1 чел.
По популярности
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Визитные карточки чарующего Маската: мечеть, опера, рынок и дворец
Познакомьтесь с архитектурными шедеврами Маската, узнайте о богатой истории Омана и насладитесь атмосферой восточного рынка
Начало: Отель
«Возможно провести экскурсию на микроавтобусе для группы 5-11 человек — 500$ за группу, и для группы 12-20 человек — 1000$ за группу»
Завтра в 07:30
20 июля в 07:30
$220 за всё до 4 чел.
8 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Красота Омана: Вади Шаб и Биммах Синкхол (мини-группа)
Прикоснитесь к чудесам Омана! Вас ждут лазурные воды Биммах Синкхол и потрясающие пейзажи Вади Шаб. Узнайте больше о природе и культуре этой удивительной страны
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе или автомобиле Nissan Patrol (в зависимости от количества путешественников), сопровождение гида, обед в ресторане традиционной кухни»
Расписание: в субботу в 08:00
20 июля в 08:00
27 июля в 08:00
$150 за человека
10 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Золотые дюны и рай посреди пустыни
Раствориться в пейзажах одного из самых красивых оазисов страны - Вади Бани Халид (в мини-группе)
Начало: В вашем отеле
«Поедем на комфортабельных джипах или микроавтобусах, оснащённых кондиционерами: Toyota Fortuner, Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol»
Расписание: в воскресенье в 09:00
21 июля в 09:00
28 июля в 09:00
$150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман22 июня 2024Если идете летом, желательно хорошо переносить жару, переход немного изнурительный. В целом тур классный, особенно часть где после долгого перехода
- MMaxim28 марта 2024Спасибо за чудесные дни и экскурсии в Омане. Насыщенно, интересно, познавательно!
- ТТатьяна27 марта 2024Хочу оставить максимально положительный отзыв о гиде Илье (организатор тура) и Вадиме (гид, который нам провёл экскурсию "Визитные карточки чарующего
- ГГалина7 марта 2024Очень понравилась экскурсия! Гид Яна высокий профессионал! Очень интересно,информативно, эмоционально тепло и зажигательно провела экскурсию! Это очень важно,особенно для первого
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «На микроавтобусе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Маскате
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Маскату в июле 2024
Сейчас в Маскате в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 220. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать экскурсии на микроавтобусе в Маскате с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Маската и помогут вам в полноценном путешествии в 2024 году!