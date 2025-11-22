Водная прогулка
Снорклинг-путешествие на острова Дайманиат
В мини-группе отправиться к заповедным островам и понырять, разглядывая уникальных морских жителей
Начало: На пристани в Маскате
«На комфортабельном катере с тентом вы отправитесь к островам Дайманиат»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
23 ноя в 08:00
$100 за человека
Водная прогулка
Островные тайны: рыбалка и снорклинг в Оманском заливе
Пройти вдоль живописного побережья Маската, поймать рыбу и поплавать в бирюзовой воде
Начало: У вашего отеля
«Комфортабельный автомобиль заберёт вас из отеля — и доставит на причал к катеру, на котором вы начнёте незабываемое путешествие»
23 ноя в 08:00
24 ноя в 09:00
$750 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Из Маската - к необитаемым островам Дайманият
Посетить первый морской заповедник Омана и познакомиться с его подводными обитателями
Начало: У вашего отеля, в морском порту или в аэропорту
«Вы пересядете на катер, который рассчитан на 12 человек»
Завтра в 09:00
23 ноя в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
