Знаете ли Вы, где находится самый большой в мире парк 🌳 цветов площадью более 72 000 кв м, в котором высажено более 50 млн экземпляров из 200 стран мира?

В пустыне Сахарского пустынного пояса, в городе Дубай!

Мы приглашаем Вас в Чудо-Сад, благоухающий, яркий, манящий невероятно креативными творениями мастеров-флористов мирового уровня, где рядом с величественными башнями и дворцами из разноцветной петуньи расположились голландские мельницы, ретро-автомобили и даже самолет-аэробус 380 в натуральную величину.

Далее мы посетим Вселенскую Деревню Глобал Виладж – Всемирную ярмарку, где вы сможете совершить "кругосветное путешествие" и увидеть более 40 стран мира, купить их товары, посмотреть этнографические танцевальные и певческие представления.

В деревне есть прекрасные павильоны арабских стран, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Таиланда, Индии, Китая, африканского и американского континентов, где Вам и будет предложено познакомиться с фольклором, обычаями, традициями этих стран и полюбоваться эксклюзивными национальными сувенирами.