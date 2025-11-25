Катание на квадроцикле в пустыне — настоящее приключение, которое подарит Вам уникальную возможность проехаться на мощных квадроциклах самостоятельно, не ограничивая себя в скорости.
Описание экскурсииКатание на квадроцикле в пустыне — настоящее приключение, которое подарит Вам уникальную возможность проехаться на мощных квадроциклах самостоятельно, не ограничивая себя в скорости. Пустынное сафари на квадроциклах будет интересно всем любителям экстремального отдыха, а так же и новичкам — попробовать себя в чём-то новом и почувствовать адреналин. Важная информация • Экскурсия проводится на автомобиле Toyota Land Cruiser 300, Toyota Land Cruiser 200 Extreme, Toyota Sequoia, Nissan Patrol. В каждом автомобиле 6-7 посадочных мест с отдельным пассажирским сидением и ремнем безопасности для каждого участника тура.
- Мы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах. Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги.
- Кальян предоставляется за столом, где ужинают туристы — за дополнительную плату.
- На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом • Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого • Обратите внимание, что присутствует экстрим-сафари • Во время Рамадана из шоу-программы исключают танец живота.
Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени). Окончание экскурсии в 21:00 - 22:00.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Язык проведения - английский
- Самостоятельное катание на квадроцикле на огороженной территории или в открытой пустыне, в зависимости от выбранной категории билетов
- Катание по песчаным дюнам на специально подготовленном автомобиле
- Возможность насладиться великолепными видами и закатом в пустыне, сделать превосходные фото/видео в пустыне Lah Bab
- Катание на верблюдах в кемпинге (небольшой круг)
- Роспись тату хной в кемпинге (небольшой рисунок)
- Шоу-программа (Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show)
- Ужин (шведский стол - закуски (пакора, самуса), ужин - барбекю, салаты, паста, прохладительные и горячие напитки)
- Трансфер: доставка от/до места проведения экскурсии, в случае проживания туристов в Шарджа, Дубай и Аджман
- С ноября по апрель взять тёплые вещи, вечером может быть прохладно.
Что не входит в цену
- Фото в национальных костюмах
- Sand board (сэндбординг). Аренда доски - 5$, (осуществляется предварительно, по согласованию с менеджером)
- Приобретение сувениров, по желанию
- Алкогольные напитки, по желанию
- Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, JVC, Discovery Garden, Production City, Дубай Мотор Сити возможен за дополнительную плату и только по предоплате. /n/nДля определения правильной стоимости за экскурсию с удаленного района и согласования вашей локации, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.
- Трансфер из апартаментов и отелей, к которым подходят гости самостоятельно - бронирование экскурсии осуществляется по предоплате 25%
- Во время Священного месяца Рамадан из программы исключен Belly Dance Show.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени). Окончание экскурсии в 21:00 - 22:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Экскурсия была великолепной, было здорово все, начиная с атмосферы в машине, все друг с другом познакомились, и даже провели несколько дней в компании. Невероятной красоты пустынные виды, потрясающие эмоции от
Вам был полезен этот отзыв?
A
Понравилось кататься на квадрацикле, дали большой полноприводный квадрик, он самый удобный и нигде не застревает. Моей девушке не очень понравилось, т. к. я очень быстро ехал, ей было страшно. Скажу, что лучше ехать одному, так вас никто не будет дёргать за спину. Невероятная поездка на джипе по дюнам, побывали словно на гонках.
Вам был полезен этот отзыв?
A
Понравилось кататься на квадрацикле, дали большой полноприводный квадрик, он самый удобный и нигде не застревает. Моей девушке не очень понравилось, т. к. я очень быстро ехал, ей было страшно. Скажу, что лучше ехать одному, так вас никто не будет дёргать за спину. Невероятная поездка на джипе по дюнам, побывали словно на гонках.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Понравилось кататься на квадрацикле, дали большой полноприводный квадрик, он самый удобный и нигде не застревает. Моей девушке не очень понравилось, т. к. я очень быстро ехал, ей было страшно. Скажу, что лучше ехать одному, так вас никто не будет дёргать за спину. Невероятная поездка на джипе по дюнам, побывали словно на гонках.
Вам был полезен этот отзыв?
A
Понравилось кататься на квадрацикле, дали большой полноприводный квадрик, он самый удобный и нигде не застревает. Моей девушке не очень понравилось, т. к. я очень быстро ехал, ей было страшно. Скажу, что лучше ехать одному, так вас никто не будет дёргать за спину. Невероятная поездка на джипе по дюнам, побывали словно на гонках.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Хочу выразить благодарность за незабываемый отдых, великолепные впечатления и положительные эмоции ❤️ Особая благодарность нашему водителю, он настоящий профессионал 🙏 рекомендую всем брать пакет с катанием на квадриках, это классно)))
Пользуюсь услугами спутника везде) всегда в восторге 😍
Пользуюсь услугами спутника везде) всегда в восторге 😍
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Шарджи
Похожие экскурсии на «Захватывающая езда по дюнам на квадроциклах с ужином и шоу в кемпинге»
Групповая
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
Погрузитесь в атмосферу волшебства с ужином и вечерним шоу на арабской лодке доу. Откройте для себя красоту Дубай Марина в ночном свете
Начало: В любом отеле Шарджи
Расписание: в среду и пятницу в 18:45
19 авг в 18:45
21 авг в 18:45
$70 за человека
Групповая
Премиальное сафари в пустыне Лах-Баб - из Шарджи
Катание по дюнам, ужин из 48 блюд и вечернее шоу - всё включено
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
19 авг в 11:30
$71 за человека
-
19%
Групповая
до 15 чел.
Пустынное Сафари в Дубае с ужином, шоу и катанием на верблюдах
Начало: Ваш отель
Расписание: Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени).
Завтра в 12:30
19 авг в 12:30
$37.30
$46 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Расписание: Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени).
Завтра в 12:30
19 авг в 12:30
$70 за человека
$70 за человека