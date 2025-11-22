Найдено 3 экскурсии в категории « На катере » в Маскате на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности На катере 5 часов 6 отзывов Водная прогулка Снорклинг-путешествие на острова Дайманиат В мини-группе отправиться к заповедным островам и понырять, разглядывая уникальных морских жителей Начало: На пристани в Маскате «На комфортабельном катере с тентом вы отправитесь к островам Дайманиат» Расписание: ежедневно в 08:00 $100 за человека На катере 4 часа 1 отзыв Водная прогулка Островные тайны: рыбалка и снорклинг в Оманском заливе Пройти вдоль живописного побережья Маската, поймать рыбу и поплавать в бирюзовой воде Начало: У вашего отеля «Комфортабельный автомобиль заберёт вас из отеля — и доставит на причал к катеру, на котором вы начнёте незабываемое путешествие» $750 за всё до 4 чел. На катере 6 часов Водная прогулка Из Маската - к необитаемым островам Дайманият Посетить первый морской заповедник Омана и познакомиться с его подводными обитателями Начало: У вашего отеля, в морском порту или в аэропорту «Вы пересядете на катер, который рассчитан на 12 человек» $250 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Маската

