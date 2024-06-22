Экскурсии на микроавтобусе в Маскате с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Маскате на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Визитные карточки чарующего Маската
На машине
На микроавтобусе
57 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Визитные карточки чарующего Маската: мечеть, опера, рынок и дворец
Познакомьтесь с архитектурными шедеврами Маската, узнайте о богатой истории Омана и насладитесь атмосферой восточного рынка
Начало: Отель
«Возможно провести экскурсию на микроавтобусе для группы 5-11 человек — 500$ за группу, и для группы 12-20 человек — 1000$ за группу»
Завтра в 07:30
20 июля в 07:30
$220 за всё до 4 чел.
Красота Омана: Вади Шаб и Биммах Синкхол (мини-группа)
На машине
На микроавтобусе
1 отзыв
8 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Красота Омана: Вади Шаб и Биммах Синкхол (мини-группа)
Прикоснитесь к чудесам Омана! Вас ждут лазурные воды Биммах Синкхол и потрясающие пейзажи Вади Шаб. Узнайте больше о природе и культуре этой удивительной страны
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе или автомобиле Nissan Patrol (в зависимости от количества путешественников), сопровождение гида, обед в ресторане традиционной кухни»
Расписание: в субботу в 08:00
20 июля в 08:00
27 июля в 08:00
$150 за человека
Золотые дюны и рай посреди пустыни
На машине
На микроавтобусе
10 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Золотые дюны и рай посреди пустыни
Раствориться в пейзажах одного из самых красивых оазисов страны - Вади Бани Халид (в мини-группе)
Начало: В вашем отеле
«Поедем на комфортабельных джипах или микроавтобусах, оснащённых кондиционерами: Toyota Fortuner, Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol»
Расписание: в воскресенье в 09:00
21 июля в 09:00
28 июля в 09:00
$150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    22 июня 2024
    Красота Омана: Вади Шаб и Биммах Синкхол (мини-группа)
    Если идете летом, желательно хорошо переносить жару, переход немного изнурительный. В целом тур классный, особенно часть где после долгого перехода
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    оказываешься в воде. Замечательная природа, и близко от Маската, час езды на машине, что тоже радует. Гид Рашид внимательный и доброжелательный.

  • M
    Maxim
    28 марта 2024
    Визитные карточки чарующего Маската
    Спасибо за чудесные дни и экскурсии в Омане. Насыщенно, интересно, познавательно!
  • Т
    Татьяна
    27 марта 2024
    Визитные карточки чарующего Маската
    Хочу оставить максимально положительный отзыв о гиде Илье (организатор тура) и Вадиме (гид, который нам провёл экскурсию "Визитные карточки чарующего
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    Маската"). У нас была пересадка в Маскате 16 часов, очень хотелось это время провести с пользой. Но в силу определённых обстоятельств не удалось заранее забронировать экскурсию. Прилетели в 8 часов утра, в 9 начало экскурсии. Как только вышли из самолёта, сразу написала Илье, что очень бы хотели попасть на экскурсию. Илья ответил на сообщение в течение 10 минут, что смогут забрать нас через 30 минут. Но у меня пропал интернет и я не увидела это сообщение. Илья ещё несколько раз пытался со мной связаться, но я не видела сообщения и он закрыл заявку. Примерно через час разобрались с интернетом, я увидела сообщения, но уже было поздно, все гиды были заняты. Я стала имолять)) Илью что-нибудь придумать, найти какого-нибудь гида, тк мы в стране первый раз. Илья сначала пытался объяснить, что нет гидов, но я продолжала его умолять)) И он отправил к нам гида Вадима, который в этот день должен был отдыхать.. Огромное спасибо Вадиму, парень с максимально легкой энергетикой, очень много знает об истории страны, на наш любой вопрос у него были ответы)). Провёл прекрасную экскурсию, сделали очень красивые фото, очень хорошо провели время в пересадке). Далее у нас была пересадка в Бангкоке, также дневная на 14 часов. Но Оман и ребята задали такое высокое качество отдыха, что Бангкок не оставил у нас никаких впечатлений, прилетели и улетели.. Ребята спасибо Вам огромное! Продолжайте радовать туристов! От чистого сердца желаю вам всего самого хорошего и доброго! 🫶🫶🫶

  • Г
    Галина
    7 марта 2024
    Визитные карточки чарующего Маската
    Очень понравилась экскурсия! Гид Яна высокий профессионал! Очень интересно,информативно, эмоционально тепло и зажигательно провела экскурсию! Это очень важно,особенно для первого
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    знакомства со страной. Мы успели много узнать и влюбиться в Маскат! . Прекрасны мечеть,королевский оперный театр,дворец! Нас угощали чудесным оманским кофе с халвой и финиками. Купили на восточном базаре волшебных ароматов и украшений! Очень всем рекомендуем посмотреть Маскат с Яной! Спасибо,Яна! Это незабываемо! Надеемся ещё обязательно вернуться!

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Визитные карточки чарующего Маската
  2. Красота Омана: Вади Шаб и Биммах Синкхол (мини-группа)
  3. Золотые дюны и рай посреди пустыни
Какие места ещё посмотреть в Маскате
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Мечеть Султана Кабуса
  3. Оперный дом
  4. Старый город
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Маскату в июле 2024
Сейчас в Маскате в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 220. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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