Что вы увидите
- шоу-программы Belly Dance Show, Fire Show, Tanoura Show
- деревня бедуинов
Катание на квадроцикле в пустыне - настоящее приключение, которое подарит Вам уникальную возможность проехаться на мощных квадроциклах самостоятельно, не ограничивая себя в скорости.
Пустынное сафари на квадроциклах будет интересно всем любителям экстремального отдыха, а так же и новичкам - попробовать себя в чём-то новом и почувствовать адреналин.
Что входит
- -Катание по песчаным дюнам
- Катание на квадроциклах
- Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии
- Катание на верблюдах
- Роспись тату хной
- Шоу-программа Belly Dance Show, Fire Show, Tanoura Show
- Возможность сделать фотографии в национальных арабских костюмах
- Ужин (фуршет – барбекю, фрукты, национальные сладости, прохладительные напитки)
- Кальян
- Алкогольные напитки доступны за дополнительную плату
Что не входит
- Алкогольные напитки
- Sand board (сэндбординг)
- Приобретение сувениров, по желанию
- Личные расходы туристов
- Доставка от/до места проведения экскурсии, в случае проживания туристов в Абу-Даби, Фуджейра и Рас эль-Хайма
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Badshah T.
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Badshah T. проводит ещё 6 экскурсий
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