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Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)

DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Шарджи
Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • $65 за экскурсию

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Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)
Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)

Что вы увидите

  • Парк цветов в Дубае
  • Всемирная ярмарка Global Village
Знаете ли Вы, где находится самый большой в мире парк 🌳 цветов площадью более 72 000 кв м, в котором высажено более 50 млн экземпляров из 200 стран мира?
В пустыне Сахарского пустынного пояса, в городе Дубай!
Мы приглашаем Вас в Чудо-Сад, благоухающий, яркий, манящий невероятно креативными творениями мастеров-флористов мирового уровня, где рядом с величественными башнями и дворцами из разноцветной петуньи расположились голландские мельницы, ретро-автомобили и даже самолет-аэробус 380 в натуральную величину.
Далее мы посетим Вселенскую Деревню Глобал Виладж – Всемирную ярмарку, где вы сможете совершить "кругосветное путешествие" и увидеть более 40 стран мира, купить их товары, посмотреть этнографические танцевальные и певческие представления.
В деревне есть прекрасные павильоны арабских стран, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Таиланда, Индии, Китая, африканского и американского континентов, где Вам и будет предложено познакомиться с фольклором, обычаями, традициями этих стран и полюбоваться эксклюзивными национальными сувенирами.
Что входит
  • Билеты в парк цветов и global village.
  • Трансфер и сопровждение гида.
Что не входит
  • Еда, напитки.
  • Билеты в парк бабочек.
Начало и место завершения
🚩 Любой отель Шарджи и Аджмана.
Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)
Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)
Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)
Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)
Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)
Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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