Сафари и дикая природа в Шардже

Найдено 8 экскурсий в категории «Сафари» в Шардже на русском языке, цены от $46. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
9 отзывов
Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
Насладитесь сафари по Аравийской пустыне с опытными водителями, катанием на верблюдах и ужином в лагере бедуинов. Полное погружение в арабскую культуру
Начало: Ваш отель
«Говорят, кто не был на сафари, тот не был в Арабских Эмиратах»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$63 за человека
Пустынное Сафари в Дубае с ужином
Групповая
6 часов
92 отзыва
Пустынное Сафари в Дубае: Экстремальное приключение с ужином в Шардже
Вас ждет захватывающее путешествие по пустыне с экстремальным катанием на квадроциклах и романтическим ужином под звездами
Начало: Ваш отель
«Вы отправитесь прямо в пустыню на сафари по высоким барханам и дюнам»
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$46 за человека
Пустынное сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Групповая
6 часов
3 отзыва
Катание на квадроциклах в пустыне Шарджи: адреналин и незабываемые эмоции
Насладитесь захватывающим катанием на квадроциклах по пустыне Шарджи. Ощутите адреналин и свободу, управляя мощным квадроциклом самостоятельно
Начало: Ваш отель
«Пустынное сафари на квадроциклах будет интересно всем любителям экстремального отдыха, а так же и новичкам — попробовать себя в чём-то новом и почувствовать адреналин»
Расписание: ежедневно с 14:00 -21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$70 за человека
Из Шарджи: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
Групповая
5 часов
10 отзывов
Из Шарджи: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
Присоединяйтесь к увлекательному сафари в пустыне Lah Bab. Катание по дюнам, верблюды, шоу-программа и роскошный ужин ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$65 за человека
Полет на вертолете + Пустынное Сафари с трансфером
🚁 На вертолёте
Индивидуальная
8 часов
Полет на вертолете + Пустынное Сафари с трансфером
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно,время под запрос
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
от $275 за человека
Из Шарджи: экстремальное сафари в пустыне
Индивидуальная
4 часа
Из Шарджи: экстремальное сафари в пустыне
Отправьтесь на захватывающее сафари по барханам пустыни на мощных внедорожниках. Уникальные фотографии и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель
«Вы отправитесь на сафари по выжженным солнцем барханам, сфотографируетесь на гребне песчаной дюны и увидите места, затерянные среди самой большой пустыни на Аравийском полуострове»
Расписание: ежедневно 07:30-12:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$180 за человека
Из Шарджи: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Мини-группа
8 часов
Из Шарджи: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Начало: Ваш отель
«Вы можете рассмотреть и другие наши варианты сафари
Расписание: ежедневно
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$295 за человека
Из Шарджи: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
🚁 На вертолёте
Мини-группа
10 часов
Из Шарджи: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Начало: Ваш отель
«Затем вас ждёт сафари по песчаным дюнам за городом, и здесь вы оцените масштабы построек на горизонте»
Расписание: Ежедневно,время под запрос
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
от $305 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Пустынное Сафари в Дубае с ужином
    Отлично
  • Л
    Линара
    17 ноября 2023
    Из Шарджи: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
    Был веселый гид — good safari)))
  • Н
    Наталья
    31 октября 2023
    Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
    Сегодня ездили на сафари с Обаидом. Все было очень здорово! Нас привезли на Toyota sequoia по пустыне с дрифтами, было
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    очень захватывающе. Затем нам предложили покататься на багги или квадроциклах (за доп. Плату) нас было четверо, включая двоих детей (10 и 16) лет, поэтому мы взяли 4-х местный багги. Впечатления на всю жизнь! Дети в восторге! Потом Обаид катал нас с дрифтами по пустыне, там мы катались на доске и делали красивые фото на закате. А после всего поехали к бедуинам, где нас покатали на верблюдах, вкусно накормили и показали несколько интересных номеров с танцами и огненным шоу. Будем рекомендовать этот тур!

  • О
    Ольга
    19 сентября 2023
    Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
    Хочу выразить свою благодарность Абу Баккару за прекрасный экскурсионный день. Я первый раз в Дубае и волновалась, как пройдет это
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    путешествие в пустыню на сафари. В компании Абу Баккара все было просто великолепно, интересно и познавательно! На все мои вопросы про ОАЭ я получила ответы, Абу Баккар был очень внимателен ко всем туристам из нашей группы, нас было 7 человек. Встретил меня в торговом центре, всю поездку следил, чтобы я не потерялась, потом бережно отвёз до входа моего отеля. После Москвы хотелось новых впечатлений и эмоций, Абу Баккар совершенно замечательный душевный человек, с таким гидом не страшно оказаться в незнакомом месте и довериться ему. Мы катались по дюнам, катались на верблюдах, смотрели танец живота и огненное шоу. Вообщем если нужны положительные эмоции и новые впечатления, обязательно рекомендую воспользоваться услугами гида Абу Баккара. С удовольствием благодарю за увлекательную поездку!

  • K
    Kira
    23 мая 2023
    Из Шарджи: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
    Было хорошо, все понравилось. И поездка на джипе, и шоу. Еда была слишком острая на наш вкус. Но не страшно.
  • А
    Александр
    19 апреля 2023
    Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
    Все было хорошо, нас возили в пустыню, кормили и развлекали! 10/10
  • В
    Валерия
    12 февраля 2023
    Из Шарджи: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
    Все было очень классно, не считая "премиум" ужина. Почему-то нигде не написано, что вас садят за стол с другими людьми.
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    Каждый стол рассчитан на 6 человек и если вас меньше, то вас посадят с кем-то. И будьте готовы, что они будут немного в шоке, тк их об этом также не предупреждают. На верблюдов посмотрели, но не катались, их правда очень жалко. В остальном экскурсия очень интересная, отдельно хотим поблагодарить очень веселого и классного водителя, который сделал нам классные фотки)

  • A
    ANDREY
    10 октября 2021
    Пустынное сафари на квадроциклах
    Понравилось кататься на квадрацикле, дали большой полноприводный квадрик, он самый удобный и нигде не застревает. Моей девушке не очень понравилось,
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    т. к. я очень быстро ехал, ей было страшно. Скажу, что лучше ехать одному, так вас никто не будет дёргать за спину. Невероятная поездка на джипе по дюнам, побывали словно на гонках.

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Сафари»

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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
Сейчас в Шардже в категории "Сафари" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 46 до 305. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Цены на сафари в Шардже, самые популярные экскурсии 2024 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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