6 часов Глубоководная рыбалка в Дубае: улов барракуды и морского окуня Погрузитесь в мир морской рыбалки в Персидском заливе. Живописные виды, уникальный улов и незабываемые впечатления ждут вас Начало: Любой отель в Шардже и Аджмане «Рыбалка — это универсальный язык, который с доисторических времен понимают все» Расписание: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00 $ 650 за всё до 6 чел. 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Из Шарджи - в Аль-Айн Прогуляться по городу-саду в Аравийской Пустыне, посетить зоопарк, дворец и подняться на гору Начало: в вашем отеле «Первым делом мы направимся к главной достопримечательности города — крупнейшему в ОАЭ зоопарку» от $ 300 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Шарджи

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Животные»

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