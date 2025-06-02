Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Маскату
Индивидуальная фотопрогулка по Маскату подарит вам не только красивые снимки, но и новые знания о культуре и архитектуре Омана
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
$400 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Вечерняя прогулка по старому Маскату
Погрузитесь в атмосферу старого Маската, пройдя по набережной, рынку и форту. Узнайте о древних мореходах и стратегическом значении города
Начало: У Набережной Корниш
Расписание: в субботу в 17:00
18 окт в 17:00
25 окт в 17:00
$15 за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Живописный Оман с высоты: видео - и фотосъёмка с дрона
Погрузитесь в атмосферу Омана, запечатлённую с высоты. Пустыня, горы и водоёмы станут фоном для ваших уникальных фото и видео
Начало: От удобного адреса в пределах Маската
Завтра в 08:00
17 авг в 08:00
$550 за всё до 4 чел.
Григорий2 июня 2025Я первый раз в Омане. И конечно захотелось узнать больше об этой удивительной стране и ее столице. Я выбрал экскурсию
Ирина29 мая 2025Это был идеальный вечер в Маскате. Рассказы гида об истории города, архитектуре, традициях и современной жизни Омана были невероятно интересны
Елена5 марта 2025В Маскате была впервые и путешествовала на этот раз одна. Поэтому была рада прежде всего общению с русскоговорящим гидом. Дмитрий
