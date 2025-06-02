Мои заказы

Пешие экскурсии-прогулки в Маскате с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Маскате на русском языке, цены от $15. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Фотопрогулка по Маскату
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Маскату
Индивидуальная фотопрогулка по Маскату подарит вам не только красивые снимки, но и новые знания о культуре и архитектуре Омана
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
$400 за всё до 4 чел.
Вечерняя прогулка по старому Маскату
Пешая
2 часа
2 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Вечерняя прогулка по старому Маскату
Погрузитесь в атмосферу старого Маската, пройдя по набережной, рынку и форту. Узнайте о древних мореходах и стратегическом значении города
Начало: У Набережной Корниш
Расписание: в субботу в 17:00
18 окт в 17:00
25 окт в 17:00
$15 за человека
Живописный Оман с высоты: видео - и фотосъёмка с дрона
Пешая
На машине
3 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Живописный Оман с высоты: видео - и фотосъёмка с дрона
Погрузитесь в атмосферу Омана, запечатлённую с высоты. Пустыня, горы и водоёмы станут фоном для ваших уникальных фото и видео
Начало: От удобного адреса в пределах Маската
Завтра в 08:00
17 авг в 08:00
$550 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Григорий
    2 июня 2025
    Вечерняя прогулка по старому Маскату
    Я первый раз в Омане. И конечно захотелось узнать больше об этой удивительной стране и ее столице. Я выбрал экскурсию
    читать дальше

    "Вечерняя прогулка по старому Маскату" и не пожалел. Эта экскурсия оставила у меня самые яркие и тёплые впечатления.
    Всё было организовано на высшем уровне, а сама атмосфера вечера в старинной части Маската — просто волшебная.

    Мы начали прогулку с набережной Корниш, где открываются потрясающие виды на Оманский залив и традиционную архитектуру.
    Затем нас ждал рынок Матрах — настоящий восточный базар. Здесь я купил вкусные местные сладости)

    В конце мы посетили форт Матрах, который особенно красиво смотрится в вечерней подсветке.

    Особое спасибо нашему гиду — настоящему знатоку истории Омана. Он увлекательно рассказывал о прошлом города, делился интересными фактами и легендами, делая экскурсию не только красивой, но и познавательной.

    Это была незабываемая прогулка, полная красоты, уюта и вдохновения. Рекомендую всем, кто хочет почувствовать душу Маската!

  • И
    Ирина
    29 мая 2025
    Вечерняя прогулка по старому Маскату
    Это был идеальный вечер в Маскате. Рассказы гида об истории города, архитектуре, традициях и современной жизни Омана были невероятно интересны
    читать дальше

    и лишены "сухости". Мы посетили атмосферную набережную Корниш, колоритный восточный рынок и поднялись в древний форт. Гид подсказал, где можно попробовать и купить настоящий оманский кофе, халву и сладкие финики. Рекомендую всем, кто хочет за один вечер прочувствовать колорит Маската в формате легкой и приятной прогулки.

  • Е
    Елена
    5 марта 2025
    Фотопрогулка по Маскату
    В Маскате была впервые и путешествовала на этот раз одна. Поэтому была рада прежде всего общению с русскоговорящим гидом. Дмитрий
    читать дальше

    интересный собеседник. Мне понравилась сама идея не только увидеть знаковые места города, но и получить отличные фото о моем посещении этих мест. Всем рекомендую 💯

    В Маскате была впервые и путешествовала на этот раз одна. Поэтому была рада прежде всего общениюВ Маскате была впервые и путешествовала на этот раз одна. Поэтому была рада прежде всего общениюВ Маскате была впервые и путешествовала на этот раз одна. Поэтому была рада прежде всего общению

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотопрогулка по Маскату
  2. Вечерняя прогулка по старому Маскату
  3. Живописный Оман с высоты: видео - и фотосъёмка с дрона
Какие места ещё посмотреть в Маскате
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Мечеть Султана Кабуса
  3. Оперный дом
  4. Набережная
  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Маскату в августе 2025
Сейчас в Маскате в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 550. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Пешеходные», 3 ⭐ отзыва, цены от $15. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь